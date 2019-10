Franken vor 3 Stunden

Wochenendtipps

Das Wochenende in Franken: Bockbieranstiche, Kirchweihsonntag und Dinnerkrimi

Das Wochenende vom 18. bis 20. Oktober 2019 hält wieder einige tolle Programmpunkte bereit: In und um Bamberg finden wieder einige Bockbieranstiche statt. Außerdem öffnen die Geschäfte am Kirchweihsonntag in Hersbruck ihre Türen und beim Dinnerkrimi in Nürnberg kann auf die etwas andere Art geschlemmt werden.