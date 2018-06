Vermisste Sophia L.: Wurde die Tramperin in Oberfranken getötet und die Leiche durch halb Europa gefahren?

Zwischen Tatort an A 9 und Fundort in Spanien liegen rund 1800 Kilometer

Laut Medienberichten wurde die vermisste Tramperin Sophia L. auf dem Rastplatz Sperbes an der A9 umgebracht

Die Studentin hatte noch per SMS Kontakt zu ihren Angehörigen, nachdem sie in den Lkw eingestiegen war

Der Verdächtige hat womöglich gestanden, die Ermittler wollten dies weder bestätigen noch dementieren

Laut Medienberichten verdichten sich die Hinweise, dass die vermisste Tramperin Sophia L. auf dem Rastplatz Sperbes an der A9 in Oberfranken getötet worden ist.



Spurensuche im Lastwagen geht weiter







Wann wird die Leiche identifiziert?





Festnahme und Leichenfund in Spanien



Polizei geht von Tatort Oberfranken aus



Fernfahrer



Was macht den Festgenommenen tatverdächtig?





Freunde wehren sich gegen Hetz-Kommentare im Internet





Polizei warnt vor Trampen





Weiter Zeugen gesucht





Die Chronologie des Falls Sophia L.





Sophia L. angeblich zuletzt in Mittelfranken gesehen



Die GPS-Daten des Lkw legen laut Bericht der "Mittelbayerischen Zeitung" nahe, dass der Trucker dort drei Stunden Pause gemacht hat. In diesem Zeitraum könnte die Tat stattgefunden haben.Danach hätte der Lastwagenfahrer die Leiche durch halb Europa gefahren, bevor er sie womöglich im Baskenland ablegte. Wie die Zeitung weiter schreibt, hatte Sophia auf der Fahrt anfangs noch SMS-Kontakt zu ihren Angehörigen - anderthalb Stunden nachdem sie in den Lastwagen eingestiegen war.Mehr als eineinhalb Wochen nach dem Verschwinden der Studentin, ist es jedoch weiterhin ungewiss, ob die gefundene weibliche Leiche tatsächlich die Tramperin Sophia L. ist. Eine Obduktion steht weiter aus. Die Ermittler warten noch auf die Identifizierung der Leiche - ein DNA-Profil der 28-Jährigen soll an die spanischen Behörden übermittelt werden.Im Fall der vermissten und wohl ermordeten Studentin Sophia L. hat die spanische Polizei im Fahrzeug des Verdächtigen nach Beweisen gesucht. Im Fokus der Ermittlungen stand vor allem die Fahrerkabine des Lastwagens, in dem der 41-Jährige die Leiche der Tramperin transportiert haben soll. Neue Erkenntnisse zu den Ermittlungen lagen am Samstag zunächst nicht vor.Bei der Festnahme des Mannes am Dienstag nahe der Gemeinde Carboneros in der Provinz Jaén habe man in der Fahrerkabine ein Feuer löschen müssen, teilte die Polizei mit. Die Behörden vermuten deshalb, dass der Verdächtige möglicherweise Beweise verbrennen wollte.Beim Verhör durch die zuständige Richterin am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid akzeptierte der Verdächtige am Freitag eine Überstellung an die deutschen Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus spanischen Justizkreisen erfuhr. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl ohne Anrecht auf Freilassung erlassen.Berichte der baskischen Zeitung "El Correo" und des TV-Senders Cuatro, wonach der Mann beim Verhör "mutmaßlich" zusammengebrochen sei, die Tat gestanden und auf den Versteckort der Leiche hingewiesen habe, wurden nicht bestätigt.Im Fall der seit mehr als einer Woche vermissten Tramperin Sophia L. rechnen die Ermittler nicht mit einer raschen Identifizierung der in Spanien gefundenen Leiche. Gegenwärtig werde in Deutschland noch ein DNA-Profil der aus Amberg stammenden Studentin Sophia erstellt, das dann zum Abgleich an die spanischen Behörden übermittelt werde, sagte ein Polizei-Sprecher in Bayreuth am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Wann die Identität der im Baskenland gefundenen Leiche feststehe, lasse sich derzeit schwer abschätzen, aber: "Wir rechnen nicht mit einer Identifizierung am Wochenende."Die aus der Oberpfalz stammende Studentin Sophia L. war als Anhalterin auf dem Weg von Leipzig nach Bayern unterwegs, wo sie jedoch nie ankam. Am Freitagnachmittag teilten die Behörden überraschend mit, dass es Hinweise auf einen möglichen Tatort in Oberfranken gebe. Nach der Festnahme eines tatverdächtigen Lastwagenfahrers in Spanien am Dienstag wurden demzufolge auch die GPS-Daten seines ausgebrannten Lastwagens ausgewertet. Aufgrund dieser Erkenntnisse könne davon ausgegangen werden, dass die Frau in Oberfranken getötet wurde, teilten die Ermittler mit. Wo genau man den Tatort vermutet, blieb offen.Ab sofort haben die Staatsanwaltschaft Bayreuth und die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 28-jährigen Sophia L. aus Leipzig übernommen, da sich jetzt die Hinweise auf einen möglichen Tatort in Oberfranken verdichtet haben. Ob es sich bei einer gestern in Spanien aufgefundenen weiblichen Leiche um die Vermisste handelt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.Am vergangenen Dienstag wurde auf Grund eines Haftbefehls ein 41-jähriger Kraftfahrer, der nach Marokko unterwegs war, südlich von Madrid festgenommen. Sein Lastwagen war kurz zuvor in einiger Entfernung ausgebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 28-Jährige in Schkeuditz in diesen Lastwagen eingestiegen. Der Mann ist dringend verdächtig, die Frau getötet zu haben. Wie Spaniens staatliche Presseagentur Efe berichtete, wies der kürzlich gefundene Frauenleichnam Zeichen von Gewaltanwendung auf. Zudem habe der Täter versucht, den Körper zu verbrennen.Inzwischen hat der Verdächtige eine Überstellung an die deutschen Behörden akzeptiert. Die zuständige Richterin am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid habe den 41-Jährigen am Freitag vernommen und anschließend gegen ihn einen Haftbefehl ohne Anrecht auf Freilassung auf Kaution erlassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur dpa am Freitag aus spanischen Justizkreisen.Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, insbesondere der GPS-Daten des ausgebrannten Lastwagens des Festgenommenen, muss davon ausgegangen werden, dass Sophia L. in Oberfranken getötet wurde. Auf Grund dieser kriminalistischen Einschätzung hat jetzt die Staatsanwaltschaft Bayreuth das Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft Leipzig übernommen. Sie führt in Zusammenarbeit mit einer etwa 15-köpfigen Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizei Bayreuth die Untersuchungen. In diesem Zusammenhang werden Bayreuther Ermittler mit den Behörden in Leipzig zusammenarbeiten und die bisherigen Ergebnisse übernehmen. Sie werden auch in Spanien präsent sein.Am Donnerstagabend berichtete die spanische Zeitung "El Correo" , dass die Leiche der 28-jährigen Sophia L. an einer Tankstelle an der Autobahn 1 in der Nähe von Asparrena im Norden Spaniens gefunden worden sei. Die Polizei hat diese Nachricht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt. Die Nachrichtenagentur Europa Press beruft sich auf Ermittlerkreise.Der zuständige Untersuchungsrichter habe eine Art Nachrichtensperre zu den Ermittlungen in Spanien verhängt, sagte ein Polizeisprecher im Baskenland am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der gefundene Körper habe sich bereits in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befunden. Er weise Spuren von Gewalt auf, hieß es.Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig teilten am Freitag mit, die tote Frau sei bislang noch nicht identifiziert. Von den spanischen Polizei- und Justizbehörden sei "ein eigenes Verfahren zur Untersuchung des Leichenfundes eröffnet, zu dem wir nicht befugt sind, Angaben zu machen", erklärten die Leipziger Ermittler. Alle Ermittlungen in Spanien würden in enger Abstimmung mit den deutschen Behörden geführt.Gerichtsmediziner werden die Tote jetzt genauer untersuchen. Viele Anzeichen deuteten aber darauf hin, dass es sich um die 28-jährige Studentin handeln könnte, die am Donnerstag vor einer Woche verschwunden war. Der Leipziger Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz sagte am Donnerstagabend, er kenne die Medienberichte, er wollte sich dazu aber nicht äußern, wie die dpa berichtet. Die Ermittler in Deutschland waren bereits zuvor davon ausgegangen, dass Sophia L. getötet wurde. Wo sie sich befinden könnte, war aber unklar, berichtet die dpa.Auf Nachfrage der Redaktion von www.infranken.de wollte sich die Polizei am Freitagmorgen noch nicht zu dem Bericht der Spanischen Zeitung äußern. "Wir prüfen das derzeit", erklärte ein Pressesprecher.Sophia L. wollte von Leipzig nach Nürnberg trampen - und von dort aus weiter zu ihrer Familie fahren. Doch sie kam niemals bei ihren Angehörigen in Amberg an. Seit Donnerstag, dem 14. Juni, wird die Studentin, die aus Amberg stammt, vermisst. Die Polizei hat inzwischen einen 40-jährigenfestgenommen. Der Mann war laut Medienberichten auf dem Weg nach Marokko, weitere Angaben wollte die Polizei am Mittwoch nicht machen.Am Mittwoch suchte die Bereitschaftspolizei Nürnberg nach der vermissten Sophia L. mit Booten in der Pegnitz bei Nürnberg. Die Suche blieb aber erfolglos - die junge Frau bleibt verschwunden. Die Polizei führt laut eigenen Angaben die Ermittlungen weiterhin mit "höchster Intensität", wie eine Sprecherin mitteilt.Auch 100 Stunden nach dem Verschwinden der Studentin gibt die Familie die Hoffnung nicht auf. Sie ruft weiterhin zur Suche nach Sophia auf. Die Polizei hingegen geht inzwischen von einem Gewaltverbrechen aus. Der Mann, der in Spanien festgenommen worden ist, wird dringend verdächtigt, die Studentin getötet zu haben.Nähere Angaben zu dem festgenommenen Verdächtigen wollen die Ermittler auch auf Nachfrage nicht machen. Übereinstimmenden Berichten zufolge soll es sich um einen 40 Jahre alten Fernfahrer handeln. Der dringende Tatverdacht eines Tötungsdelikts ergebe sich aus einer "Gesamtschau der im Rahmen der bisherigen Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse", erklärte Friedrich.Die gesuchte 28-Jährige hatte in Leipzig studiert und stammte aus Amberg in der Oberpfalz. Seit dem 14. Juni wird sie vermisst. Sie wollte von Leipzig nach Amberg trampen und wurde zuletzt an einer Tankstelle an der A9 in der Nähe des Leipziger Flughafens gesehen. Dort soll sie mit mehreren Männern gesprochen haben und zu einem in den Lastwagen gestiegen sein. Seither fehlt von Sophia jede Spur.Die Familie der vermissten Sophia hoffte auch nach der Festnahme des Verdächtigen noch auf ein glückliches Ende. Die Angehörigen seien sehr betroffen von der Entwicklung, sagte der Bruder der 28-Jährigen noch am Mittwoch in Bamberg. Aber noch sei seine Schwester nicht gefunden worden. "Daumendrücken!" Der Bruder hatte nach dem Verschwinden über das Internet mehrere Suchaufrufe verbreitet. Derzeit unternehme er jedoch nichts mehr, um die Polizeiarbeit nicht zu gefährden. Seine Schwester, laut SPD ehemalige Bamberger Juso-Vorsitzende, sei häufiger getrampt. "Aber das tut nichts zur Sache."Nach dem Verschwinden von Sophia haben Freunde der 28-Jährigen die Facebook-Gruppe "Find Sophia" ins Leben gerufen - über 6700 Mitglieder hat die Seite bereits. Ihre Hoffnung: Je mehr Menschen erreicht werden, desto größer ist die Chance, dass ihre Freundin endlich gefunden wird. Doch statt Hilfe, sehen sich die Betreiber der Facebook-Seite immer wieder mit Hetze und rassistischen Kommentaren konfrontiert. In einem Post stellt Leonie Willmann, Admin der Gruppe, klar: " Aber leider kursieren nach wie vor reißerische Artikel im Netz und der Fall von Sophia wird genutzt, um Stimmung gegen die Einwanderungspolitik, gegen "Fremde" und eine offene Gesellschaft zu machen, während uns vorgeworfen wird Sophias Verschwinden für eigene politische Mobilisierung zu nutzen."Diese Stimmungsmache sei an "Abscheulichkeit kaum zu überbieten", heißt es weiter im Post. Denn immer wieder mussten die Freunde Kommentare wie "Selber Schuld, wer in ein Auto mit marokkanischem Kennzeichen steigt!", lesen. Die Freunde stellten klar, dass Sophias Verschwinden nicht das Resultat einer Andersartigkeit von Kulturen sei. Willmann begründet das wie folgt: "Sollte sich herausstellen, dass der derzeitige Tatverdächtige auch der tatsächliche Täter ist, so werden wir das nicht leugnen. Wir wollen aber gleichzeitig auch klarstellen, dass er kein Täter ist, nur weil er aus Nordafrika kommen oder einer vermeintlich "fremden" Kultur angehören könnte."Aber nicht nur im Bezug auf die Nationalität des festgenommenen Mannes gibt es zahlreiche reißerische Nachrichten. Einige Nutzer geben der vermissten Sophia auch die Schuld an ihrem eigenen Verschwinden. "Die Verantwortlichkeit liegt aber immer bei dem Täter, unabhängig davon wie das Opfer sich verhalten und welche Kleidung es getragen hat. Der Täter trägt die alleinige Verantwortung sich für ein anderes Handeln zu entscheiden", schreibt Leonie Willmann.Die ganze Nachricht findet sie auf der Facebook-Seite "Find Sophia" Die Polizei warnt generell vor dem Trampen. "Eine Gefahr kann nie ausgeschlossen werden, ein Restrisiko bleibt immer", sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen, Tom Bernhardt. Die Polizei rät, zunächst Alternativen zu suchen, etwa öffentliche Verkehrsmittel. Wer sich dennoch zum Mitfahren bei fremden Autofahrern entschließe, solle das Kennzeichen des Fahrzeuges an Familienangehörige oder Bekannte durchgeben.Im Fall Sophia L. werden weiterhin dringend Zeugen gesucht, die die 28-Jährige am Donnerstag (14. Juni 2018) nach dem Zustieg in einen Lkw in Schkeuditz (Sachsen) oder außerhalb des Lkw alleine oder in Begleitung gesehen haben. Ebenso suchen die Ermittler Zeugen, die weitere Angaben zu dem Lkw machen können (Fahrtrouten, Standplätze auf Parkplätzen, Rastplätzen usw).Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig (Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig), Telefon 0341/96646666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden!Die 28-jährige Sophia hatte am vorigen Donnerstag von Leipzig nach Bayern trampen wollen und war seitdem verschwunden.Ein Lkw-Fahrer, mit dem die vermisste Sophia L. aus Amberg als letztes von Zeugen gesehen wurde, konnte bereits am Montag aufgegriffen werden. Nach Angaben von Verwandten hat der Fahrer angegeben, dass Sophia den Truck an der Ausfahrt 49 (Lauf/Herbruck) lebendig verlassen habe.Seit Donnerstag, dem 14.06.2018, wurde die 28-jährige Studentin aus Amberg vermisst. Die junge Frau soll als Tramperin mit einem Lkw-Fahrer mitgefahren sein. Seitdem fehlt von Sophia jede Spur.Ein Verwandter aus Bamberg bat in den sozialen Netzwerken um Hinweise zu ihrem Verbleib. "Wir klammern uns an jeden Strohhalm", sagte er noch am Montag gegenüber inFranken.de. Die Vermisstenmeldungen von Sophia wurden mehrfach gepostet und geteilt. Auch unsere Redaktion haben verschiedene Anfragen zum aktuellen Vermisstenfall erreicht. Auf Nachfrage von inFranken.de bei der Kriminalpolizei Leipzig konnte die Suche nach der Vermissten am Montag bestätigt werden.