Sonne über Franken: Weiterhin heiß und trocken - Waldbrandgefahr erreicht am Sonntag Höchststand

Wie der Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach mitteilte, soll es auch am Samstag und Sonntag mit bis zu 37 Grad sonnig und trocken sein.

Laut wetter.com soll es am Samstag und Sonntag bei viel Sonne 31 Grad und 36 Grad in Bamberg geben. Im mittelfränkischen Nürnberg sieht es mit 32 und 35 Grad ähnlich aus. Aber auch für Unterfranken bleibt es bei 30 und 36 Grad am Wochenende sehr heiß.

Waldbrandgefahr auf Höchststufe

Ochs erklärt, dass die Hitze jedoch angenehmer sein soll als am vergangenen Mittwoch, da die Taupunkte mit Werten von ungefähr 10 Grad relativ niedrig seien. Für die Natur sei das aber schlecht, weil sich dadurch besonders hohe Verdunstungsraten ergeben. Daher erreichen wir am Sonntag in Franken flächendeckend die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5, was nur sehr selten vorkommt.

Zudem fallen die ohnehin schon niedrigen Flusspegel und Grundwasserstände gerade rapide ab. Bei Regnitz und Rednitz sieht es nur wegen der Donau-Überleitung besser aus.

Abkühlung am Montag erwartet

Ab Montag soll es dann etwas kühler werden: Von Westen her zieht dann eine Kaltfront über Franken und es ist wechselnd bewölkt. Es ist wechselnd bewölkt. Einzelne Schauer und Gewitter treten am ehesten am Morgen auf. Maximal werden zum Wochenstart hin 30 Grad erreicht.

Von Dienstag bis Donnerstag bestimmt ein Keil des Azorenhochs unser Wetter. Es ist heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 25 bis 30 Grad.