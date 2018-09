Starke Gewitter in Franken: Deutscher Wetterdienst warnt in diesen Städten und Kreisen

Die aktuelle Warnlage in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de. Tipp: Wenn Sie wissen wollen, wie weit das Gewitter entfernt ist, und ob es sich nähert oder wegzieht, sagt Ihnen unser Praxis-Ratgeber, wie Sie ganz einfach die Entfernung eines Gewitters berechnen. Informationen zur aktuellen Hitzewelle in Deutschland finden Sie zudem in unserem Hitze-Ticker.

Update 4. September 2018, 18:51 Uhr: Warnung vor Starkregen

Soeben hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Starkregen im Kreis Nürnberger Land herausgegeben. Die Warnung gilt bis 21:30 Uhr. Vor allem Autofahrer sollten erhöhte Vorsicht walten lassen.

Update 4. September 2018, 18:51 Uhr: Starke Gewitter in weiteren fränkischen Regionen

Eine Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4 gilt nun auch in folgenden Städten und Kreisen in Franken: Kreis Nürnberger Land, Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis und Stadt Aschaffenburg, Kreis Miltenberg. Die Warnung ist gültig bis 20 Uhr.

Update 4. September 2018, 17:53 Uhr: Starke Gewitter in weiteren Städten und Kreisen

Der DWD warnt aktuell vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) in den folgenden Städten und Kreisen: Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Kulmbach, Kreis Main-Spessart, Kreis Bad Kissingen. Die Warnung gilt bis 19 Uhr.

Zudem gelten Warnungen für Kreis Haßberge, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis und Stadt Bamberg, Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Kitzingen, Kreis Nürnberger Land, Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Forchheim. Diese gelten bis 18:30 Uhr.

Update 4. September 2018, 16:58 Uhr: Starke Gewitter in weiteren Regionen

Soeben hat der Deutsche Wetterdienst seine Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe 2 von 4) ausgeweitet. Die Warnung gilt nun auch für die folgenden Städte und Kreise: Kreis und Stadt Aschaffenburg, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Kulmbach. Die Warnung ist gültig bis 18 Uhr.

Die Warnung für Kreis und Stadt Bamberg wurde bis 18 Uhr verlängert.

Update 4. September 2018, 16:38 Uhr: Starke Gewitter über Bamberg

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Kreis und Stadt Bamberg und Kreis Main-Spessart (Warnstufe 2 von 4). Die Warnung gilt ab sofort bis 17 Uhr.

Auch für den Kreis Bad Kissingen, Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Kitzingen, Kreis Haßberge, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Main-Spessart wurde eine Warnung vor starkem Gewitter herausgegeben (Stufe 2 von 4). Diese ist gültig bis 17:30 Uhr.

Update 4. September 2018, 15:48 Uhr: Warnung vor starken Gewittern

Soeben hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor starkem Gewitter herausgegeben (Warnstufe 2 von 4). Die Warnung gilt ab sofort bis 16:30 Uhr für Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Bad Kissingen, Kreis Rhön-Grabfeld und Kreis Haßberge.

Zudem wurden in Kreis und Stadt Bayreuth sowie im Kreis Kulmbach Warnungen vor Starkregen herausgegeben. Diese gelten bis 16 Uhr.

Update 4. September 2018, 06:58 Uhr: Warnung vor Starkregen

Auch heute gibt es wieder Warnungen vor starken Regenfällen. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen warnt der Deutsche Wetterdienst vor kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen am Vormittag, die während des Platzregens auftreten können.

In ganz Franken ist außerdem für die Morgenstunden eine amtliche Warnung vor Nebel ausgerufen worden. Die Sichtweiten können gebietsweise stark eingeschränkt sein.

Update 3. September 2018, 16.25 Uhr: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter

Nach den Warnungen vor Starkregen in mehreren Regionen Oberfrankens, warnt der DWD am Montagnachmittag auch vor starken Gewittern. Diese Warnung betrifft aktuell Stadt und Kreis Bayreuth sowie das Nürnberger Land.

Update 3. September 2018, 16 Uhr: Warnung vor Starkregen

Am Montagnachmittag hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung der Stufe 2 von 4 herausgegeben. Die amtliche Warnung vor Starkregen betrifft derzeit die oberfränkischen Städte und Landkreise Kulmbach und Bayreuth. Seit 16 Uhr warnt der DWD auch in Stadt und Landkreis Bamberg sowie Lichtenfels vor Starkregen. Während des Platzregens ist mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, wie der DWD mitteilt.

Update 24. August 2018, 21:57 Uhr: Gewitterwarnung für mehrere Kreise und Städte

Soeben hat der Deutsche Wetterdienst eine "Amtliche Warnung vor markantem Wetter - Starkes Gewitter" (Warnstufe 2 von 4) herausgegeben. Die folgenden fränkischen Kreise und Städte sind betroffen: Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Bad Kissingen, Kreis und Stadt Schweinfurt. Die Warnung gilt jeweils bis 22:30 Uhr.

Update 24. August, 15 Uhr: Warnung vor starkem Gewitter verlängert

Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnungen vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) in den Kreisen Roth und Weißenburg-Gunzenhausen bis 16 Uhr verlängert.

Update 24. August, 13 Uhr: Warnung vor starkem Gewitter ausgeweitet

Mit dem Update hat sich die Lage der Gewitter verschoben: Jetzt drohen auch in Nürnberg, dem Nürnberger Land und Schwabach Gewitter der Stufe 2 von 4.

Update 24. August, 12.10 Uhr: Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in Mittelfranken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Warnungen für die Kreise Roth, Weißenburg-Gunzenhausen sowie für Stadt und Kreis Ansbach. Dort kann es bis etwa 13 Uhr zu starken Gewittern kommen. Der DWD warnt vor Wetter der Stufe 2 von 4. Es kann örtlich Blitzschläge geben. Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Update 23. August, 12.40 Uhr: Wetterdienst warnt vor Unwettern in Franken

Seit Donnerstagmittag gilt die Unwetterwarnung des DWD auch für weitere Teile Frankens. Demnach sind starke Gewitter in folgenden Landkreisen möglich: Aschaffenburg, Schweinfurt,Miltenberg, Bamberg, Kitzingen, Hof, Würzburg, Kronach, Lichtenfels, Main-Spessart, Kulmbach, Bayreuth, Nürnberger Land, Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen, Coburg, Haßberge, Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim und Aschaffenburg. Die Warnung für die unten stehenden Landkreise in Mittelfranken besteht weiterhin.

Update 23. August, 7.55 Uhr

Am Donnerstagmorgen hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung vor starken Gewittern in Teilen Mittelfrankens herausgegeben. Betroffen sind zur Stunde die Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen, Ansbach und Roth.

Update 17. August, 20.21 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitagabend vor starken, teils schweren Gewittern. In den unterfränkischen Landkreisen Kitzingen, Würzburg, Bad Kissingen,Haßberge, Schweinfurt, Rhön-Grabfeld und Main-Spessart besteht aktuell Warnstufe zwei von vier. Außerdem sind Stadt und Kreis Ansbach sowie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Erlangen-Höchstadt, Fürth und Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken von der Unwetterwarnung vor starkem Gewitter betroffen. In Oberfranken betrifft die Unwetterwarnung aktuell Coburg, Forchheim, Bamberg, Bayreuth, Kronach, Hof und Lichtenfels.

Um 20.58 Uhr erhöhte der DWD die Warnstufe von zwei auf drei für die Kreise Bamberg, Haßberge und Schweinfurt. Hier ist demnach mit schweren Gewittern zu rechnen.

Update 13. August, 20.03 Uhr: Auch in Oberfranken soll es noch krachen

Nach den Gewitterwarnungen für einige Landkreise in Unter- und Mittelfranken hat der DWD jetzt auch eine Warnung für den oberfränkischen Kreis Bamberg herausgegeben. Es besteht derzeit die Gefahr vor starken Gewittern.

Update 13. August, 19.58 Uhr: Starke Gewitter in Mittelfranken erwartet

In den Abendstunden des Montags erwartet der DWD auch in Teilen Mittelfrankens starke Gewitter. Betroffen sind aktuell die Kreise Weißenburg-Gunzenhausen, Erlangen-Höchstadt, Roth, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Ansbach.

Update 13. August, 17.45 Uhr: DWD warnt vor schweren Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montagabend amtliche Warnungen vor starkem Gewitter in Regionen in Unterfranken herausgegeben. In den Landkreisen Miltenberg, Aschaffenburg, Kitzingen und Main-Spessart besteht derzeit die Gefahr vor starken Gewittern der Stufe zwei von vier.

Update 9. August, 17.45 Uhr: Durch Unwetter - Bäume fallen auf Autobahn 3

Auch in Franken fordert das kommende Unwetter seinen ersten Tribut. Auf der A3 kommt es zu einer Vollsperrung und langem Stau. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Schaden-Ticker.

Weiterhin gelten Unwetterwarnungen bis in den Abend hinein. Der DWD warnt in folgenden Kreisen und Städten vor Unwettern und Sturmböen

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Hof

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Forchheim

Kreis Nürnberger Land

Stadt Erlangen

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Roth

Kreiß Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Haßberge

Kreis Lichtenfels

Stadt Schwabach

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Nürnberg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Bamberg

Update 9. August, 15.29 Uhr: Auch für den Nachmittag gibt es Unwetterwarnungen

Vor schweren Gewittern (Stufe 3 von 4) warnt der DWD aktuell in folgenden Kreisen und Städten

Kreis Bad Kissingen

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Weiterhin warnt der DWD vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) an folgenden Orten

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Kreis Fürth

Stadt und Kreis Bamberg

Update 9. August, 09.04 Uhr: Unwetterwarnungen für Franken bekannt gegeben

Der "DWD" warnt mittlerweile für zahlreiche fränkische Städte und Landkreise:

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Miltenberg

Stadt und Kreis Würzburg

Stadt Schwabach

Kreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Erlangen und Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Lichtenfels

Kreis Kitzingen

Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Kreis Hof

Kreis Main-Spessart

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Kreis Kronach

Stadt und Kreis Bayreuth Stadt und Kreis Bamberg

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Haßberge

Kreis Bad Kissingen

Update, 9. August, 06.17 Uhr: Orkanartige Unwetter am Mittag

Unwetterwarnung am frühen Donnerstagmorgen (9. August 2018): Der "Deutsche Wetterdienst" hat frühzeitig vor heftigen Niederschlägen und Unwettern in Unterfranken gewarnt. Die Warnung wurde für die Stadt Aschaffenburg und den Landkreis Aschaffenburg ausgesprochen. Dabei wird vor einer "markanten Kaltfront" gewarnt, die ab den Mittagsstunden über Unterfranken ziehen soll.

Dabei kann es lokal zu heftigen Regenfällen kommen: Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter sind angekündigt. Innerhalb kürzester Zeit kann ebenfalls Hagel mit einem Korndurchmesser von 3 cm auftreten.

Zusätzlich kommt es zu orkanartigen Böen die 120 km/h mit sich bringen können.

Wie der "fränkische Wetterochs" berichtet, kommt es am Donnerstag wieder zu 34 bis 35 Grad Celsius. Am Wochenende sinken die Temperaturen auf 25 bis 26 Grad.

Update, 8. August 2018, 17.55: DWD warnt vor starken Gewittern

Der DWD hat weitere Unwetterwarnungen für Teile Frankens ausgegeben.

Es wird vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) in folgenden Kreisen und Städten gewarnt

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Die Warnungen gelten bis voraussichtlich 19 Uhr.

Update vom 8. August 2018, 17.17 Uhr: Neue Warnungen für Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) für Stadt und Landkreis Ansbach. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 18 Uhr.

Update vom 8. August 2018, 14.42 Uhr: Erste Gewitter in Oberfranken

Für Stadt und Kreis Hof gibt es die erste Unwetterwarnung in Oberfranken am heutigen Tag. Der Deutsche Wetterdienst warnt dabei sogar vor schweren Gewittern (Stufe 3 von 4).

Update vom 8. August 2018, 7 Uhr: In Unterfranken gewittert es weiter

Erneut starke Gewitter in Anmarsch: In den Landkreisen Bad Kissingen, Würzburg, Rhön-Grabfeld, Main-Spessart und Schweinfurt sind für den Vormittag Unwetter angekündigt. Es besteht die Gefahr von starken Gewittern (Stufe 2 von 4).

Der Deutsche Wetterdienst warnt: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Update vom 7. August 2018, 17:20 Uhr: Unwetterwarnungen teilweise aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnungen vor schwerem Gewitter in Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Main-Spessart, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Bad Kissingen soeben aufgehoben.

In Kreis und Stadt Würzburg, Kreis Main-Spessart, Kreis und Stadt Schweinfurt gilt nun eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4). Diese ist gültig bis 18 Uhr. Eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter gilt auch in Kreis Bad Kissingen und Kreis Rhön-Grabfeld, diese ist gültig bis 18:30 Uhr.

Update vom 7. August 2018, 16:50 Uhr: Schwere Gewitter in weiteren fränkischen Städten und Kreisen

Aktuell warnt der DWD vor schweren Gewittern der Warnstufe 3 von 4 in folgenden Städten und Kreisen in Franken: Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Bad Kissingen, Kreis Main-Spessart, Kreis und Stadt Würzburg. Die Warnungen gelten jeweils bis 18 Uhr.

Update vom 7. August 2018, 16:27 Uhr: Schwere Gewitter im Kreis Rhön-Grabfeld

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter im Kreis Rhön-Grabfeld. Die Warnung ist gültig bis 17:30 Uhr. Der Deutsche Wetterdienst weist bei Unwettern der Stufe 3 von 4 auf die Gefahr von herabstürzenden Gegenständen, Überschwemmungen und Erdrutschen hin. "Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!"

Update vom 7. August 2018, 16:07 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht weitere Warnungen für Franken

Der DWD hat weitere amtliche Warnungen vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) veröffentlicht beziehungsweise bestehende Warnungen verlängert. Aktuell gelten die Warnungen für die folgenden fränkischen Kreise und Städte bis 17 Uhr: Kreis und Stadt Aschaffenburg, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis Rhön-Grabfeld.

Zudem gelten ab sofort amtliche Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4) für die folgenden Regionen: Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Main-Spessart, Kreis Bad Kissingen.

Update vom 7. August 2018, 15:20 Uhr: Gewitterwarnung für weitere fränkische Kreise und Städte

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) für weitere Städte und Kreise in Franken herausgegeben. Die Warnung gilt bis 16 Uhr für die folgenden Regionen: Kreis Main-Spessart, Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis Kitzingen, Kreis Bad Kissingen.

Update vom 7. August 2018, 15:04 Uhr: Erste Gewitter am Dienstag über Franken

Soeben (Dienstag, 7. August 2018, 13:49 Uhr) hat der Deutsche Wetterdienst die ersten amtlichen Warnungen vor starken Gewittern für Teile Frankens veröffentlicht. Die Warnungen (Stufe 2 von 4) gelten für Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis und Stadt Ansbach, Kreis und Stadt Aschaffenburg bis jeweils 16 Uhr.

Der DWD warnt vor Blitzschlag, entwurzelten Bäumen und beschädigten Dächern. "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände." Während des Platzregens seien zudem kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach sagt die ersehnte Abkühlung für Freitag voraus: "Am späten Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag überquert uns dann die alles entscheidende Kaltfront." Mit teils stürmischen Böen fließe eine deutlich kühlere Atlantik-Luftmasse ein. DEr Wetterochs warnt: "Im Bereich der Front besteht die Gefahr unwetterartiger Gewitter."

Am Freitag dann können wir voraussichtlich endlich die ersehnte Abkühlung genießen: Anfangs sei es noch bedeckt mit etwas Regen, aber am Nachmittag heitere es auf. "Gleichzeitig liegen die Höchsttemperaturen nur noch bei 24 Grad. Dazu weht eine schwache Brise aus West. Da wird sich so mancher denken: Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!", so Stefan Ochs.

Update, 6. August 2018, 15.25 Uhr: In mehreren fränkischen Landkreisen sind Gewitter gemeldet

Der DWD warnt für weite Teile Frankens am Samstag. Konkret rechnen die Meteorologen für die mittelfränkischen Landkreise Roth, Ansbach, Schwabach, Nürnberger Land, Fürth, Erlangen-Höchstadt, Weißenburg-Gunzenhausen, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Miltenberg mit Gewittern.

Auch in den unterfränkischen Kreisen Bad Kissingen, Kitzingen, Haßberge, Main-Spessart,Rhön-Grabfeld, Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt müssen sich die Menschen vor einem Unwetter in acht nehmen.

Für die oberfränkischen Kreise Lichtenfels, Coburg, Kulmbach, Forchheim, Kronach, Bayreuth, Bamberg und Hof gibt es aktuell ebenfalls eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes.

Update, 6. August 2018, 8.28 Uhr: Wetterdienst warnt in Oberfranken

Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstagmorgen eine Unwetterwarnung für den Kreis Hof in Oberfranken herausgegeben. Die Wetterexperten befürchten starke Gewitter der Stufe 2. Die Warnung gilt bisher für den Vormittag.

Update vom 4. August, 7.16 Uhr: Drückende Hitze bei 36 Grad am Samstag

Nach Angaben des fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs, liegen die Spitzentemperaturen bei 35 bis 36 Grad. Und die Gewitterneigung nimmt zu, so dass es nicht nur ein paar Hitzegewitterchen gibt wie am Freitag, sondern auch größere Brummer mit Unwettergefahr.

Update vom 3. August 2018, 21:45 Uhr

Vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) warnt der deutsche Wetterdienst in Unterfranken.

Von starken Gewittern bis 22.00 Uhr ist folgende Region betroffen: