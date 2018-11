So wird das Wetter in Franken: Wolkenlos, Kaltluft, Schauer und Schnee sind dabei

Aktuell ist Franken mit schönsten Spät-Herbst-Wetter gesegnet: Strahlend blauer Himmel, Sonne, aber Temperaturen unter 10 Grad. Vereinzelt sorgt ein kalter Wind für die Notwendigkeit einer Daunenjacke. Am Sonntag wird, so kündigt es der Wetterochs Stefan Ochs an, noch meist sonnig, auch wenn im Laufe des Nachmittags in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz erste lockere Wolkenfelder eintrudeln. Es bleibt noch niederschlagsfrei. Maximal werden 7 Grad erreicht.

Dann, mit Start in die neue Woche, soll es ungemütlich in Franken werden: Am Montag erreicht uns von Osten her ein Kaltluftgebiet, schreibt der Wetterochs. Dabei ist es wechselnd bewölkt und es bilden sich einzelne Schauer. Dabei fällt teils Regen, teils Schnee. Die Mengen sind aber nur gering. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 Grad.

Im Lauf der Woche ist die Region weiter fest in der Hand des Kaltluftgebietes. Am Dienstag, so der Wetterochs weiter, und Mittwoch zieht das Kaltluftgebiet nach Westen weiter. An seiner Ostflanke aufgleitende wärmere Luft führt zur Bildung von Wolkenfeldern. Dabei kann es einzelne Niederschläge geben, die wahrscheinlich nur wenig ergiebig sind. Daher fällt die sogenannte Niederschlagsabkühlung gering aus und es fällt eher Regen als Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 Grad.

Besondere Vorsicht ist wohl ab Donnerstag geboten: Denn dann, so der Wetterochs, wird es in höheren Luftschichten recht mild (Frostgrenze bei 1500 m), während sich in tiefen Lagen Reste der Kaltluft halten. Das deutet auf trübes Wetter hin mit gelegentlichem Sprühregen bei Temperaturen um 3 Grad.