Starke Gewitter in Franken: Hier warnt der Wetterdienst

Update am 27.08.2019, 14.00 Uhr: Warnung vor starken Gewittern in Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstagmittag (27. August 2019) vor starken Gewittern. Folgende Gebiete in der Region sind davon betroffen:

Oberfranken: Stadt und Landkreis Bayreuth, Landkreis Kronach

Mittelfranken: Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Roth

Unterfranken: Landkreis Bad Kissingen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Stadt und Landkreis Schweinfurt

Update vom 26.08.2019 um 21.00 Uhr: Lage beruhigt sich - nur noch eine aktuelle Warnung

Örtlich kann es zu Blitzeinschlägen kommen, heißt es von Seiten des DWD. Die Warnungen gelten bis in den späten Dienstagnachmittag hinein.

Nach zum Teil schweren Gewittern am Nachmittag und am Abend im Franken hat der Deutsche Wetterdienst nun Entwarnung gegeben. Alle amtlichen Warnungen wurden aufgehoben - bis auf eine: Im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart kann es weiterhin zu starken Gewittern (Warnstufe 2 von 4) kommen.

Update vom 26.08.2019 um 19.30 Uhr: Warnung vor schweren Gewitter in Ober- und Unterfranken

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor schweren Gewittern am Montagabend, 26. August 2019. Inzwischen gilt die zweithöchste Warnstufe (3 von 4) in Teilen Oberfrankens und fast im gesamten unterfränkischen Raum:

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Miltenberg

Kreis und Stadt Würzburg

In anderen Teilen Frankens gilt aktuell eine DWD-Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4). Die betroffenen Regionen:

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Kreis Kronach

Kreis Roth

Update vom 26.08.2019 um 18.20 Uhr: Schwere Gewitter in Teilen Ober- und Unterfrankens

Der Deutsche Wetterdienst hat seine amtlichen Warnungen für den Abend des 26. August 2019 aktualisiert. Die zweithöchste Warnstufe (3 von 4) gilt für folgende fränkische Regionen, in denen schwere Gewitter wüten können:

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Schweinfurt

In weiten Teilen Frankens gilt aktuell eine DWD-Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4). Die betroffenen Gebiete im Einzelnen:

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Kitzingen

Kreis Miltenberg

Kreis Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Kronach

Kreis Kulmbachs

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kulmbach

Kreis Forchheim

Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Kreis Nürnberger Land

Update vom 26.08.2019 um 17.10 Uhr: Warnstufen ziehen sich bis in den Abend

Der DWD hat die Warnstufen bis in den Abend verlängert. Für folgende fränkische Regionen besteht weiterhin eine Unwettergefahr vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4).

KreisWeißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Forchheim

Kreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Roth

Außerdem warnt der Deutsche Wetterdienst in weiteren Teilen Frankens vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4). Die Unwetterwarnungen ziehen sich bis in die Abendstunden hinein.

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Bad Kissingen

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Hof

Update vom 26.08.2019 um 16.30 Uhr: Warnstufe weitet sich auf weitere fränkische Regionen aus

Eine amtliche Unwetterwarnung mit der Warnstufe 3 ist für folgende fränkische Regionen vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben worden. Es wird vor schwerem Gewitter gewarnt.

Kreis Roth

Stadt Erlangent

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim

Update vom 26.08.2019, 14:58 Uhr: Zweithöchste Warnstufe jetzt auch in Mittelfranken

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Gewitterwarnungen von soeben noch einmal erweitert. Jetzt ist nicht nur Oberfranken, sondern auch Mittelfranken von schweren Gewittern (Stufe 3 von 4) betroffen. Auch in Oberfranken wurde die Zahl der Kreise, in denen die zweithöchste Warnstufe gilt, erweitert.

Hier alle betroffenen Regionen im Überblick:

Kreis und Stadt Lichtenfels

Kreis und Stadt Kulmbach

Kreis und Stadt Kronach

Kreis und Stadt Bayreuth

Stadt Nürnberg

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Roth

Weiterhin warnt der DWD in diesen Gebieten vor Blitzeinschlag, entwurzelten Bäumen, überfluteten Kellern und örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen. Die Bevölkerung sollte alle Fenster und Türen schließen, Gegenstände im Freien sichern und von einem Aufenthalt im Freien absehen.

Für diese Gebiete in Franken gilt derzeit eine Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4):

Kreis und Stadt Hof

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Nürnberger Land

Update vom 26.08.2019, 14.32 Uhr: Schwere Gewitter in Oberfranken, starke Gewitter in Mittelfranken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor schweren Gewittern (Stufe 3 von 4) am Nachmittag in folgenden Regionen:

Kreis und Stadt Lichtenfels

Kreis und Stadt Kulmbach

Kreis und Stadt Kronach

In diesen Gebieten warnt der Wetterdienst vor Blitzeinschlag, entwurzelten Bäumen, überfluteten Kellern und örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen. Die Bevölkerung sollte alle Fenster und Türen schließen, Gegenstände im Freien sichern und von einem Aufenthalt im Freien absehen.

Für folgende Gebiete in Franken gilt eine Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4):

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Schwabach

Kreis Nürnberger Land

Update vom 25.08.2019, 20.48 Uhr: Warnung vor starken Gewittern

Am Sonntagabend drohen in vielen Teilen Frankens starke Gewitter, erklärt der Deutsche Wetterdienst. Aktuell gibt es Warnungen für:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Main-Spessart

Update vom 25.08.2019, 16.50 Uhr: Gewitter-Warnung ausgeweitet

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetter-Warnung auf folgende Städte und Kreise ausgeweitet:

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Würzburg

Update vom 25.08.2019, 15.39 Uhr: Warnung vor starken Gewittern

Am Sonntag warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern in Franken. Am Nachmittag und Abend drohen Unwetter in Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken. Konkret könnten folgende Städte und Kreise betroffen sein:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis Bad Kissingen

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Stadt Schwabach

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Fürth

Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr ! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Update vom 20.08.2019, 18 Uhr: Regenschauer in der Region

In vielen Teilen Frankens regnet es am Dienstagabend. Stefan Ochs, fränkischer Wetterexperte hat dies bereits am Wochenende prognostiziert: "Zeitweise regnet es - wie ergiebig, ist aber noch unklar."

Der Regenradar von wetter.com zeigt, wie ein Regengebiet Bayern am Abend beschäftigt. Auch der bayerische Regenradar von wetter.de berichtet von mehr als 10 Liter Niederschlag je Quadratmeter. Davon ist demnach ganz Franken betroffen.

Für Teile von Ober- und Niederbayern gibt es Unwetterwarnungen. Derzeit ist unklar, ob das Gewitter in den Norden Bayerns zieht.

Update vom 20.08.2019, 14 Uhr: Starkregen in Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag (20. August 2019) vor Starkregen. Dies hat der "DWD" in den Mittagsstunden bekannt gegeben. Betroffen ist die mittelfränkische Region rund um Roth. Von 13.30 Uhr bis 17 Uhr kann es dort zu Starkregen kommen. Dabei können Probleme im Straßenverkehr auftreten.

Update vom 19.08.19, 6:50 Uhr: ICE wird zum Gefängnis für 400 Passagiere

Der Wetterdienst warnt für ganz Süddeutschland vor teils heftigen Schauern im Laufe des Dienstags. Meteorologen haben bereits das Wetter der kommenden Tage prognostiziert: So wird das Wetter am Sandkerwa-Wochenende

Das Unwetter ging auch am Zugverkehr in Franken nicht spurlos vorüber. In Mittelfranken, genauer im Landkreis Roth, musste ein ICE auf offener Strecke stoppen. Entwurzelte Bäume waren auf die Oberleitung gestürzt und machten eine Weiterfahrt unmöglich. Für gut 400 Passagiere bedeutete das, dass sie über Stunden in dem Schnellzug gefangen waren.

Update vom 19.08.19, 06.11 Uhr: Wetter zieht weiter, die Schäden bleiben

Am Tag nach den schweren Gewittern am Sonntagabend und in der vergangenen Nacht ist es wieder ruhiger in Franken. Vor allem in Mittelfranken hat das Wetter Schäden hinterlassen. Im oberfränkischem Coburg musste das Konzert von Michael Patrick Kelly während des Unwetters unterbrochen werden.

Für eine Schadensbilanz ist es aktuell wohl noch zu früh. Dennoch dürften die Gewitter Schäden in der Region hinterlassen haben.

Stadt und Landkreis Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Stadt und Landkreis Würzburg

Landkreis Kitzingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Haßberge

Landkreis Miltenberg

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Main-Spessart

