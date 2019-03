Sturmtief "Eberhard" wütet über Bayern: Orkanböen verursachen Schäden in Franken

Der Deutsche Wetterdienste warnte bereits das ganze Wochenende vor Sturmtief "Eberhard". Am Sonntag (10.3.2019) erreichen die Orkanböen nun ihren Höhepunkt. Alle News zu den Unwettern finden Sie in unserem Sturmticker.

Schon am frühen Sonntagmorgen hatten die Wetterexperten die Menschen in den betroffenen Gebieten gemahnt, zu Hause zu bleiben. Am Mittag wurde das Fußballspiel der SpVgg Greuther Fürth abgesagt. Und kurze Zeit später stoppte die Deutsche Bahn in Nordrhein-Westfalen den kompletten Zugverkehr. Auch in Franken sind derzeit einige Zugverbindungen wegen umgestürzter Bäume unterbrochen.

Bäume im Orkan umgestürzt: Zwei Zugstrecken in Franken betroffen

So ist aktuell wegen eines Baumes in der Oberleitung zwischen Lauf und Hersbruck der betreffende Streckenabschnitt derzeit gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Hartmannshof verkehren bis Lauf (l.P.) und enden dort.

Ebenso ist die Strecke Nürnberg-Würzburg gestört. Nach einer Sperrung zwischen Hagenbüchach und Siegelsdorf wegen eines Baumes im Gleis kommt es auf der Strecke Nürnberg Hbf - Würzburg zu Beeinträchtigungen.

14+

In Oberasbach im Kreis Fürth lockerten sich in der Hochstraße Teile eines Daches einer Halle und stürzten zu Boden. Die Feuerwehr sicherte die Wellplatten.

In Nürnberg riss der Wind Teile eines Flachdaches ab. Großflächig löste sich die Verklebung und fiel zu Boden. Auch hier musste die Feuerwehr in der Pettenkofer Straße tätig werden und weitere Dachelemente sichern