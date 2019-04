Sonne am 1. Mai, Schnee am Wochenende: Franken steht vor einem Wetterumschwung

Arktische Kaltluft erreicht Franken - Schnee am Wochenende in der Region

Die Wetterlage in den fränkischen Regionen ist aktuell sehr wechselhaft. Heitere Sonnentage wechseln sich mit lang andauernden Regenschauern ab. Das Wetterphänomen, was Franken am Wochenende erwartet, hat allerdings wenig mit Frühling zu tun: Wie Wetterexperte Stefan Ochs aus dem mittelfränkischen Herzogenaurach mitteilt, zieht ab Freitag (3. Mai 2019) eine Kaltfront, inklusive arktischer Temperaturen nach Franken.

Demnach kühlt es am Freitag zunächst ab: Maximal zwölf Grad Celsius und Regenschauer erwarten die Region. Für das mittelfränkische Nürnberg sagt wetter.de beispielsweise eine Regenwahrscheinlichkeit von 66 Prozent am Abend voraus. Ab Samstag (4. Mai 2019) strömt "arktische Kaltluft" nach Franken, wie Ochs berichtet. Regenschauer vermischen sich mit Schnee. Die Frostgrenze liegt dabei bei 500 Metern: In höheren Lagen ist deshalb die Bildung einer Schneedecke möglich. Im Kombination mit Wind aus Nordosten kann es stürmisch am Wochenende werden.

Für Sonntag (5. Mai 2019) soll die Wetterlage erneut in starke Regenfälle umschlagen. Der Wind schwächt zudem ab und die Temperaturen klettern auf maximal zehn Grad Celsius. Es bleibt jedoch kalt und frostig: In den Nächten bis Mittwoch (8. Mai 2019) ist mit Boden- sowie Luftfrost zu rechnen.

1. Mai: Wie wird das Wetter am Mittwoch?

Laut Stefan Ochs wird es am Mittwoch (1. Mai 2019) wechselnd bewölkt: Einzelne Regenschauer sind möglich. Die Temperaturen bewegen sich jedoch in einem angenehmen Bereich: Maximal erreichen diese 18 oder 19 Grad Celsius. Zusätzlich weht ein schwacher Wind aus Westen.

Die Meteorologen von wetter.com und wetter.de erwarten hingegen einen sonnigen 1. Mai. Lediglich vereinzelte Wolken tauchen am fränkischen Himmel auf. So erwarten die Experten für das oberfränkische Bamberg eine Temperatur von 16 Grad Celsius und eine Regenwahrscheinlichkeit von zehn Prozent. Glaubt man diesen Experteneinschätzungen, steht der Bierwanderung am 1. Mai Nichts mehr im Weg. In der Fränkischen Schweiz kann man zum Beispiel schöne Wanderungen machen.