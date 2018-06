Der Fall der vermissten Tramperin Sophia L. erschütterte Deutschland. Seit Freitag fest: Bei der in Nordspanien aufgefundene weiblichen Leiche handelt es sich um Sophia L. Von Montag bis Freitag waren Beamte der Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Bayreuth zur Gewinnung aktueller Erkenntnisse in Spanien. Am Freitag wurde nun die DNA-Analyse abgeschlossen und die Identität der Toten geklärt.



Jetzt geht es darum, den Tatverdächtigen nach Deutschland ausliefern zu lassen. Die Staatsanwaltschaft versucht laut Medienberichten derzeit, die Auslieferung zu erwirken. Die Ermittlungen könnten sich aber noch längere Zeit hinziehen. Man müsse zunächst abwarten, wie und wo das Verfahren weitergeführt werde, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Bayreuth.



Unterdessen werfen Angehörige und Freunde der Toten der Polizei in einem offenen Brief (siehe unten) unter anderem mangelnde Professionalität und fehlende Empathie vor.



Kriminalpolizei: Sophia L. wurde wahrscheinlich in Oberfranken getötet



Die Staatsanwaltschaft Bayreuth und die Kriminalpolizei Bayreuth haben am vergangenen Freitag die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 28-jährigen Frau übernommen, da auf Grund der bekannten Ermittlungserkenntnisse davon ausgegangen werden muss, dass die gebürtige Ambergerin in Oberfranken getötet wurde.



Identifizierung der Toten mit genetischem Fingerabdruck



Ein durch das Bayerische Landeskriminalamt in München erstelltes DNA-Profil der Vermissten übersandten die Ermittler an die spanischen Behörden. Mit diesem genetischen Fingerabdruck gelang es, den in der Nähe einer Tankstelle in Nordspanien aufgefundene Leichnam als Sophia L. zu identifizieren. Angaben zu den Todesumständen können derzeit nicht gemacht werden.



Traueranzeige und Kondolenzbuch für Sophia L. auf trauer.infranken.de



Zwei Beamte der Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizei Bayreuth waren zunächst in Leipzig und haben sich in die bisherigen Ermittlungsakten eingearbeitet. Zusammen mit zwei Leipziger Kriminalbeamten hielten sie sich im Zuge der Ermittlungen von Montag bis Freitag in Spanien auf.



41-jähriger Tatverdächtiger soll ausgeliefert werden



Die Staatsanwaltschaft Bayreuth wird im Zuge der weiteren Ermittlungen die Rechtshilfeverfahren aus Leipzig, insbesondere auf Auslieferung eines festgenommenen 41-jährigen Tatverdächtigen, weiterführen und gegebenenfalls zusätzliche Ersuchen an die spanischen Behörden stellen.



Offener Brief: Sophias Bruder erhebt bittere Vorwürfe gegen die Polizei



Sophias Bruder Andreas, ihre Familie und Freundinnen machen der Polizei schwere Vorwürfe. Auf der eigens für die Suche nach Sophia eingerichteten Webseite findsophia.blog veröffentlichte das Team #findsophia "im Namen von Sophia, ihren Freundinnen und Angehörigen" einen offenen Brief an die Ermittler. Und der geht schonungslos mit der Polizeiarbeit ins Gericht, die offenbar von Anfang an von schwerwiegenden Mängeln geprägt war - nicht nur, was die Professionalität anbelangt, sondern auch die Empathie. Hier ist der Brief an die Polizei in voller Länge:



Sehr geehrte Polizei,



weil wir nicht wollen, dass es dem nächsten Opfer und seinen Angehörigen und Freund*innen so ergeht, wie es Sophia und uns mit Ihnen ergangen ist, haben wir ein paar aufrichtige und dringende Bitten an Sie:



Wenn das nächste Mal tief besorgte Menschen zu Ihnen kommen und ihre Tochter als vermisst melden, weil ihr Verhalten dem Gewohnten nicht entspricht, dann wünschen wir uns, dass Sie diese Menschen sofort ernst nehmen und nicht mit Verletzungen reagieren. Und berufen Sie sich nicht auf Verordnungen, die es nicht gibt.



Wenn das nächste Mal ein Mensch verschwunden ist und es von Anfang an völlig klar ist, dass ein Gewaltverbrechen vorliegen muss, dann streiten Sie sich bitte nicht tagelang mit sich selbst, welche Dienststelle zuständig ist. Wir wünschen uns ernsthafte polizeiliche Ermittlungen, warten Sie nicht, bis Freund*innen und Angehörige aus purer Verzweiflung alles selbst ermittelt haben.



Wenn das nächste Mal verzweifelte Menschen zu Ihnen kommen, dann sprechen Sie mit ihnen, informieren Sie sie und verschweigen Sie ihnen nichts. Sie vergrößern und verlängern ihr Leid nur unnötig.



Bringen Sie das nächste Mal dem Opfer, seinen Angehörigen und Freund*innen einfach Ihre ganze Empathie und Ihr volles Engagement entgegen, auch wenn es gerade auf ein Wochenende zugeht.



Liebe Polizei, die Menschen würden Ihnen gerne vertrauen, enttäuschen Sie sie nicht wieder, lassen Sie sie das nächste Mal nicht alleine, folgen Sie Ihrem Motto "Dein Freund und Helfer",



Sophias Eltern, Eva Karpf, Klara Zeitz, Lukas Hohendorf, Andreas Lösche, Katharina Lösche



im Namen von Sophia, ihren Freund*innen und Angehörigen



Team #findSophia



Ursprüngliche Meldung: Warten auf die DNA-Analyse im Fall Sophia L.



Noch immer warten die Ermittler auf das Ergebnis des DNA-Abgleichs. Dieser soll Sicherheit bringen, ob die in Nordspanien gefundene Frauenleiche tatsächlich die vermisste Studentin Sophia ist.



Währenddessen hatte sich ihr Bruder, ein Grünen-Politiker aus dem Landkreis Bamberg, bereits auf Twitter und Facebook von seiner Schwester verabschiedet. "Rest in Peace, my wonderful sister, Rest in Peace" war da zu lesen.



Sophias Bruder im inFranken.de-Interview

Im inFranken.de-Interview äußert sich der 51-Jährige nun zu Hasskommentaren und Anfeindungen in sozialen Medien, die sich die Initiatoren der mittlerweile gelöschten Facebook-Seite "Find Sophia" ausgesetzt sehen.



Außerdem übt er Kritik an den Behörden: "Ich würde es als selbstverständlich erachten, dass die Ermittler die Angehörigen stets informiert halten. Die Leipziger Ermittler jedoch haben von Anfang an kein Interesse an Kommunikation mit den Angehörigen gezeigt." Er habe sich zum Beispiel von Anfang an für die Identifizierung der in Spanien gefundenen Frauenleiche zur Verfügung gestellt. Die Frage der Nachrichtenagentur dpa, warum die Verwandten nicht zur Identifizierung nach Spanien gebeten worden seien, könne er sehr gut nachvollziehen.



Und: Der Bruder hat den Lkw-Fahrer bereits auf eigene Faust ausfindig gemacht - vor der Polizei. Wie konnte das passieren? Dazu werde sich Sophias Bruder zu einem späteren Zeitpunkt äußern, verrät er im Interview. Das ganze Interview lesen Sie hier.



Sophias Leiche gefunden? Warten auf die DNA-Analyse



Am vergangenen Donnerstag, 21. Juni, wurden die schlimmsten Befürchtungen wahr: Die Leiche einer jungen Frau war offenbar in Spanien gefunden worden. Doch noch ist nichts sicher. Die Polizei ermittelt unter Hochdruck, um die letzten Stunden der geborenen Ambergerin aufzuklären, die DNA-Analyse läuft noch. Trotzdem veröffentlichte der Bruder der Vermissten bereits einen Nachruf in den Sozialen Medien. Alle Informationen zur getöteten Tramperin aus Leipzig.



Update 26.6. 2018: Ermittler aus Oberfranken und Sachsen in Spanien - Familie von Sophia erhält Morddrohungen



Am Dienstag, 26. Juni, werden mehrere Polizisten aus Bayreuth und Leipzig die Ermittlungen in Nordspanien aufnehmen, um gemeinsam mit den spanischen Beamten aufzuklären, wie die Studentin ums Leben gekommen ist. Die Ermittler warten weiterhin auf das Ergebnis des DNA-Abgleichs. "Das Ergebnis ist noch nicht da. Es kann minütlich kommen", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel am Dienstag in Bayreuth. Der Abgleich des genetischen Fingerabdruckes soll Gewissheit darüber bringen, ob die am Donnerstag in Nordspanien gefundene Frauenleiche die vermisste Studentin Sophia L. ist.



"Ruhe in Frieden, meine wundervolle Schwester"



Auf Twitter und Facebook äußerte sich Sophias Bruder am Montagabend: "Rest in Peace, my wonderful sister, Rest in Peace! You made this world a better place..." (auf Deutsch: Ruhe in Frieden, meine wundervolle Schwester, Ruhe in Frieden. Du hast diese Welt zu einem besseren Ort gemacht...).

Die Familie will sich voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch in einem Statement offiziell zu Wort melden, wie Sophias Bruder der Deutschen Presse-Agentur sagte.



Hassmails und Morddrohungen

Seit dem Verschwinden der Studentin erhält die Familie der vermissten Studentin Sophia L. Hassmails und Morddrohungen. Nun will sich die Familie der 28-Jährigen gegen die wüsten Beschimpfungen und Drohungen wehren. Am Anfang habe er die Mails und Kommentare alle noch gelöscht, aber mittlerweile sammele er diese Posts und Briefe, sagte Sophias Bruder, Andreas L., dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwoch).



Später solle geprüft werden, ob sie juristisch verfolgt werden könnten. "Das muss man dann entscheiden, ob wir dann noch die Kraft dafür haben", sagte der 51-Jährige dazu am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.





Die verbalen Angriffe im Internet und per Post seien in aller Regel fremdenfeindlich. Das gehe von "Judensau" über "sie hat nichts Besseres verdient" bis hin zu "hoffentlich wirst du auch noch weggemessert". Die Familie hatte vor fast einer Woche auf die Anfeindungen mit einem Brief an die Medien reagiert. Darin schrieb der Bruder unter anderem, dass die Nationalität eines möglichen Täters nichts mit seinen Taten zu tun habe. "Sophia würde unter keinen Umständen wollen, dass auf ihre Kosten rassistische Hetze betrieben wird."



Vermisste Tramperin Sophia L.: eine Chronologie des Falls



Update 25.6.2018: Wie ist der Stand der Ermittlungen - warum ist die Leiche noch nicht identifziert?

In die Ermittlungen zum Fall der verschwundenen Sophia L. sind mehrere Behörden involviert, sowohl in Spanien als auch bei uns. In Spanien gehören dazu die Nationalpolizei, die baskische Polizei (weil die Leiche im Baskenland gefunden wurde) und Gerichtsmediziner.



In Deutschland ermitteln federführend Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayreuth. Wie weit die Identifizierung der Leiche fortgeschritten ist, ist unklar, nachdem der zuständige Untersuchungsrichter am Freitag eine Art Nachrichtensperre zu den Ermittlungen in Spanien verhängt hat.



Zunächst musste ein DNA-Profil erstellt werden, anhand dessen die spanischen Ermittler dann feststellen können, ob die gefundene weibliche Leiche wirklich die vermisste Tramperin ist. Bei der Erstellung des Profils können auch Verwandte der Vermissten helfen, da ihre DNA ähnlich genug ist.



Um ein DNA-Profil zu erstellen, benötigt ein Molekularbiologe etwa acht Stunden. Diese Zeit brauche man auf jeden Fall, um ein sicheres DNA-Profil zu haben, erklärt eine beteiligte Biologin der dpa. Beim Bayerischen LKA werden diese Profile, wenn nötig, auch in der Nacht und am Wochenende erstellt.



Wie und in welcher Form kommt das DNA-Profil zu den Behörden nach Spanien?



Die gefundenen DNA-Merkmalssysteme werden zum Schluss von einem Computer zu einer Tabelle mit konkreten Buchstaben-Zahlen-Kombinationen umgewandelt. Diesen Code bekommen die Ermittler - auf Wunsch auch als pdf-Dokument per E-Mail. Das Ergebnis können sie dann - wie im Fall von Sophia L. - an die spanischen Behörden übermitteln. Die wiederum können dann den Code mit dem genetischen Fingerabdruck vergleichen, den sie von der Leiche erstellt haben. "Stellt man eine Übereinstimmung fest, gilt die Leiche als identifziert", sagt ein Polizeisprecher.



Gibt es bei länderübergreifenden Kriminalfällen auch bürokratische Hürden, die die Ermittlungen verlangsamen?



Grundsätzlich sind die Voraussetzungen anders, wenn die Ermittlungen zu einem Fall in zwei verschiedenen Ländern geführt werden. "Da ist zum einen die Entfernung und zum anderen die sprachliche Barriere", so der Polizeisprecher. Des Weiteren haben die deutschen Ermittler keinen Einfluss darauf, wie die spanischen Behörden arbeiten. Zudem ist für die Zusammenarbeit relevant, ob gleich lautende oder ähnliche Gesetze auch in dem anderen Land wirksam sind. Im Fall von Sophia L. ist das keine Hürde. "Mord ist Mord - auch in Spanien", sagt der Bayreuther Oberstaatsanwalt Potzel dazu.



Warum fahren nicht einfach Verwandte von Sophia L. nach Spanien und identifizieren die Frauenleiche?

"Die Frage ist durchaus berechtigt", sagte ein Sprecher der Bayreuther Polizei dazu. Die Ermittler hätten sich auf eine Identifizierung über DNA festgelegt. "Warum andere Maßnahmen nicht durchgeführt werden, dazu werden wir uns nicht äußern."



Update 25.6.2018: Ermittler aus Bayreuth in Spanien eingetroffen

Zwei Ermittler der Kriminalinspektion Bayreuth sind am Montag Vormittag in Spanien gelandet. Dies teilte ein Polizeisprecher am Montag in Bayreuth mit. Das Team wird von Beamten der Leipziger Polizei unterstützt. Zur Todesursache der in Spanien gefunden Leiche, die wohl Sophia L. ist, ist am Montag bislang nichts bekannt.



Laut Medienberichten verdichten sich die Hinweise, dass die vermisste Tramperin Sophia L. auf dem Rastplatz Sperbes an der A9 in Oberfranken getötet worden ist. Die GPS-Daten des Lkw legen laut Bericht der "Mittelbayerischen Zeitung" nahe, dass der Trucker dort drei Stunden Pause gemacht hat. In diesem Zeitraum könnte die Tat stattgefunden haben.



Danach hätte der Lastwagenfahrer die Leiche durch halb Europa gefahren, bevor er sie womöglich im Baskenland ablegte. Wie die Zeitung weiter schreibt, hatte Sophia auf der Fahrt anfangs noch SMS-Kontakt zu ihren Angehörigen - anderthalb Stunden nachdem sie in den Lastwagen eingestiegen war.



Spurensuche im Lastwagen geht weiter

Im Fall der vermissten und wohl ermordeten Studentin Sophia L. hat die spanische Polizei im Fahrzeug des Verdächtigen nach Beweisen gesucht. Im Fokus der Ermittlungen stand vor allem die Fahrerkabine des Lastwagens, in dem der 41-Jährige die Leiche der Tramperin transportiert haben soll. Neue Erkenntnisse zu den Ermittlungen lagen am Samstag zunächst nicht vor.



Bei der Festnahme des Mannes am Dienstag nahe der Gemeinde Carboneros in der Provinz Jaén habe man in der Fahrerkabine ein Feuer löschen müssen, teilte die Polizei mit. Die Behörden vermuten deshalb, dass der Verdächtige möglicherweise Beweise verbrennen wollte.



Beim Verhör durch die zuständige Richterin am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid akzeptierte der Verdächtige am Freitag eine Überstellung an die deutschen Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus spanischen Justizkreisen erfuhr. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl ohne Anrecht auf Freilassung erlassen.



Berichte der baskischen Zeitung "El Correo" und des TV-Senders Cuatro, wonach der Mann beim Verhör "mutmaßlich" zusammengebrochen sei, die Tat gestanden und auf den Versteckort der Leiche hingewiesen habe, wurden nicht bestätigt.



Wann wird die Leiche identifiziert?



Wann die Identität der im Baskenland gefundenen Leiche feststehe, lasse sich derzeit schwer abschätzen, aber: "Wir rechnen nicht mit einer Identifizierung am Wochenende."



Ab sofort haben die Staatsanwaltschaft Bayreuth und die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 28-jährigen Sophia L. aus Leipzig übernommen, da sich jetzt die Hinweise auf einen möglichen Tatort in Oberfranken verdichtet haben. Ob es sich bei einer gestern in Spanien aufgefundenen weiblichen Leiche um die Vermisste handelt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Der zuständige Untersuchungsrichter habe eine Art Nachrichtensperre zu den Ermittlungen in Spanien verhängt, sagte ein Polizeisprecher im Baskenland am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der gefundene Körper habe sich bereits in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befunden. Er weise Spuren von Gewalt auf, hieß es.



Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig teilten am Freitag mit, die tote Frau sei bislang noch nicht identifiziert. Von den spanischen Polizei- und Justizbehörden sei "ein eigenes Verfahren zur Untersuchung des Leichenfundes eröffnet, zu dem wir nicht befugt sind, Angaben zu machen", erklärten die Leipziger Ermittler. Alle Ermittlungen in Spanien würden in enger Abstimmung mit den deutschen Behörden geführt.



Gerichtsmediziner werden die Tote jetzt genauer untersuchen. Viele Anzeichen deuteten aber darauf hin, dass es sich um die 28-jährige Studentin handeln könnte, die am Donnerstag vor einer Woche verschwunden war. Der Leipziger Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz sagte am Donnerstagabend, er kenne die Medienberichte, er wollte sich dazu aber nicht äußern, wie die dpa berichtet. Die Ermittler in Deutschland waren bereits zuvor davon ausgegangen, dass Sophia L. getötet wurde. Wo sie sich befinden könnte, war aber unklar, berichtet die dpa.



Auf Nachfrage der Redaktion von www.infranken.dewollte sich die Polizei am Freitagmorgen noch nicht zu dem Bericht der Spanischen Zeitung äußern. "Wir prüfen das derzeit", erklärte ein Pressesprecher.



Was macht den Festgenommenen tatverdächtig?

Nähere Angaben zu dem festgenommenen Verdächtigen wollen die Ermittler auch auf Nachfrage nicht machen. Übereinstimmenden Berichten zufolge soll es sich um einen 40 Jahre alten Fernfahrer handeln. Der dringende Tatverdacht eines Tötungsdelikts ergebe sich aus einer "Gesamtschau der im Rahmen der bisherigen Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse", erklärte Friedrich.



Die gesuchte 28-Jährige hatte in Leipzig studiert und stammte aus Amberg in der Oberpfalz. Seit dem 14. Juni wird sie vermisst. Sie wollte von Leipzig nach Amberg trampen und wurde zuletzt an einer Tankstelle an der A9 in der Nähe des Leipziger Flughafens gesehen. Dort soll sie mit mehreren Männern gesprochen haben und zu einem in den Lastwagen gestiegen sein. Seither fehlt von Sophia jede Spur.



Freunde wehren sich gegen Hetz-Kommentare im Internet

Nach dem Verschwinden von Sophia haben Freunde der 28-Jährigen die Facebook-Gruppe "Find Sophia" ins Leben gerufen - über 6700 Mitglieder hat die Seite bereits. Ihre Hoffnung: Je mehr Menschen erreicht werden, desto größer ist die Chance, dass ihre Freundin endlich gefunden wird. Doch statt Hilfe, sehen sich die Betreiber der Facebook-Seite immer wieder mit Hetze und rassistischen Kommentaren konfrontiert. In einem Post stellt Leonie Willmann, Admin der Gruppe, klar: " Aber leider kursieren nach wie vor reißerische Artikel im Netz und der Fall von Sophia wird genutzt, um Stimmung gegen die Einwanderungspolitik, gegen "Fremde" und eine offene Gesellschaft zu machen, während uns vorgeworfen wird Sophias Verschwinden für eigene politische Mobilisierung zu nutzen."



Diese Stimmungsmache sei an "Abscheulichkeit kaum zu überbieten", heißt es weiter im Post. Denn immer wieder mussten die Freunde Kommentare wie "Selber Schuld, wer in ein Auto mit marokkanischem Kennzeichen steigt!", lesen. Die Freunde stellten klar, dass Sophias Verschwinden nicht das Resultat einer Andersartigkeit von Kulturen sei. Willmann begründet das wie folgt: "Sollte sich herausstellen, dass der derzeitige Tatverdächtige auch der tatsächliche Täter ist, so werden wir das nicht leugnen. Wir wollen aber gleichzeitig auch klarstellen, dass er kein Täter ist, nur weil er aus Nordafrika kommen oder einer vermeintlich "fremden" Kultur angehören könnte."



Aber nicht nur im Bezug auf die Nationalität des festgenommenen Mannes gibt es zahlreiche reißerische Nachrichten. Einige Nutzer geben der vermissten Sophia auch die Schuld an ihrem eigenen Verschwinden. "Die Verantwortlichkeit liegt aber immer bei dem Täter, unabhängig davon wie das Opfer sich verhalten und welche Kleidung es getragen hat. Der Täter trägt die alleinige Verantwortung sich für ein anderes Handeln zu entscheiden", schreibt Leonie Willmann.



Die ganze Nachricht findet sie auf der Facebook-Seite "Find Sophia".



Polizei warnt vor Trampen

Die Polizei warnt generell vor dem Trampen. "Eine Gefahr kann nie ausgeschlossen werden, ein Restrisiko bleibt immer", sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen, Tom Bernhardt. Die Polizei rät, zunächst Alternativen zu suchen, etwa öffentliche Verkehrsmittel. Wer sich dennoch zum Mitfahren bei fremden Autofahrern entschließe, solle das Kennzeichen des Fahrzeuges an Familienangehörige oder Bekannte durchgeben.



Weiter Zeugen gesucht

Im Fall Sophia L. werden weiterhin dringend Zeugen gesucht, die die 28-Jährige am Donnerstag (14. Juni 2018) nach dem Zustieg in einen Lkw in Schkeuditz (Sachsen) oder außerhalb des Lkw alleine oder in Begleitung gesehen haben. Ebenso suchen die Ermittler Zeugen, die weitere Angaben zu dem Lkw machen können (Fahrtrouten, Standplätze auf Parkplätzen, Rastplätzen usw).



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig (Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig), Telefon 0341/96646666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden!





Foto: Polizei Sachsen