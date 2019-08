Starke Gewitter in Franken: Hier warnt der DWD am Donnerstag vor Unwettern

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update am 29.08.19, 7.40 Uhr: Warnung vor starken Gewittern

Auch am Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor starken Gewittern herausgegeben. Diese betrifft am Morgen und Vormittag die Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken.

Der DWD weißt darauf hin, dass es örtlich zu Blitzeinschlägen kommen kann. Die Warnstufe für schwere Gewitter ist zwei von vier. Es kann während des Gewitters auch zu starken Regenfällen kommen.

Update am 28.08.2019: 14.40 Uhr: Starke Gewitter in Oberfranken

In Oberfranken können am Mittwochnachmittag (28. August 2019) "starke Gewitter" aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst gegenüber inFranken.de mitteilt. Warnstufe zwei von vier wurde dabei ausgerufen. Der Zeitraum, in dem es zu Unwettern kommen kann, zieht sich von 14 bis 18 Uhr. Folgende Gebiete sind davon betroffen:

Update am 27.08.2019, 18.45 Uhr: Hier warnt der Wetterdienst in Franken

Bereits seit den Mittagsstunden warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern in der Region. Die Unwetter bringen laut DWD mögliche Blitzeinschläge und Platzregen mit sich. Diese Teile Frankens sind davon betroffen:

Diese Warnungen gelten bis 20 Uhr.

Update am 27.08.2019, 16.45 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter in der Region

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnungen am Dienstagnachmittag für einige fränkische Regionen ausgeweitet. Hier gilt nun eine Warnung vor schwerem Gewitter - der zweithöchsten Warnstufe.

Unterfranken: Landkreis Bad Kissingen, Stadt und Landkreis Schweinfurt, Landkreis Haßberge, Landkreis Rhön-Grabfeld

Oberfranken: Landkreis Kronach, Stadt und Landkreis Hof

Update am 27.08.2019, 14.00 Uhr: Warnung vor starken Gewittern in Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstagmittag (27. August 2019) vor starken Gewittern. Folgende Gebiete in der Region sind davon betroffen:

Oberfranken: Stadt und Landkreis Bamberg, Landkreis Lichtenfels, Stadt und Landkreis Bayreuth, Landkreis Kulmbach, Kreis und Stadt Coburg, Landkreis Lichtenfels

Mittelfranken: Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Roth

Unterfranken: Landkreis Main-Spessart

Örtlich kann es zu Blitzeinschlägen kommen, heißt es von Seiten des DWD. Die Warnungen gelten bis in den Dienstagabend hinein.

