Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 05.08.2019: Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter

Am Montagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern in der Region. Die Warnung des DWD betrifft folgende Gebiete:

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Örtlich kann es zu Blitzeinschlägen kommen, dabei besteht Lebensgefahr! Zudem wird vor umherfliegenden Gegenständen gewarnt.

Update vom 03.08.2019, 14.00 Uhr: Gewitterwarnungen für weitere Landkreise in Franken

Der DWD hat weitere Warnungen vor starken Gewittern herausgegeben. Am Samstagnachmittag sind auch hier Gewitter (Stufe 2 von 4) möglich:

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Nürnberger Land

Kreis Forchheim

Weiterhin gültig ist die Gewitterwarnung für den Kreis Erlangen-Höchstadt

Update vom 03.08.2019: Gewitter über Franken verschieben sich

Der DWD hat seine Warnungen aktualisiert, jetzt - Stand: 11.20 Uhr - sind auch folgende Kreise von teils starken Gewittern betroffen:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Update vom 03.08.2019: Wetterdienst warnt vor Gewittern in Teilen Frankens

Nach den teils ergiebigen Regenfällen und Geiwttern am Freitagabend, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Samstag erhöhte Gefahr vor starken Gewittern. Aktuell (10.15 Uhr) gilt für folgende Bereiche eine Warnung:

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Ansbach

Stadt Schwabach

Stadt Nürnberg

Die Warnung des DWD umfasst auch den Hinweis, dass es zu Blitzschlag kommen kann, außerdem können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten sie bitte auf herabstürzende Äste.

Update vom 02.08.2019: Starke Gewitter in Franken möglich

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitagnachmittag und -abend erneut vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) in weiten Teilen Frankens. Folgende Regionen sind betroffen:

Stadt und Landkreis Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Stadt und Landkreis Würzburg

Landkreis Kitzingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Haßberge

Landkreis Miltenberg

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Main-Spessart

Im Video: So verhalten Sie sich richtig bei Gewitter

Quellen des Unwetter-Tickers:

Deutscher Wetterdienst

Wetterochs.de

Unwetterzentrale.de

Wettergefahren.de

Hochwasserzentralen.de