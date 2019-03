Stürmischer Abend: Neue Böen-Warnungen für Franken

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlagein Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update, 14.03.2019: Es wird stürmisch in Franken - Wetterdienst mit Warnungen

Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Sturmböen in Nordbayern. Am Donnerstagabend (14. März 2019) kommt es laut dem DWD in folgenden Regionen Frankens zu starken Winden. Die amtlichen Warnungen gelten für Lagen über 600 Höhenmetern. Es besteht demnach die Warnungsstufe 2 von 4. Für folgende Städte und Landkreis in Franken wird gewarnt:

Oberfranken: In Oberfranken warnt der DWD vor Sturmböen im Kreis Kulmbach, in Hof und im Landkreis Hof, in Bayreuth und dem im Landkreis Bayreuth und im Landkreis Kronach.

Mittelfranken: In Mittelfranken warnt der Deutsche Wetterdienst vor den starken Winden im Landkreis Roth, in Ansbach und dem Landkreis Ansbach sowie im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Unterfranken: In Unterfranken warnt der Wetterdienst im Landkreis Bad Kissingen und im Landkreis Rhön-Grabfeld vor Sturmböen.

Die DWD-Warnungen gelten von 20 Uhr am Abend bis um 0 Uhr.

Update vom 13.03.2019, 20.10 Uhr: Auch am Donnerstag wird es stürmisch

Es ist noch nicht vorbei: Der Deutsche Wetterdienst erneuert am Mittwochabend seine Warnungen vor Sturmböen. Laut DWD treffen diese nahezu ganz Franken und sorgen über einen Zeitraum von 12 Stunden. Es könnten Äste herabstürzen und Gegenstände durch die Luft fliegen, so der Wetterdienst.

Konkret gilt die Warnung für folgende Kreise und Städte: Kronach, Erlangen, Neustadt an der Aisch-bad Windsheim, Nürnberger Land, Miltenberg, Main-Spessart, Ansbach, Forchheim, Nürnberg, Weißenburg-Gunzenhausen, Schwabach, Würzburg, Kulmbach, Lichtenfels, Bayreuth, Rhön-Grabfeld, Erlangen-Höchstadt, Kitzingen, Schweinfurt, Bad Kissingen, Bamberg, Hof, Haßberge, Aschaffenburg, Roth, Fürth und Coburg.

Dort kommt es am Donnerstag (14. März) von 8 Uhr bis 20 Uhr zu Sturmböen der Windstärke 2 von 4.

Update vom 13.03.2019, 07.30 Uhr: Wetterdienst warnt fast in ganz Franken vor Sturmböen

Fast in ganz Franken warnt der DWD vor Sturmböen. In folgenden Landkreisen und Städten gilt die Warnung bis 20 Uhr:

Oberfranken:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Kronach

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Forchheim

Mittelfranken:

Stadt Schwabach

Stadt Erlangen

Stadt Nürnberg

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Kreis Nürnberger Land

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Unterfranken:

Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen (Lagen über 600 Meter)

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis Kitzingen

Kreis Bad Kissingen (Lagen über 600 Meter)

Kreis Rhön-Grabfeld (Lagen über 600 Meter)

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Main Spessart

Kreis Miltenberg

Update vom 12.03.2019, 21.40 Uhr: Sturmböen in Franken - Wetterdienst weitet Warnung aus

Der DWD weitet am späten Dienstagabend seine Warnung vor Sturmböen auf viele weitere Städte und Kreise in Franken aus:

Oberfranken:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Coburg

Mittelfranken:

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt Schwabach

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Unterfranken:

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Kitzingen

Kreis Haßberge

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Würzburg

Die Warnung gilt von Mittwoch, 13.03.2019, um 6 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr.

Update vom 12.03.2019, 17.22 Uhr: Warnung vor Sturmböen in Franken

Am Dienstagabend warnt der DWD vor Sturmböen. Betroffen sind folgende Städte/Kreise in Oberfranken und Unterfranken:

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Die Warnung gilt von Dienstag, 12.03.2019, um 18 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 13.03.2019, 6 Uhr. Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.

Update vom 11.03.2019: 15.33 Uhr: Neue Unwetterwarnungen - Zugstrecke gesperrt

Für den Montagnachmittag warnt der DWD vor starken Gewittern in den Landkreisen Nürnberger Land und Roth. Derweil kommt es zu Behinderungen auf der Zugstrecke zwischen Roßtal und Nürnberg-Stein: Wie die Bahn mitteilt, machen umgestürzte Bäume im Streckenabschnitt zwischen Oberasbach und Unterasbach den Bahnverkehr unmöglich. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Roßtal und Nürnberg-Stein eingerichtet.

Update vom 11.03.2019, 12:55 Uhr:

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnmeldung vom Vormittag erweitert: Für den Kreis Weißenburg-Gunzenhausen gilt aktuell bis 14.00 Uhr zusätzlich eine Warnung vor starken Gewittern.

Update vom 11.03.2019, 09:55 Uhr:

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen und starken Gewittern in Franken. Durch die Sturmböen können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Äste, Dachziegel oder Gegenstände können herabstürzen. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Für den Landkreis Nürnberger-Land warnt der DWD von Montagmorgen um 9 bis 17 Uhr vor Sturmböen der Stufe zwei von vier. In Lagen über 600 Metern warnt der DWD vor Sturmböen in den Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen, Ansbach und Roth und der Stadt Ansbach von Montagnachmittag um 17 Uhr bis 0 Uhr.

Im Nürnberger Land wird ebenfalls vor Sturmböen der Stufe zwei von vier gewarnt. Allerdings gilt die Warnung dort lediglich von 9 bis 17 Uhr.

Außerdem warnt der DWD vor starkem Gewitter im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen von 9:06 bis 10 Uhr.

Update vom 11.03.2019, 7:48 Uhr:

In Franken kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zu starken Gewittern der Stufe zwei von vier kommen. Dabei können unter anderem Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Durch den Platzregen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Laut DWD ist auf herabfallende Gegenstände Acht zu geben. Die Warnung gilt für den Landkreis Roth am Montagmorgen von 7:46 bis 9 Uhr.

Update vom 11.03.2019, 7 Uhr:

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern. Diese haben die Stufe zwei von vier. Örtlich kann es zu Blitzschlag kommen. Dabei besteht Lebensgefahr. Durch das Unwetter können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Auf herbfallende Gegenstände ist zu achten. Durch den Platzregen kann es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen. Die Warnung gilt im Landkreis Haßberge von 7:01 Uhr bis 7:30 Uhr. In der Stadt Bayreuth, den Landkreisen Kulmbach, Lichtenfels und Bayreuth dagegen bis 8 Uhr.

Update vom 11.03.2019, 6:52 Uhr:

In Franken kann es laut dem Deutschen Wetterdienst zu starken Gewittern kommen. Örtlich kann es Blitzschlag geben. Dadurch können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Laut dem DWD soll auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände Acht gegeben werden. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Die Warnung gilt von Montagmorgen um 7 bis 8 Uhr.

Die Gewitterwarnung des DWD gilt für die Landkreise Bamberg, Nürnberger-Land, Erlangen-Höchstadt, Weißenburg-Gunzenhausen, den Kreis Forchheim sowie für die Stadt Bamberg.

Update vom 11.03.2019, 06.09 Uhr:

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen der Stufe zwei von vier in Lagen über 600 Metern sowie vor starken Gewittern. Dabei können Äste herabstürzen, Bäume entwurzelt werden oder Dächer beschädigt werden. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.Der DWD bittet, auf herabfallende Gegenstände zu achten. Die Warnungen vor Sturmböen gelten laut DWD bis Dienstag, 12. März um 0 Uhr. Die Warnungen vor starken Gewittern gelten bis Montag um 7 Uhr, teilweise aber auch bis 8 Uhr.

Sturmböen in Franken

Die Warnungen vor Sturmböen der Stufe zwei von vier gelten für die Landkreise Kulmbach, Ansbach, Kronach, Roth, Rhön-Grabfeld, Hof, Bad Kissingen, Weißenburg-Gunzenhausen und Bayreuth sowie für die Städte Ansbach, Hof und Bayreuth.

Starke Gewitter in fränkischen Landkreisen und Städten

Bis Montagmorgen um 7 Uhr warnt der DWD in den Landkreisen Ansbach, Lichtenfels, Bayreuth, Kulmbach und Coburg, sowie den Städten Ansbach, Bayreuth, Kulmbach und Coburg vor starken Gewittern der Stufe zwei bis vier.

Update 20.24 Uhr: Einige Bahnstrecken wieder frei

Nach dem Sturmtief "Eberhard" und Aufräumarbeiten sind einige der vorübergehend gesperrten wichtigen Bahnfernstrecken wieder befahrbar. Das teilte die Bahn am Sonntagabend mit. So seien die Sperrungen der Strecken zwischen Frankfurt/Main und Mannheim sowie zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Göttingen aufgehoben: Die Fernverkehrszüge verkehrten wieder auf gewohntem Weg, hieß es. Auch die Streckensperrung Aschaffenburg-Würzburg wurde aufgehoben: Die Fernverkehrszüge verkehren demnach wieder über Aschaffenburg Hbf. Es könne noch vereinzelt zu Verzögerungen kommen.

In Nordrhein-Westfalen, wo der ganze Verkehr gestoppt worden war, wollte die Deutsche Bahn den Zugverkehr bei S-Bahnen und im Regionalverkehr am Sonntag nicht wieder aufnehmen. Auch im Fernverkehr seien lediglich einzelne Fahrten möglich, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag.

Update 18.57 Uhr: Zugstrecke im Landkreis Ansbach gesperrt

Wegen eines Baumes im Gleis ist der Streckenabschnitt Ansbach - Leutershausen-Wiedersbach derzeit gesperrt (Stand 18.56 Uhr) . Laut DB Region ist mit größeren Verzögerungen zu rechnen, zudem kommt es zu Zugausfällen.

Update 17.14 Uhr: Erste Schäden aus der Region gemeldet

In Mittelfranken sind die Einsatzkräfte bereits stark gefordert.

Alle durch die Orkanböen verursachten Schäden in Franken

Update 16 Uhr: Warnung für einzelne Landkreis in Oberfranken aufgehoben

Für Lichtenfels, Kronach, Kulmbach, Coburg und Hof haben die Wetterexperten die Warnstufen aufgehoben.

Update 15.49 Uhr: Bahn stellt Fernverkehr in NRW ein

Die Deutsche Bahn stoppt wegen Sturmtief "Eberhard" den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs in Nordrhein-Westfalen. Die Züge würden nun am nächsten Bahnhof gestoppt, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag.

Update 15.30 Uhr: Warnung bis Sonntag, 22 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnung vor Orkanböen (Stufe 3 von 4) bis Sonntag, 22 Uhr ausgeweitet. Gewarnt wird in folgenden Städten und Landkreisen:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bayreuth, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Bamberg, Hof und Coburg.

Mittelfranken: Stadt und Kreis Fürth, Nürnberg, Erlangen, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Ansbach, Roth, Schwabach und Weißenburg-Gunzenhausen.

Unterfranken: Stadt und Kreis Kitzingen, Würzburg, Main-Spessart, Miltenberg und Aschaffenburg.

Update 15.16 Uhr: Nürnberg Hbf - Würzburg: kurzzeitige Streckensperrung wegen Baum im Gleis

Nach einer kurzzeitigen Sperrung zwischen Hagenbüchach und Siegelsdorf wegen eines Baumes im Gleis kommt es auf der Strecke Nürnberg Hbf - Würzburg zu Beeinträchtigungen.

Update 15.03 Uhr: Störungen im Zugverkehr

Die Deutsche Bahn erwartet in Teilen Deutschlands Störungen im Zugverkehr wegen eines Sturmtiefs. Fahrgäste, die am Sonntag eine Reise antreten wollten, können diese nach Angaben des Konzerns kostenfrei stornieren. Nach Angaben eines Sprechers gab es am Mittag allerdings zunächst nur auf Regionalstrecken in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Einschränkungen - etwa wegen umgestürzter Bäume. Der Fernverkehr sei zunächst nicht betroffen gewesen. Die Bahn rechnete vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands mit Folgen des Sturms.

Update Sonntag, 10.03.2019: Warnung vor Orkanböen für Teile Frankens und Deutschlands

In weiten Teilen Ober- und Unterfranken sowie im Landkreis Erlangen-Höchstadt kann es am heutigen Sonntag zu Orkanböen mit bis zu 120 km/h Windgeschwindigkeit kommen. Der DWD warnt aktuell für den Nachmittag.

Ebenso kann es in Teilen Frankens zu schweren Gewittern kommen. Zunächst hatte der DWD die Warnungen vor Gewitter aufgehoben, später aber wieder aktiviert.

Auch im Rest Deutschlands wird es heute stürmisch: Von Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz und Hessen zieht sich das Sturmtief "Eberhard" bis nach Bayern und Thüringen.

Auf den Bergen in Thüringen und Sachsen seien Spitzengeschwindigkeiten von 120 bis 130 Kilometer pro Stunde möglich, sagte DWD-Meteorologe Thomas Hain in Leipzig. Das könne gefährlich werden. Der Brocken sei diesmal weniger betroffen, weil dort der Kern des Tiefs liegen werde. "Und im Auge des Orkans passiert ja nichts", sagte Hain.

"Eberhard" erinnere an das Sturmtief "Friederike", das im Januar 2018 in der Region schwere Schäden angerichtet hatte. Das Tief sei etwa gleich stark, habe eine ähnliche Ausdehnung und Zugbahn, sagte Hain. Bereits am Samstag hatte der DWD Unwetterwarnungen wegen des Sturmtiefs "Dragi" herausgegeben. Dieses hatte am Samstagabend örtlich begrenzt für heftige Gewitter gesorgt, was für die Jahreszeit laut Hain eher ungewöhnlich ist.

Tief "Eberhard" bringe außerdem deutlich kältere Luft in die drei Länder. Im Harz werde es bis auf 500 Meter herab schneien, in Sachsen und Thüringen sinke die Schneefallgrenze in den Bergen auf 300 Meter. "Erst der Sturm, dann die Kälte", sagte Hain.

Update Sonntag, 10.03.2019, 13 Uhr: Gewitterwarnungen aufgehoben

Die Warnungen vor schweren Gewittern in Franken ist wieder aufgehoben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntagmittag diese Warnungen wieder zurückgezogen. Weiterhin wird in Franken sowie in Teilen Süddeutschlands vor Sturmböen gewarnt, teilweise kann es zu orkanartigen Böen kommen.

Update Sonntag, 10.03.2019, 12.05 Uhr: Schwere Gewitter über Unterfranken

Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittag weitere Warnungen der aktuell sowieso schon angespannten Lage in Süddeutschland hinzugefügt: Über Unterfranken brauen sich zusätzlich zu den Orkanböen noch schwere Gewitter zusammen. Die Gewitter erreichen die Stufe 3 von 4.

Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich

Update Sonntag, 10.03.2019, 11.50 Uhr: Spielabsage in Fürth wegen Sturmböen

Die Spielleitung in Fürth hat entschieden, dass das Zweitligaspiel derSpVgg Greuther Fürth heute gegen Dynamo Dresden aufgrund der Sturmwarnungen des DWD entfällt. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Update Sonntag, 10.03.2019, 10.30 Uhr: Unwetter beeinträchtigen womöglich Bahnverkehr

Wie die Bahn am Sonntag mitteilt, haben die Sturmböen, die teilweise mit 120 km/h über Bayern und auch über Franken hinwegziehen, womöglich Auswirkungen auf Regional- und Fernverkehr der Bahn. Das Sturmtief beeinträchtige möglicherweise den Zugverkehr, Näheres werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben, so die Bahn.

Update Sonntag, 10.03.2019, 8.45 Uhr: Orkanböen in Teilen Frankens

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Sonntag ab Mittag vor Orkanböen in Teilen Frankens. Betroffen sind ab 12 Uhr folgende Landkreise:

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Kronach

Kulmbach

Bayreuth

Hof

Wunsiedel

In den betroffenen Landkreisen kann es in höheren Lagen über 600 Metern zu Orkanböen um die 120 km/h kommen. Der Wind bläst aus westlicher Richtung.

Ab dem Nachmittag wird es auch in weiten Teilen Ober- und Unterfrankens extrem stürmisch. Auch hier kann es zu Orkanböen kommen. Das teilt der DWD in einer Vorabinformation mit.

Gefahr droht von herabstürzenden Dachziegeln oder entwurzelten Bäumen. Deshalb sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben. Von Spaziergängen draußen riet der DWD ab.

Update Sonntag, 10.03.2019, 6.30 Uhr: DWD warnt vor starken Sturmböen

Für ganz Franken hat der DWD Sturmwarnungen ausgegeben. Die bestehenden Warnungen wurden verlängert, beziehungsweise teilweise hochgestuft und gelten für den gesamten Sonntag. So wie im restlichen gesamten Süddeutschland kann es heute auch in Franken zu starken Sturmböen mit bis zu 100 km/h kommen. Dort, wo es zu Schauern kommt, kann es teilweise sogar zu orkanartigen Böen mit bis zu 110 km/h kommen.

Update Samstag, 9.03.2019, 17.20 Uhr: Wetterdienst warnt vor Sturm

Der Deutsche Wetterdienst war am Samstagnachmittag vor starken Sturmböen (Stufe 2 von 4). Die Wetterexperten machen darauf aufmerksam, dass einzelne Äste herabstürzen können. Zudem wird es am Sonntag sehr regnerisch. Eine neue Regenfront mit teil auch kräftigen Gewittern erreicht Bayern.

Vom Sturm betroffen sind konkret betroffen folgende Kreise und Städte in der Region

Oberfranken: Stadt und Kreis Bayreuth, Kronach, Forchheim, Kulmbach, Lichtenfels, Bamberg, Hof und Coburg.

Mittelfranken: Stadt und Kreis Fürth, Nürnberg und das Nürnberger Land, Erlangen, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Ansbach, Roth, Schwabach und Weißenburg-Gunzenhausen.

Unterfranken: Stadt und Kreis Kitzingen, Würzburg, Main-Spessart, Miltenberg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Aschaffenburg.

Update 08.03.2019, 21.45 Uhr: Sturm trifft auf Franken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen in Franken am Samstag. Die Böen haben die Stärke zwei von vier. Es können einzelne Äste von Bäumen herabstürzen.

Konkret betrifft die Warnung die Kreise Kulmbach, Kronach, Forchheim, Würzburg, Weißenburg-Gunzenhausen, Lichtenfels, Bad Kissingen, Erlangen-Höchstadt, Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Bayreuth, Schweinfurt, Kitzingen, Bamberg, Rhön-Grabfeld, Haßberge, Hof, Miltenberg, Nürnberger-Land, Main-Spessart, Ansbach, Aschaffenburg, Roth, Fürth, Coburg, Miltenberg und die Städte Nürnberg, Würzburg, Weißenburg-Gunzenhausen, Schwabach, Bayreuth, Schweinfurt, Bamberg, Hof, Erlangen, Ansbach, Aschaffenburg, Fürth sowie Coburg.

Die Warnung des DWD gilt vom Samstagmorgen um 10 Uhr bis Samstagabend um 18 Uhr. Bei Lagen über 400 Metern kann der Sturm früher eintreten.

Update 08.03.2019. 15.30 Uhr: Wetterdienst warnt vor Gewitter

In Mittelfranken soll es laut Deutschem Wetterdienst an diesem Freitag gewittern. Der DWD warnt vor Unwetter der Stärke 2 von 4 und kündigt Blitzschlag, eventuell entwurzelte Bäume und beschädigte Dächer an.

Konkret betrifft die Warnung den Kreis Roth, Kreis und Stadt Ansbach sowie für den Kreis Weißenburg-Gunzenhausen. Bis 16 Uhr soll es hier zu Unwetter kommen.

Update 07.03.2019, 18.15 Uhr: Neue Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes

Eine Reihe neuer amtlicher Warnungen vor Sturmböen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagnachmittag, 07.03.2019, herausgegeben.

Folgende Regionen sind von Donnerstag, 07.03.2019, um 18.00 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 08.03.2019, 15.00 Uhr, betroffen:

Landkreis Rhön-Grabfeld (Lagen über 800 Meter)

Folgende Regionen sind von Donnerstag, 07.03.2019, um 18.00 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 08.03.2019, 0.00 Uhr, betroffen:

Stadt und Landkreis Hof (Lagen über 800 Meter)

Stadt und Landkreis Bayreuth (Lagen über 800 Meter)

Weitere bzw. zusätzliche Warnmeldungen gelten am Freitag, 08.03.2019, von 0.00 bis voraussichtlich 15.00 Uhr in diesen Teilen Frankens:

Landkreis Kulmbach (Lagen über 600 Meter)

Landkreis Kronach (Lagen über 600 Meter)

Stadt und Landkreis Hof (Lagen über 600 Meter)

Stadt und Landkreis Bayreuth (Lagen über 600 Meter)

Laut DWD besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). Mögliche Gefahren sind

herabstürzende Äste und herabfallende Gegenstände.

Update 07.03.2019, 6 Uhr: Sturmböen fegen über Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Sturmböen. Es besteht Gefahrenstufe 2 von 4.

Stadt und Landkreis Würzburg

Stadt und Landkreis Fürth

Landkreis Main-Spessart

Stadt und Landkreis Coburg

Landkreis Kronach

Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Landkreis Ansbach

Landkreis Miltenberg

Landkreis Kulmbach

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Landkreis Bamberg

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Kitzingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Haßberge

Landkreis Roth

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Diese Warnungen gelten laut DWD von 8 bis 18 Uhr am Donnerstag (7. März 2019).

Für den Kreis Rhön-Grabfeld sowie für Stadt und Landkreis Hof wurde zusätzlich nochmals ab 10 Uhr gewarnt. Ab 18 Uhr am Abend wird zusätzlich für die Stadt und den Landkreis Bayreuth gewarnt. Diese Warnung hat laut DWD bis 18 Uhr am Freitag (8. März 2019) Bestand.

Update 06.03.2019, 20 Uhr: Sturmwarnungen für mehrere Landkreise

Der DWD hat für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 3 und 8 Uhr eine Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 bis 4 in folgenden Landkreisen ausgesprochen:

Kronach

Hof

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Weiterhin warnt der DWD vor herabstürzenden Ästen und herabfallenden Gegenständen. Mehr zur stürmischen Wetterlage in Franken lesen Sie in unserer ausführlichen Wettervorschau.

Update 05.03.2019, 7.45 Uhr: Unwetterwarnungen für Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern in zahlreichen fränkischen Regionen. Demnach warnt der DWD vor Sturmböen, die Warnung betrifft Stufe 2 von 4.

Diese Städte und Landkreise sind betroffen:

Landkreis Kronach

Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Erlangen

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Main-Spessart

Stadt und Landkreis Ansbach

Landkreis Miltenberg

Landkreis Forchheim

Stadt und Landkreis Würzburg

Landkreis Kulmbach

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Landkreis Bayreuth

Landkreis Lichtenfels

Stadt und Landkreis Bayreuth

Landkreis Haßberge

Landkreis Kissingen

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stadt und Landkreis Bamberg

Landkreis Roth

Stadt und Landkreis Fürth

Stadt und Landkreis Coburg

In Franken und ganz Bayern kam es durch das Sturmtief "Bennet" zu zahlreichen Schäden - die Lage im Überblick.

Update 04.03.2019, 18.30 Uhr: Gewitterzelle verschiebt sich

Mit einem Update um 18.30 Uhr aktualisiert der Deutsche Wetterdienst seine Warnung vor Gewittern der Stärke 2 von 4 von 17.20 Uhr.

Jetzt umfasst das betroffene Gebiet folgende Städte und Kreise: Lichtenfels, Kronach, Coburg, Kulmbach und Nürnberg. Bis 19 Uhr ist hier mit Blitzschlag, umstürzende Bäumen und Schäden an Dächern zu rechnen.

Update 04.03.2019, 17.20 Uhr: Starke Gewitter rollen auf Franken zu

Bis 18 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern in Franken. Örtlich kann es Blitzschlag geben, vereinzelt können auch Bäume entwurzeln und Dächer beschädigt werden. Laut DWD handelt es sich um Gewitter der Stärke 2 von 4.

Betroffen sind Kreis und Stadt Ansbach, Kreis Kitzingen, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Bad Kissingen und Kreis und Stadt Würzburg.

