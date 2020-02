Wenn Sie einen Vorschlag für das oberfränkische Wort des Jahres 2020 mit in den Lostopf werfen möchten, können Sie dies auf der Homepage des Bezirks Oberfranken unter www.bezirk-oberfranken.de/owdj oder per Mail an die Adresse kulturservicestelle@bezirk-oberfranken.de.

Aus allen eingegangenen Einsendungen kürt eine Jury den Sieger. Verkündet wird der Sieger am 20. September 2020 auf dem 23. Oberfränkischen Mundart-Theatertages im oberfränkischen Bauernhofmuseum Kleinlosnitz.