So wird das Wetter an Silvester in Franken

Gute Aussichten für den Start ins neue Jahr - jedenfalls was das Wetter angeht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet, startet die neue Woche mit viel Sonne. Zudem bleibt es trocken. Allerdings sollten Sie sich warm anziehen, denn nach der Prognose des mittelfränkischen Wetterexperten Stefan Ochs überquert eine Kaltfront die Region.

Während die Wetterexperten in der Nacht zum Dienstag noch einige dichte Wolkenfelder erwarten, die gebietsweise Regen mit sich mit bringen, sind die Wetteraussichten für alle Feuerwerkfans gut. Ein Meteorologe des DWD sagt eine sternenklare Nacht voraus: "Wer gerne Raketen beobachtet, hat gute Voraussetzungen und weite Sicht." Allerdings: "In der Nacht zum Mittwoch ab Mitternacht auch in größeren Städten örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter." Zumindest zum Teil liege das am abgebrannten Feuerwerk, präzisiert der "Wetterochs" in seiner Vorhersage: "Ab Mitternacht kann es durch den Rauch der Feuerwerkskörper (Kondensationskeime) extrem dichten Nebel geben."

Es wird eiskalt - und das bedeutet auch, dass alle, die in der Silvesternacht mit dem Auto unterwegs sind, ganz besonders vorsichtig fahren sollten. "In der Nacht zum Mittwoch erneut Frost bis -8 Grad", prognostiziert der DWD. "Stellenweise Reifglätte. Örtlich Glatteis: In Oberfranken kann es örtlich zu Glatteis durch gefrierenden Regen kommen.

"Am heutigen Dienstag überqueren uns von Norden her die Wolkenfelder einer schwachen Kaltfront", erklärt Wetterexperte Stefan Ochs. "Geringfügiger Regen ist dabei nicht ganz ausgeschlossen. Maximal 3 Grad. Der sehr schwache Wind weht aus Nordwest. In der Silvesternacht verstärkt sich der Hochdruckeinfluss wieder und die Wolken lösen sich auf."

Morgen an Neujahr und übermorgen am Donnerstag sei es teils heiter, teils neblig-trüb. Ohne Wolken oder Nebel würden am Tag +3 Grad erreicht. Nachts kühle es auf -5 bis -8 Grad ab. "Bei trübem Wetter liegen die Temperaturen recht gleichmäßig im leicht negativen Bereich. Es weht kaum ein Windhauch."