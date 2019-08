Starkregen und Sturm: Schwere Unwetter in Franken

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 09.08.2019: Starkregenfront erreicht Franken

Die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes am Freitagvormittag erschienen noch recht ungenau: Für Ober-, Unter- und Mittelfranken wurde gewarnt. Gegen 18.30 Uhr beginnt es jedoch in weiten Teilen der Region zu regnen. In Bamberg trüben bereits am frühen Abend dichte Wolken den fränkischen Abendhimmel. Auch in Würzburg regnet es bereits. Nürnberg sowie Erlangen sind laut dem Regenradar von wetter.de ebenfalls betroffen.

Die Regenfront soll sich laut DWD zunächst in Unterfranken entladen. Ab 22 Uhr sollen demnach auch weite Teile Ober- und Mittelfrankens davon erfasst werden.

Update 09.08.2019: Starkregen und heftige Gewitter am Freitag

Der DWD warnt für den Freitagnachmittag und -abend in Franken vor Unwettern mit Starkregen. Laut des Wetterdienstes ist ab circa 17 Uhr in mehreren Landkreisen Ober-, Mittel- und Unterfrankens mit schweren Gewittern zu rechnen.

Entladen sich die Unwetter zunächst lokal mit Sturmböen und heftigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter, können sich die Gewitter anschließend zu größeren Komplexen zusammenschließen. Wo und wann genau es am Freitag zu Unwettern kommt, lässt sich momentan noch nicht abschätzen. Gegebenenfalls folgen später konkrete Unwetterwarnungen. Einen Überblick über das Wetter in Franken am Wochenende findet sich hier.

Update vom 07.08.2019: Starkregen flutet Franken am Mittwochabend

+++ Stand 17.50 Uhr: Neben den zahlreichen Warnungen vor schweren Unwettern warnt der Wetterdienst nun auch vor Starkregen. Folgende Gebiete sind davon betroffen:

Oberfranken: Kreis und Stadt Bamberg, Kreis und Stadt Hof, Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Forchheim, Kreis Lichtenfels, Kreis Kulmbach,

Mittelfranken: Kreis Erlangen-Höchstadt und Stadt Erlangen, Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Kreis und Stadt Fürth, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis und Stadt Ansbach, Kreis Roth, Stadt Schwabach, Stadt Nürnberg und Nürnberger Land,

Unterfranken: Kreis Kitzingen, Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis Haßberge

Update vom 07.08.2019: Gewitterwarnungen für Mittwochnachmittag

Die Warnungen betreffen die dritthöchste Warnstufe. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes hat es in Franken um die Mittagszeit am heftigsten geregnet: Im oberfränkischen Bamberg fielen 33 Liter auf den Quadratmeter. Die Karte des DWD zeigt zudem, dass es in Bayreuth stark geregnet hat. Auch dieser Bereich ist rot eingefärbt (30 bis 40 Liter pro Quadratmeter).

Aktuell hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor starkem Gewitter mit Blitzeinschlägen der Stufe 2 von 4 Warnstufen herausgegeben. Der Wetterdienst hat seine Warnungen vom Vormittag noch einmal erneuert - am Nachmittag bestehen Amtliche Warnungen vor Starkem Gewitter für diese Gebiete:

Oberfranken: Kreis Lichtenfels, Kreis und Stadt Bamberg, Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Forchheim, Kreis Kronach, Kreis Kulmbach, Kreis und Stadt Coburg

Mittelfranken: Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis und Stadt Ansbach, Kreis Roth, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis Erlangen-Höchstadt

Unterfranken: Kreis Kitzingen, Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Haßberge, Kreis und Stadt Würzburg

In dieser Zeit könnte Platzregen zu Verkehrsbehinderungen führen. Die Warnung des DWD umfasst außerdem den Hinweis, dass es zu Blitzeinschlägen kommen kann, außerdem könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie bitte auf herabstürzende Äste.

In diesem Bereich gilt am Nachmittag sogar die zweithöchste Warnstufe (3 von 4):

Kreis und Stadt Hof

Update vom 06.08.2019, 21:50 Uhr: Starke Gewitter bis in die Nacht

Eine Warnung vor starkem Gewitter gilt für den Kreis Miltenberg (Stufe 2 von 4). Diese besteht von 21 bis 23 Uhr. Auch für Kreis und Stadt Aschaffenburg, Kreis Main-Spessart und Kreis, Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis und Stadt Ansbach, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim gelten Warnungen vor starken Gewittern.Diese sind ebenfalls bis 23 Uhr gültig.

Update vom 06.08.2019, 15.45 Uhr: Heftiger Starkregen erwartet Franken, "Superzelle" zieht in die Region

Der Deutsche Wetterdienst rechnet aktuell mit heftigem Starkregen inklusiven Niederschlagsmengen bis zu 40 Litern auf dem Quadratmeter. Diese Prognose betrifft den Norden Bayerns. Hinzu kommen schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern. Hagel kann ebenfalls auftreten.

Insbesondere ab 18 Uhr soll diese Wetterentwicklung für Franken greifen. Für folgende Gebiete in Franken hat der DWD eine dringende Warnung vor "schwerem Gewitter" veröffentlicht:

Oberfranken: Kreis Forchheim, Stadt und Kreis Bayreuth, Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Hof, Stadt und Kreis Coburg, Kreis Kulmbach, Kreis Lichtenfels

Mittelfranken: Stadt und Kreis Fürth, Stadt Schwabach, Stadt Erlangen und Kreis Erlangen-Höchstadt, Stadt Nürnberg und Nürnberger Land, Stadt und Kreis Ansbach, Kreis Neustadt-Aisch-Bad Windsheim, Kreis Roth

Unterfranken: Stadt und Kreis Würzburg, Kreis Bad Kissingen, Kreis Main-Spessart, Kreis Kitzingen, Kreis Miltenberg, Stadt und Kreis Schweinfurt, Kreis Haßberge

Diese Warnungen gelten ab 18 Uhr und bis 3 Uhr in die Nacht auf Mittwoch (7. August 2019) hinein. Im Zuge der heftigen Regenfälle, wird zudem vor einer "Superzelle" gewarnt.

Wetterphänomen "Superzelle": Was bedeutet das?

Dabei handelt es sich um extremes Wetterphänomen: "Superzellen sind in ihrer mächtigsten Ausprägung die räumlich und zeitlich größten und gefährlichsten Gewittergebilde. Sie können an ihrer Basis einen Durchmesser von 20 bis 50 km erreichen", so der Wetterdienst.

Eine "Superzelle" ist ein zyklonal rotierender Aufwindstrom, der hochreichende Windscherungen entwickelt. Folge dessen sind meist stundenlange extreme Winde, die in Kombination mit Starkregen für Chaos auf den Straßen sorgen können.

Vorraussetzungen für eine "Superzelle" sind laut wetteronline.de ausreichend feuchtwarme Luft in tiefen Schichten der Atmosphäre, eine mit abnehmender Höhe starker Abnahme der Temperatur und ein sogenannter "Hebungsantrieb". Diese Bedingungen ermöglichen erst ein starkes Gewitter. Damit aus einem starken Gewitter eine "Superzelle" entsteht, sind starke Winde in entsprechender Höhe notwendig. Meteorologen sprechen dabei von "vertikaler Windscherung". "Weht aber in der Höhe starker Wind, bekommt die Gewitterwolke sozusagen Schieflage, Auf- und Abwindbereich sind getrennt, der Niederschlag fällt nicht im Aufwindbereich, der stundenlang erhalten bleiben und durch die Änderung des Windes mit der Höhe rotieren kann - die Superzelle ist geboren" erklärt Meteorologe Jörg Kachelmann auf seiner Wetter-Homepage.

Dabei tritt eine entsprechende Rotation des Aufwindbereiches ein. Experten sprechen dabei von "Mesozyklonen".

Update vom 06.08.2019: Starke Gewitter ziehen auf

Am Dienstagmittag (6. August 2019) ziehen Gewitter in Franken auf. Der Deutsche Wetterdienst hat für bestimmte Bereiche der Region Warnungen bekanntgegeben. Folgende Gebiete sind davon betroffen:

Oberfranken: Kreis Kronach, Kreis und Stadt Bayreuth

Mittelfranken: Stadt Nürnberg und Nürnberger Land, Stadt und Kreis Fürth, Stadt Schwabach, Kreis Roth, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Stadt und Kreis Ansbach, Kreis und Stadt Fürth, Stadt Schwabach

Die Warnungen betreffen Stufe 2 von 4 und gelten bis 14 Uhr. Der Deutsche Wetterdienst warnt allgemein vor hoher Schauer- sowie Gewittergefahr am Dienstag:

Update vom 05.08.2019: Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter

Am Montagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern in der Region. Die Warnung des DWD betrifft folgende Gebiete:

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Örtlich kann es zu Blitzeinschlägen kommen, dabei besteht Lebensgefahr! Zudem wird vor umherfliegenden Gegenständen gewarnt.

Stadt und Landkreis Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Stadt und Landkreis Würzburg

Landkreis Kitzingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Haßberge

Landkreis Miltenberg

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Main-Spessart

