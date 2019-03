Stolperfallen und Erfolge beim Fasten

Nina Grötsch (Ausschlaf-Fasten): Um halb vier von der Weinprobe nach Hause und um 6 Uhr aufstehen. Spätestens jetzt merke ich, dass mein Fastengelübde nicht richtig überdacht war. . Es war Sonntag, die Kinder hatten in dieser Nacht bei Oma und Patin geschlafen und zum Mittagessen waren wir eingeladen. Was für ein Traum... das noch vor wenigen Tagen gewesen wäre. Mein Gewissen und der Wecker kämpften um die Wette um meine Aufmerksamkeit. Also bin ich aufgestanden - zugegebenermaßen nur, um mich mit Kopfweh-Tabletten zu wappnen und meinen müden Körper dann aufs Sofa fallen zu lassen. Rückwirkend kann ich nicht beschwören, dass meine Augen in den kommenden zwei Stunden nicht doch noch einmal zugefallen sind.

An allen anderen Tagen der Woche war ich jedoch eisern. Beim ersten Geräusch des Weckers sprang ich aus dem Bett, statt meinen gewohnten "Sleep"-Tasten-Marathon zu starten, und stelle dabei schon einmal fest, dass das die Qualen des Aufstehens ungemein erleichtert. Wo ich anfangs dachte, dass ich in der Stunde mehr am Morgen weiß Gott alles erledige, ist es in der Realität leider so, dass ich eigentlich das Gleiche mache wie sonst, nur eben gemütlicher. Viel gemütlicher. Dass ich dieses straffe Morgenprogramm sonst auf 25 Minuten komprimiert habe, ist aus jetziger Sicht olympiareif! Lisa Faber (Plastik-Fasten): Auch nach knapp zwei Wochen kann ich leider nicht behaupten, schon komplett ohne Plastik auszukommen - dafür lauern einfach überall zu viele Fettnäpfchen. Von den online bestellten Sportklamotten, die einzeln in Kunstofftütchen eingeschweißt sind, bis hin zur Kaffeemilch in der Konferenz, die es leider nur portionsweise in Plastikverpackung gibt. Doch es gibt auch Fortschritte: auf Plastikfolie konnte ich in letzter Zeit gut verzichten, indem ich alles zum Frischhalten in Gläser oder wiederverwendbare Behälter gepackt habe. Außerdem gab es letzte Woche bei uns selbstgemachten Joghurt - die Milch kam direkt vom Bauern aus der Pfand-Glasflasche. Das schmeckt nicht nur lecker, sondern spart einige Plastik-Joghurtbecher. Auch beim Obst- und Gemüse-Einkauf im Supermarkt muss man nicht für alles eine Extra-Tüte verwenden. Tomaten, Äpfel und so weiter wandern einfach lose in den Einkaufswagen und nach dem Bezahlen an der Kasse in den mitgebrachten Korb. Mein Wochenfazit: Schwer ist der Verzicht auf Plastik immer noch, aber es geht zumindest aufwärts.Lisa Faber Jessica Rohrbach (Intervall-Fasten): Meine Erkenntnisse der letzten Fastenwoche: Man ist durchaus noch gesellschaftstauglich beim Intervallfasten. Denn wann man fastet und wann man isst, kann man relativ individuell festlegen. Wird man beispielsweise abends zum Essen eingeladen, ist das kein Problem. Dann schließt sich die 16-stündige Fastenzeit an das Essen an und es gibt am nächsten Tag eben erst später die nächste Mahlzeit - okay, da hängt mein Magen dann tatsächlich gefühlt in den Kniekehlen. Besonders fies ist, wenn an solchen Tagen morgens im Büro schon ein Geburtstagskuchen lockt, den man aber erst Stunden später essen darf...

Besser funktioniert es mit regelmäßigen Essenszeiten und ansonsten Scheuklappen und Nasenklammer gegen Verlockungen. Letztere natürlich nur im Geiste. Bei mir hat es sich als ideal herausgestellt, abends bis 19 Uhr zu essen, dann möglichst früh ins Bett zu gehen, um der Snackfalle vor dem Fernseher zu entkommen, und am nächsten Tag um 11 Uhr das erste Mal wieder etwas zu essen. Das ist in etwa auch die Zeit, um die ich sonst immer hungrig werde - und zwar egal, ob ich gefrühstückt habe oder nicht. Während des Intervallfastens hat sich diese Heißhungerphase um eine Stunde nach vorn verschoben - also auf 10 Uhr. Diese Zeit gilt es zu überbrücken, dann läuft es eigentlich. Abgenommen habe ich jedoch noch nichts. Jessica Rohrbach Nadine Nüsslein (Zucker-Fasten): Kuchen, Kuchen und überall Kuchen! Mit diesem Wort lässt sich meine zweite Fastenwoche am besten beschreiben. Denn gerade wenn man ihn nicht essen darf, trifft man ihn wirklich immer und überall im Alltag an. Sei es zum Beispiel letzte Woche in einer großen Redaktionskonferenz. Eine Kollegin hatte Geburtstag und was steht schön mit rosafarbenem Zuckerguss und Schmetterlingen aus Esspapier auf dem großen Konferenztisch? Natürlich ein köstlicher selbstgebackener Geburtstagskuchen! Aber er steht ja nicht nur zur Dekoration herum und wartet darauf, dass er mit nach Hause genommen wird... Nein, er wird natürlich aufgeschnitten und an alle Sitzungsteilnehmer verteilt. Dankend lehne ich ab und labe mich an dem köstlichen Geruch! Standfest lasse ich mich nicht von den Kollegen zu einem nur klitzekleinen Stückchen verleiten, a la "probier doch wenigstens".

Ein weiteres Mal muss ich am Wochenende mich am Riemen reißen. Freunde kommen zum Kaffeetrinken vorbei und - wie sollte es auch anders sein - haben einen leckeren Nusskuchen im Gepäck. Allein der Gedanke, dass es doch eigentlich unhöflich wäre, das süße Backwerk nicht zu kosten, lässt mich kurz schwach werden. Aber nein, ich spare mir lieber den Appetit auf und freue mich schon jetzt unheimlich auf ein Stück leckeres Osterbrot nach 40 Tagen Zucker-Fastenzeit. Ist zwar kein Kuchen, aber eines meiner liebsten süßen Backwaren. Und Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude! Jessica Rus (Fleisch-Fasten): Woche zwei und "ich hab's bald geschafft" kann ich noch lange nicht sagen. Ein kompletter fleischloser Monat liegt also noch vor mir - inklusive verlockender Düfte und Speisen, denen ich allesamt widerstehen muss.

Unter der Woche kann ich mich mit Arbeit und nach Feierabend mit Sport gut ablenken. Am Wochenende sieht die Sache jedoch ganz anders aus: ich habe Heißhungerattacken! Aber nicht etwa auf Chips oder Schokolade. Nein! Ich träume von Salamipizza, Leberkäse und Schnitzel. Es ist wirklich hart und ich verfluche dieses "Projekt" ein wenig.

Die große Lücke auf meinem Teller, die vor zwei Wochen noch durch Hähnchenkeule, Frikadelle oder Rinderbraten besetzt war, hat jetzt einen neuen Zwischenmieter: Gemüse. Angefreundet habe ich mich mit dem neuen Lückenfüller schon, "die große Liebe" wird sich daraus aber mit Sicherheit nicht entwickeln.

Sollten durch meinen Fleischersatz allerdings ein paar Pfunde purzeln, kann ich mir durchaus auch langfristig vorstellen, mehr Platz auf meinem Teller für Gemüse einzuplanen.