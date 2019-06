Sommerlicher Sonntag: Wärmster Tag des Jahres erwartet

Die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts und andere Wetterprognosen, etwa von wetter.net sind sich einig: Der 2. Juni wird der bislang heißesteTag des Jahres in Deutschland. Vor allem im Osten, in Norddeutschland und in Flußtälern wird es bis zu 32 Grad heiß.

Aber auch Franken wird schwitzen: In Nürnberg sind bis zu 30 Grad gemeldet, in der sonst oft heißesten Stadt Deutschlands, Kitzingen, sind 29 Grad vorausgesagt.

"Die Sonne lacht von früh bis spät vom Himmel, die paar wenigen kleinen Quellwolken, die sich zum blauen Himmel gesellen, bleiben harmlos", sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

In der kommenden Woche drohen Gewitter

Allzu sehr sollten wir uns aber nicht an Badehose und Eistee gewöhnen, denn ab Montag ist es mit der Herrlichkeit schon wieder vorbei: Tief "Frank" bringt Gewitter, heftigen Starkregen und Hagel mit sich. Laut Angaben des DWD wird sich ein breiter Streifen von BadenWürttemberg bis zur westlichen Ostsee erstrecken - hier wird es besonders schlimm.

Tiefdruckgebiet "Frank" wird "uns wahrscheinlich die erste sommerliche Schwergewitterlage in diesem Jahr" bescheren, sagte der Meteorologe.