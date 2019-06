Starke Gewitter rollen auf Franken zu: Wetterdienst warnt vor Unwettern

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Update: 19.06.2019, 13:31 Uhr: Warnung vor starkem Gewitter in Mittelfranken

Von Westen her rollt eine Gewitterfront auf Franken zu und trifft zuerst auf Mittelfranken. Aktuell gilt eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für den Kreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Der DWD warnt: Es könnt Blitzschlag geben - dann besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Update: 12.06.2019, 14:15 Uhr: Warnung vor starkem Gewitter in Oberfranken

Der DWD hat am Mittwochnachmittag eine neue Unwetterwarnung herausgegeben: Darin wird für Kreis und Stadt Hof vor starkem Gewitter gewarnt. Die Warnung gilt bis voraussichtlich 15.00 Uhr.

Update: 12.06.2019, 08:32 Uhr: Lage in Franken hat sich beruhigt

Teisl erhebliche Gewitter sind am Dienstagabend über Franken niedergegangen. Nun sieht aber erst mal alles wieder ruhig aus: Der Deutsche Wetterdienst hat alle Vorwarnungen aufgehoben, in Franken gibt es aktuell keine aktiven Wetterwarnungen mehr.

Update: 11.06.2019, 19.50 Uhr: Unwetter ziehen nach Franken: Hier warnt der Deutsche Wetterdienst - Bayreuth besonders gefährdet

Nach den teils erheblichen Schäden in Südbayern (siehe weiter unten), ziehen auch in Franken am Dienstagabend noch einmal heftige Gewitter heran. Dabei sind zunächst vor allem die unterfränkischen Landkreise betroffen. Laut dem Deutschen Wetterdienst DWD kann es vor allem in den Landkreisen Würzburg, Rhön Grabfeld, Kitzingen, Bad Kissingen, Haßberge, Main-Spessart und Schweinfurt zu starken Unwettern kommen.

Aber auch in Mittel- und Oberfranken ist man nicht vor Unwettern gefeit. Weitere Unwetterwarnungen sprach der DWD für die Landkreise Bamberg, Neustadt an der Aisch, Erlangen-Höchstadt, Nürnberg, Roth, Forchheim und Ansbach aus.

Besondere Vorsicht ist derweil in und um Bayreuth, in Kulmbach und in der Region Hof geboten: Hier stuft der DWD die Unwetterwarnung auf die zweithöchste Stufe herauf.

Update 11.06.2019, 18.15 Uhr: Unwetter mit ungewöhnlich großen Hagelkörnern hinterlässt in Oberbayern eine Spur der Verwüstung

Nach heftigen Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel in München und anderen Regionen Oberbayerns sind Polizei und Feuerwehr fast 900 Mal ausgerückt. Große Hagelkörner zertrümmerten nach Angaben der Einsatzkräfte zahlreiche Autoscheiben, Dachfenster und teils auch Gebäudefassaden, es gab zudem mehrere Verletzte. Manche Augenzeugen sprachen von tennisballgroßen Hagelkörnern. Eine Gesamtschadenssumme könne jedoch nicht genannt werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ingolstadt am Dienstag.

Der Deutsche Wetterdienst rechnete mit weiteren schweren Gewittern in Ostbayern und Franken, allerdings soll es ab Mittwoch im Freistaat nur noch einzelne Unwetter geben.

Update 11.06.2019, 09:07 Uhr: Neue Vorab-Warnungen für Franken

Auch für den Dienstagabend hat der Deutsche Wetterdienst wieder Vorab-Warnungen ausgesprochen. In fast ganz Franken könnten zwischen 17 Uhr und 3 Uhr in der Nacht schwere Gewitter drohen.

Am späteren Nachmittag und Abend kommen von Süden her erneut schwere Gewitter mit Unwetterpotential auf. Diese dauern teilweise bis in die Nacht zum Mittwoch an. Mögliche Begleiterscheinungen sind laut Wetterdienst schwere Sturmböen um 100 km/h (BFT10), mit der Gefahr orkanartiger Böen und vereinzelter Orkanböen (110 bis 120 km/h, BFT 11 und BFT 12), heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 mm in kurzer Zeit, lokal auch bis 50 mm sowie größerer Hagel 3 bis 5 cm.

Für folgende fränkische Landkreise sind inzwischen Warnungen ausgesprochen worden:

Bayreuth

Roth

Weißenburg-Gunzenhausen

Forchheim

Rhön-Grabfeld

Bamberg

Nürnberger Land

Coburg

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Nürnberg

Haßberge

Erlangen-Höchstadt

Schwabach

Fürth

Lichtenfels

Kronach

Bad Kissingen

Hof

Schweinfurt

Kulmbach

Update 10.06.2019, 22:02 Uhr: Vorab-Warnungen vor schwerem Gewitter aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst hat die Vorab-Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4), gültig bis Dienstag, 11.06.2019, 03 Uhr, soeben aufgehoben. Dies gilt für die folgenden fränkischen Städte und Kreise:

Kreis Nürnberger Land

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Kronach

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Bamberg

Stadt Erlangen

Stadt Nürnberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Hof

Update 10.06.2019, 20:17 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4)

Der Deutsche Wetterdienst hat Vorabinformationen veröffentlicht und warnt darin vor schweren Gewittern der Stufe 3 von 4 in zahlreichen Regionen Frankens. Die Warnungen gelten bis Dienstag, 11.06.2019, 03 Uhr morgens. Der DWD schreibt: "Ab dem Nachmittag entwickeln sich kräftige und organisierte Gewitter. Sie werden begleitet von teils großem Hagel (Korngrößen 3 bis 5 cm), heftigem Starkregen zwischen 25 und 40, lokal auch um 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h. Einzelne orkanartige Böen bis 110 km/h können auftreten.

Die Gewittertätigkeit hält zum Teil bis in die Nacht zum Dienstag hinein an.

Diese Vorabinformation wird bei Bedarf angepasst.

Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen."

Die Vorab-Warnung gilt für die folgenden fränkischen Städte und Kreise:

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Bamberg

Zudem gelten weiterhin Warnungen vor starken Gewittern der Stufe 2 von 4 für die folgenden Regionen in Franken:

Kreis und Stadt Bamberg (bis 22 Uhr)

Kreis Forchheim (bis 22 Uhr)

Nürnberger Land (bis 22 Uhr)

Kreis und Stadt Coburg (bis 20 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (bis 22 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 22 Uhr)

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (bis 22 Uhr)

Kreis Kulmbach (bis 22 Uhr)

Kreis Roth (bis 22 Uhr)

Update 10.06.2019, 18:47 Uhr: Warnungen des DWD auf weitere Regionen in Franken ausgeweitet

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor starkem Gewitter auf weitere fränkische Regionen und Kreise ausgeweitet:

Kreis und Stadt Hof (bis 20 Uhr)

Kreis Kulmbach (bis 20 Uhr)

Stadt Nürnberg (bis 19 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 19 Uhr)

Stadt Schwabach (bis 19 Uhr)

Stadt Erlangen (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Fürth (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Bamberg (bis 19 Uhr)

Kreis Haßberge (bis 19 Uhr)

Kreis Kronach (bis 19 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (bis 19 Uhr)

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim (bis Dienstag, 03 Uhr)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 19 Uhr)

Kreis Roth (bis 19 Uhr)

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (bis 19 Uhr)

Kreis Forchheim (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Coburg (bis 19 Uhr)

Kreis Lichtenfels (bis 19 Uhr)

Kreis Kitzingen (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Ansbach (bis 19 Uhr)

Update 10.06.2019, 15 Uhr: Erste starke Gewitter über Franken - hier warnt der DWD

Soeben hat der Deutsche Wetterdienst erste amtliche Warnungen für die Region herausgegeben. Gewarnt wird derzeit vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4). Die folgenden fränkischen Städte und Kreise sind betroffen:

Kreis und Stadt Ansbach (bis 15:30 Uhr)

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (bis 15:30 Uhr)

Kreis und Stadt Fürth (bis 16 Uhr)

Kreis Roth (bis 16 Uhr)

Stadt Schwabach (bis 16 Uhr)

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim (bis 16 Uhr)

Update 10.06.2019, 10 Uhr: Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in ganz Franken

Wie bereits mehrfach angekündigt, kommt es am Pfingstmontag in weiten Teilen Frankens zu schweren Gewittern. Teils können sie unwetterartig ausfallen, mit schweren Sturmböen (bis zu 100 km/h) , Hagel oder Starkregen mit lokal bist zu 50 Liter pro Quadratmeter. Entsprechende Vorabwarnungen hat der Deutsche Wetterdienst am Vormittag des Pfingstmontags herausgegeben.

Konkrete Warnungen gibt es für folgende Regionen ( alle gelten bis einschließlich Dienstag, 11. Juni 2019, 3.00 Uhr):

Oberfranken

Stadt und Kreis Bamberg

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Mittelfranken

Stadt Nürnberg und das Nürnberger Land

Stadt und Kreis Fürth

Stadt Erlangen und Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kres Roth

Stadt Schwabach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Unterfranken

Stadt und Kreis Würzburg

Stadt und Kreis Schweinfurt

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Kreis Kitzingen

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Rhön-Grabfeld

