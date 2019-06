Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 22.06.2019, 13.25 Uhr: Gewitter im Anmarsch

Achtung, Unwetter! Der Deutsche Wetterdienst hat aktuelle Unwetterwarnungen für Samstag (22. Juni 2019) herausgegeben. In vielen Teilen Frankens besteht Gewittergefahr. Hier warnt der Wetterdienst am Samstagnachmittag:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bamberg, Kreis Lichtenfels, Stadt und Kreis Coburg

Stadt und Kreis Bamberg, Kreis Lichtenfels, Stadt und Kreis Coburg Mittelfranken: Stadt und Kreis Ansbach, Städte und Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt und Kreis Nürnberg, Stadt Schwabach, Stadt und Kreis Fürth

Stadt und Kreis Ansbach, Städte und Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt und Kreis Nürnberg, Stadt Schwabach, Stadt und Kreis Fürth Unterfranken: Stadt und Kreis Würzburg, Kreis Kitzingen, Kreis Main-Spessart, Kreis Bad Kissingen, Stadt und Kreis Schweinfurt, Kreis Haßberge, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Miltenberg

Update: 20.06.19, 22:05 Uhr: DWD warnt weiter vor starken Gewittern in Unterfranken

Nahezu alle Warnungen des DWD betreffen Stufe 2 von 4. Die Meteorologen warnen zudem vor Blitzeinschlägen und Platzregen. Insbesondere in Mittelfranken besteht eine erhöhte Gefahr für Gewitter. Der Wetterdienst hat für den Kreis Roth, die Stadt und Kreis Ansbach als auch für die Stadt und den Kreis Schweinfurt Stufe 3 von 4 ausgerufen.

Franken kommt am Fronleichnamstag nicht zur Ruhe. Der DWD hat seine Warnungen vor schweren Gewittern in Teilen Unterfranken bis 23.00 Uhr verlängert. Aktuell gilt sie für den Kreis Main-Spessart (Stufe 3 von 4).

Die Kreise Würzburg, Miltenberg, Aschaffenburg und Bad Kissingen sind von starken Gewittern (Stufe 2) betroffen.

Update: 20.06.19, 20:40 Uhr: Weiterhin starke Gewitter - jetzt ist Unterfranken betroffen

Die aktuellsten Warnungen vor starkem Gewitter betreffen Unterfranken: In den Kreisen Würzburg, Main-Spessart, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Kitzingen, Aschaffenburg, Miltenberg, Haßberge, Schweinfurt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gilt bis ca. 21 Uhr die Warnstufe 2 von 4.

