Im Vergleich zu den "Perseiden", die im August 2019 regelmäßig am Nachthimmel zu sehen waren, sind die "Geminiden" meist die ganze Nacht über zu beobachten. Zudem erstrahlen sie über längere Zeit hell.

Geminiden-Sternschnuppen: Was steckt hinter dem Himmelsphänomen?

Was hat es mit den "Geminiden"-Sternschnuppen auf sich? Das Himmelsphänomen entstammt einer Staubwolke, die die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne jedes Jahr um die gleiche Zeit durchquert. Partikel dieser Staubwolke treten dabei in die Erdatmosphäre ein und werden so zu leuchtenden Sternschnuppen. Normalerweise entstammen Staubwolken Überresten von Kometen, die bei zu starker Annäherung an die Sonne Staub und Gas freisetzen. Staub und Gas verteilen sich dadurch anschließend über die Kometenlaufbahn.

Staubwolken von "Geminiden" hingegen haben einen anderen Ursprung: Sie stammen nicht von Kometen, sondern gehen normalerweise auf Asteroiden zurück.

Wie fotografiert man Sternschnuppen?

Meist ist es nur ein kurzes Aufblitzen am Nachthimmel. Eine Sternschnuppe auf ein Foto zu bekommen, ist nicht einfach. Trotzdem braucht man keine jahrelange Ausbildung, um ein schönes Bild von ihnen zu schießen. Dank des regelrechten Sternschnuppen-Regens der Perseiden steigt die Wahrscheinlichkeit dieses Himmelphänomen tatsächlich abzulichten. Profi-Fotograf Matthias Merz aus Nürnberg hat inFranken.de Tipps zum Fotografieren von Sternschnuppen gegeben. Dabei kommt es besonders auf Themen wie Belichtungszeit, Brennweite und Ausrüstung an.

Eine wichtige Voraussetzung für das Fotografieren der Perseiden ist eine geeignete Kamera. Wichtig ist, dass man an der Kamera die Belichtungszeit manuell einstellen kann. Das ist bei den meisten Spiegelreflexkameras der Fall. Laut dem Nürnberger Fotografen benutzt man am besten eine Kamera mit möglichst wenig Bildrauschen bei hohen Empfindlichkeitseinstellungen (ISO). "Gut geeignet sind so zum Beispiel Vollformatkameras, also Kameras, bei denen der Sensor Kleinbildformat hat." Unbedingt notwendig ist ein Stativ. Hält man die Kamera in der Hand, verwackelt das Bild. Die Chancen eine oder sogar mehrere Sternschnuppen auf die Aufnahme zu bekommen steigen, wenn man einen größeren Ausschnitt des Himmels auf das Foto bekommt. Das gelingt im Weitwinkel (mit kleinerer Brennweite).