Sturmtief "Eberhard": Retter im Dauereinsatz - Orkanböen verursachen Schäden in Franken

Der Deutsche Wetterdienste warnte bereits das ganze Wochenende vor Sturmtief "Eberhard". Am Sonntag (10.3.2019) erreichen die Orkanböen nun ihren Höhepunkt. Alle News zu den Unwettern finden Sie in unserem Sturmticker.

Update vom 11.03.2019, 7.26 Uhr: 373 Einsätze am Sonntagabend allein in Nürnberg

Im Gebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg wurden am gestrigen Sonntag im Zeitverlauf von 15 bis 23 Uhr 373 Einsätze disponiert und abgewickelt. Das berichtet die Feuerwehr Nürnberg.

Davon entfielen allein 150 Einsätze auf das Stadtgebiet Nürnberg. Die restlichen betrafen die Städte und Landkreise Fürth, Erlangen, Erlangen-Höchstadt und das Nürnberger Land.

Nach heftigen Sturmböen, die oftmals Orkanstärke erreichten, kam es zu zahlreichen Schäden. So stürzten zahlreiche Bäume um, fielen auf Dächer, blockierten Straßen und Trambahnen. Herabfallende Äste beschädigten Fahrzeuge. Hausdächer wurden abgedeckt. Brandmeldeanlagen produzierten immer wieder Fehlalarme. Strommasten knickten ab und zahlreiche Verkehrsampeln verbogen sich, Werbetafeln und Baustelleneinzäunungen wurden umgeworfen und beschädigt.

Hierbei waren im Stadtgebiet Nürnberg die beiden Feuerwehrkräne, sechs Drehleitern, mehrere Rüstwägen und zahlreiche andere Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Alle verfügbaren Kräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Die Leitstelle musste das Personal auf die maximal mögliche Besetzung aufstocken.

Die Gesamtsumme der Sachschäden ist hoch, kann derzeit aber nicht beziffert werden, Menschen wurden nur leicht verletzt.

Update vom 11.03.2019, 6.12 Uhr: Retter in Oberfranken im Dauereinsatz

Das Sturmtief "Eberhard" hielt die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Straßenmeisterei und die Oberfränkische Polizei am Sonntag in Atem. Das berichtet die Einsatzzentrale Oberfranken. Die Einsatzzentrale zählte seit den Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein 289 witterungsbedingte Einsätze.

Der Sturm fegte am Sonntagnachmittag über ganz Oberfranken hinweg. Erst in den späten Abendstunden ließen die orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h nach. Zurück blieben entwurzelte Bäume und durch die Luft gewirbelte Gegenstände. Vor allem in den Hochlagen des Fichtelgebirges und Frankenwaldes knickten Bäume reihenweise um und blockierten teilweise die Fahrbahnen. Die Feuerwehren und Straßenmeistereien machten die Straßen wieder frei. In Guttenberg im Landkreis Kulmbach musste das vom Sturm stark beschädigte Blechdach einer Scheune von der Feuerwehr gesichert werden. In Hof drohte ein größeres Dach auf die Bahngleise zu fallen. Auch hier war die Feuerwehr gefordert und sicherte das Dach ab. In der Nähe des Bahnhofs Lichtenfels rissen orkanartige Böen große Blechteile eines Daches herunter.

Auf der A 73 bei Memmelsdorf stürzte am Abend ein Baum auf die Richtungsfahrbahn Nürnberg. In der Folge ereignete sich ein Auffahrunfall. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 3.000 Euro.

Vereinzelt kam es auch zu Stromausfällen. Um die Wiederherstellung der Stromversorgung kümmerten sich die Energieversorger.

Mit Verkehrsbehinderungen auf zum Teil noch verunreinigten Straßen ist zu rechnen. Die Polizei Oberfranken bittet deshalb um umsichtige Fahrweise.

Die durch das Sturmtief entstandenen Schäden können noch nicht beziffert werden. Verletzte Personen gab es glücklicherweise nicht.

Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern in ganz Franken. Alle Informationen zur aktuellen Lage finden Sie in unserem Unwetter-Ticker.

Update vom 10.03.2019, 22:27 Uhr: Sturm Eberhard über Kulmbach

Auch im Landkreis Kulmbach zeigte Orkan Eberhard seine Stärke. So kam es im Laufe des Sonntagnachmittages bis in den Abendstunden zu etlichen Mitteilung von auf Straßen umgestürzten Bäumen, unter anderem in den Gemeinden Neudrossenfeld, Mainleus Thurnau und auch im Stadtgebiet. Das berichtet die Polizeiinspektion Kulmbach. Zu Unfällen oder gar verletzten Personen kam es im genannten Zeitraum nach polizeilichen Informationen nicht. Die Verkehrsbehinderungen wurden durch die Freiwilligen Wehren beseitigt.

Ebenso durch den Sturm lösten sich Dachziegel der Plassenburg. Auf Grund der Gefahr von herabfallenden Ziegeln wurde der Innenhof, sowie die Aussichtsplattform geräumt. Eine mögliche Schadenshöhe am Dach der Plassenburg kann derzeit nicht beziffert werden.

Auch kam es in einigen Ortschaften zu Stromausfällen. Die Ursache war der Polizei bis in die Nacht des Sonntages nicht bekannt, ein Zusammenhang mit dem Orkan ist jedoch anzunehmen.

Update 20.29 Uhr: In NRW ist ein Mann ums Leben gekommen

Ein Autofahrer ist im Hochsauerlandkreis durch Sturm "Eberhard" ums Leben gekommen. Ein entwurzelter Baum sei während der Fahrt auf das Auto des Mannes gestürzt - für den 47-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bäume im Orkan umgestürzt: Zugstrecken in Franken betroffen

Wegen eines Baumes in der Oberleitung ist derzeit die Strecke zwischen Nürnberg-Stein und Roßtal gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 4 aus Richtung Ansbach verkehren bis Wicklesgreuth und enden dort vorzeitig. Zwischen Wicklesgreuth und Nürnberg Hbf ist kein Zugverkehr möglich.

Aufgrund eines Baumes im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Hersbruck (l.d.P.) und Hartmannshof gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg verkehren bis Hersbruck (l.d.P.) und enden dort vorzeitig.

Wegen eines Baumes im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Neuhaus (Pegnitz) und Pegnitz gesperrt. Die Züge aus Richtung Nürnberg verkehren bis Neuhaus (Pegnitz) und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Bayreuth/Kirchenlaibach verkehren bis Pegnitz und enden vorzeitig.

Aufgrund eines Baumes im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Marktschorgast und Stammbach gesperrt. Es kommt zu Umleitungen über Kirchenlaibach und erheblichen Verzögerungen.

Aufgrund eines Baumes im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Coburg und Neustadt (bei Coburg) gesperrt. Die Züge aus Richtung Lichtenfels verkehren bis Coburg und enden dort vorzeitig.

Die Sperrung zwischen Ansbach und Leutershausen-Wiedersbach wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen.

Die Sperrung zwischen Lauf (l. P.) und Hersbruck (l. P.) wurde inzwischen aufgehoben und der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Es kommt jedoch noch zu Folgeverzögerungen.

Die Strecke Nürnberg-Würzburg ist inzwischen wieder frei. Nach einer Sperrung zwischen Hagenbüchach und Siegelsdorf wegen eines Baumes im Gleis sind die Beeinträchtigungen beendet.

Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer in Mittel-, Ober- und Unterfranken

In Oberasbach im Kreis Fürth lockerten sich in der Hochstraße Teile eines Daches einer Halle und stürzten zu Boden. Die Feuerwehr sicherte die Wellplatten.

In Nürnberg riss der Wind Teile eines Flachdaches ab. Großflächig löste sich die Verklebung und fiel zu Boden. Auch hier musste die Feuerwehr in der Pettenkofer Straße tätig werden und weitere Dachelemente sichern. Seit 14 Uhr mussten bisher allein die Nürnberger Feuerwehren zu ca. 50 Sturmeinsätzen ausrücken. Häufig waren abgestürzte Teile, Bäume und Äste die Ursache für die Schäden. Auch umgestürzte Baustellensicherungen mussten entfernt werden.

Glücklicherweise kamen laut Feuerwehr keine Menschen zu Schaden, so dass nur Sachschäden zu verzeichnen sind. Insgesamt waren es bis 16. 45 Uhr ca. 125 Einsätze im Leitstellengebiet (Nürnberg, Fürth, Erlangen, Nürnberger Land, Landkreis Fürth, Erlangen-Höchstadt).

Tanne fiel in Memmelsdorf auf Haus

In Memmelsdorf im Kreis Bamberg wurde eine Tanne durch den Sturm entwurzelt und stürzte auf das Vordach eines Hauses. Der mächtige Stamm verfehlte das geparkte Auto nur um wenige Zentimeter. Vorsichtig konnte der Wagen in Sicherheit gebracht werden

Einsätze in Unterfranken: Zwei Windunfälle bei Kitzingen

Der heftige Wind führte am Samstag zu einem Unfall in Seinsheim und zu einem kuriosen Zwischenfall in Reupelsdorf.

Spiel von Greuther Fürth wurde abgesagt

Schon am frühen Sonntagmorgen hatten die Wetterexperten die Menschen in den betroffenen Gebieten gemahnt, zu Hause zu bleiben. Am Mittag wurde das Fußballspiel der SpVgg Greuther Fürth abgesagt. Und kurze Zeit später stoppte die Deutsche Bahn in Nordrhein-Westfalen den kompletten Zugverkehr. Auch in Franken sind derzeit einige Zugverbindungen wegen umgestürzter Bäume unterbrochen.