Spaß für die ganze Familie: 10 Musicals in Franken

Musik macht Kindern nicht nur Spaß, sie fördert auch ihre kognitive Entwicklung. Aus diesem Grund sind Konzerte ein toller und sinnvoller Zeitvertreib für die ganze Familie. Hier erfahren Sie, welche Musikkonzerte und Bühnenshows demnächst anstehen.

Die Schöne und das Biest

Ein Kinderklassiker verzaubert als Musical auf der Bühne. Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen gemeinsam mit Witz und Emotion in die Welt dieses bezaubernden Märchens - ein Live-Erlebnis für die ganze Familie! Auf großer Tour durch Deutschland, gibt es auch Auftritte in Sonneberg und Zirndorf.

Das Ensemble begeistert über zwei Stunden das Publikum mit abwechslungsreichen Choreografien zu romantischen Balladen und poppigen Songs mit Hitpotenzial. Auf der Bühne entsteht eine märchenhafte Kulisse: Das Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem verzauberten Schloss, das mit den traumhaften Kostümen um die Wette funkelt.

Sonneberg am 19.03.2020, 16 Uhr : Gesellschaftshaus Sonneberg, Charlottenstraße 5, 96515 Sonneberg

: Gesellschaftshaus Sonneberg, Zirndorf am 20.03.2020, 16 Uhr : Paul-Metz-Halle, Volkhardtstr. 33, 90513 Zirndorf

Preis: ab 19€

Conni - Das Schul-Musical

"Conni - Das Schul-Musical!" -Die Mitmach-Musicalproduktion von Cocomico ist für Kinder ab 3 Jahren. Erleben Sie "Conni - Das Schul-Musical!" am 20.03.2020 in Hallstadt!

Frei nach dem Motto "Was Conni kann - das könnt ihr auch!" werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenierung und können Conni und ihren Freunden helfen, das Schul-Abenteuer zu meistern und über sich hinaus zu wachsen.Heraus kommt ein Musicalspaß für Jung und Alt, zum Mitmachen, Mitlachen und Miterleben, mit vielen tollen Songs und ganz viel Charme!

Ort:Kulturboden Hallstadt, An der Marktscheune 1, 96103 Hallstadt

Preis: ab 24,80€

Termin: 20.03.2020, 15 Uhr

Der kleine Drache Kokosnuss

Mit "Der kleine Drache Kokosnuss - Das Musical" kommt der Kinderheld nun endlich auf die große Bühne! Gemeinsam mit dem Fressdrachenjungen Oskar und dem klugen Stachelschwein Matilda geht der Drache Kokosnuss auf ein spannendes Abenteuer für die ganze Familie. Die Kinder werden eine detailverliebte Inszenierung zu sehen bekommen, die mit kindgerechten Dialogen und mitreißenden Kompositionen verzaubert. In Franken macht der kleine Drache in Nürnberg und Bamberg halt.

"Der kleine Drache Kokosnuss - Das Musical" ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Spieldauer ca. 2

Std. inkl. Pause.

Nürnberg am 20.03.2020, 16 Uhr : Meistersingerhalle, Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg

: Meistersingerhalle, Bamberg am 21.03.2020, 16 Uhr : Konzert- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1, 96047 Bamberg 96047 Bamberg

Preis: ab 20€

Feuerwehrmann Sam - Das große Campingabenteuer

Seid dabei, wenn Feuerwehrmann Sam 2020 in seinem neuen Programm "Das große Campingabenteuer" wieder den Tag rettet. Feuerwehrmann Sam ist einer der beliebtesten Kinderhelden der Fernsehgeschichte. Sam hilft in der Not und ist für dich da! Das lernen schon die Kleinsten mit Bravour. Alles was man braucht, ist eine Eintrittskarte zu einer von Sams Shows in Franken.

Erlebt Sam, Elvis, Penny, Feuerwehrhauptmann Steele und Norman in einer völlig neuen, spektakulären Familienshow für Jung und Alt. Das große Campingabenteuer mit viel Musik, Tanz und wagemutigen Rettungsaktionen. Feuerwehrmann Sam lädt alle jungen Besucher ein, sich als Feuerwehrmann oder Pfadfinder zu verkleiden.

Kulmbach am 17.04.2020, 16 Uhr : Dr.-Stammberger-Halle, Sutte 2, 95326 Kulmbach

: Dr.-Stammberger-Halle, Sutte 2, Bamberg am 19.04.2020, 16 Uhr : Konzert- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1, 96047 Bamberg

Hof am 06.05.2020, 16 Uhr : Freiheitshalle, Kulmbacherstraße 4, 95030 Hof

Preis: ab 21,60€

Bibi Blocksberg - Alles wie verhext!

Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, ist mit ihrem Musical "Alles wie verhext!" in Franken unterwegs. Mitreißende Inszenierung, tolle neue Lieder und wieder einmal ganz viel "Hex hex!"

Da ist richtig was los! Wird es den Hexen der Familie Blocksberg an diesem "verhexten" Tag gelingen, das Hexenfeuer zur Walpurgisnacht wie vorgesehen zu entzünden? Die kleinen und großen Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma sogar dabei helfen, denn bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht - gerne auch verkleidet.

Ort: Seebühne, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein

Preis: ab 32€

Termin: 30.05.2020, 15 Uhr