Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update am 06.02.2020, 07.15 Uhr: Schwerer Sturm am Montag

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. Februar 2020) kommt es Angaben verschiedener Wetter-Experten zu einem schweren Sturm. Die stürmische Wetterlage betrifft Nordwest- und Mitteleuropa. Schwere Sturmböen und orkanartige Böen sind möglich. Zudem kann es Angaben des "DWD" zufolge zu starken Regenfällen und möglicherweise Schneefall kommen. "Bis Montagabend schwenkt die Kaltfront bis in den Südosten Deutschlands durch

und bringt Regenfälle und mindestens orkanartige Böen", heißt es in einer Prognose des Wetterdienstes.

Auch ein regionaler Experte warnt vor dem Sturm: "Heftig wird es in der Nacht zum Montag. Verbreitet treten schwere Sturmböen Beaufort 10 und vereinzelt auch orkanartige Böen Beaufort 11 auf. Tagsüber lässt der Südwest- bis Westwind am Montag vorübergehend etwas nach, bevor es am Abend im Zusammenhang mit Schauern und Gewittern erneut orkanartige Böen geben kann", sagt Stefan Ochs, Meteorologe aus dem mittelfränkischen Herzogenaurach (Kreis Erlangen-Höchstadt).

Update am 04.02.2020, 15.32 Uhr: DWD warnt vor starken Sturmböen in Franken

Am Dienstag (04. Februar 2020) soll es laut Informationen des "Deutschem Wetterdienstes" zu schweren Gewittern kommen. Folgende Stadt- und Landkreise sind betroffen: Ansbach, Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim und Würzburg. Die schwere der Gewitter beträgt Stufe zwei von vier. Örtlich kann es zu Blitzeinschlägen kommen.

Außerdem gab der "DWD" eine Sturmböenwarnung für Kreis und Stadt Bayreuth aus. In Lagen über 1000 Metern können ab Mittwoch (05. Februar) von 0.00 Uhr bis um 12.00 Uhr Windböen der Stufe 2 von 4 auftreten.

Zusätzlich weißt der "DWD" auf mögliche Gefahren hin: Es könnten Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Menschen sollen besonders auf herabstürzende Gegenstände, wie Äste oder Dachziegel, achten.

Update 04.02.2020, 11.50 Uhr: Warnung vor Starken Gewittern in Miittelfranken

Am Dienstagmorgen hat der "Deutsche Wetterdienst (DWD)" für Stadt und Landkreis Ansbach sowie den Kreis Weißenburg-Gunzenhausen eine Warnung vor starken Gewittern bis circa 10 Uhr ausgegeben. Diese Meldung wurde am Mittag auch auf den Landkreis Roth erweitert. Die Unwetterwarnung ist aktuell bis 13.00 Uhr vorhergesagt. Noch bis 15.00 Uhr warnt der DWD vor starken Gewittern im Kreis Nürnberger Land.

Örtlich kann es Blitzschlag geben. Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Update 04.02.2020, 06.30 Uhr: Aufhebung der Unwetterwarnung in Mittelfranken

Die Warnungen vor Unwetter und orkanartigen Böen in Kreis und Stadt Ansbach, in Roth sowie für Kreis Weißenburg-Gunzenhausen wurden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen um 06.00 Uhr aufgehoben.

Update 03.02.2020, 19.35 Uhr: Orkanartige Böen in Mittelfranken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Warnungen für Franken konkretisiert und für zwei Regionen in Mittelfranken die zweithöchste Warnstufe ausgegeben: In der Nacht zum Dienstag kommt es demnach in Kreis und Stadt Ansbach und im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen zu orkanartigen Böen.

Zu den möglichen Gefahren gehören entwurzelte Bäume und beschädigte Dächer. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben, Gegenstände im Freien gesichert werden. Laut Wetterdienst sollte auch der Aufenthalt im Freien möglichst vermieden werden.

Update 03.02.2020, 12.10 Uhr: Sturmböen über Franken - Orkan in Bayern und Dauerregen

In Franken wird es am Montag immer stürmischer: Von Süden her nähert sich eine stärker werdende Sturmfront. In fast ganz Franken warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen mit bis zu 70 km/h.

Für den Süden Bayerns existieren bereits Vorabinformationen für Orkanböen mit bis zu 120 km/h Windgeschwindigkeit. Die Sturmfront mit den hohen Windgeschwindigkeiten wandert langsam nach Norden. Derzeit gibt es bereits Warnungen für Teile der Oberpfalz und Niederbayern. Weiterhin besteht akute Hochwassergefahr im Süden Bayerns, so etwa im Landkreis Kelheim. Das teilte das Wasserwirtschaftsam Landshut mit.

In Franken wird vielerorts vor Überschwemmungen an Flüssen wie dem Roten Main gewarnt. Vor allem in Oberfranken herrscht vielerorts die Meldestufe 1, das heißt die Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen.

Update 03.02.2020, 05.25 Uhr: Sturmböen in Franken, Starkregen in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag in Bayern vor Sturmböen und Dauerregen. Franken ist vor allem von starken Windböen mit bis zu 70 km/h betroffen. Hier trifft es vor allem die oberfränkischen Landkreise Bayreuth, Coburg, Hof sowie die unterfränkischen Kreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld.

Im mittelfränkischen Ansbach kommt noch Dauerregen hinzu. Schlimmer trifft es das südliche Bayern, was den Regen angeht: Hier werden Niederschläge mit bis zu 90 Litern pro Quadratmeter erwartet. Die Warnungen für Sturm und Regen gelten bis in den Montag Nachmittag hinein.

Update, 02.02.2020, 17.30 Uhr: Überschwemmungen durch Starkregen möglich

Die "bayerische Hochwasserzentrale" hat aktuelle Informationen zur Wetterlage in Franken veröffentlicht. Neben den Gewitterwarnungen des "Deutschen Wetterdienstes" wird vor Überschwemmungen und Hochwasser gewarnt. Laut Angaben des "Wasserwirtschaftsamtes Kronach" sind folgende Bereiche betroffen:

Stadt und Landkreis Bamberg

Stadt und Landkreis Coburg

Landkreis Kronach

Landkreis Lichtenfels

"Ausuferungen und Überschwemmungen" sind demnach möglich. Der Wasserpegel in der Region steigt im Laufe des Abends.

Update, 02.02.2020, 13.44 Uhr: Sturm-Warnung für folgende Städte und Kreise

Von Sonntagmittag (02. Februar 2020) bis voraussichtlich Montagmorgen (03. Februar 2020) gilt eine Unwetter-Warnung des Deutschen Wetterdiensts.

Hier drohen Sturmböen:

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Kitzingen

Kreis Miltenberg

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Forchheim

Kreis Kulmbach

Kreis Bad Kissingen

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Lichtenfels

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Main-Spessart

Stadt Nürnberg

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Roth

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Fürth

In der Nacht auf Sonntag war die Feuerwehr in Mittelfranken bereits stark gefordert. In nur zwei Stunden musste sie 27 Mal ausrücken. In einem Wald wurde nach einer eingeklemmten Person gesucht.

Update, 02.02.2020, 9.40 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor Orkanböen

Für Sonntag gilt eine amtliche Unwetter-Warnung des DWD für folgende Regionen in Franken:

Rhön-Grabfeld

Bad Kissingen

Würzburg

Hof

Wunsiedel

Neustadt-Bad Windsheim

Ansbach

Weißenburg-Gunzenhausen

Update, 01.02.2020: Starke Gewitter und schwere Sturmböen am Samstagabend in Franken

Was verschiedene Meteorologen bereits am Samstagmittag angekündigt haben, ist nun aktuell: Am Samstagabend (1. Februar 2020) kommt es zu starken Gewittern in der Region. Die Gewitterwarnungen betreffen laut "DWD" diese Gebiete:

Stadt und Kreis Würzburg

Stadt und Kreis Schweinfurt

Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Kreis Kitzingen

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Kreis Roth

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Fürth

Stadt Schwabach

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Nürnberg und Nürnberger Land

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Bamberg

Dabei kann es zu Blitzeinschlägen kommen.

Zusätzlich hat der "Deutsche Wetterdienst" im der Katastrophenschutz-Warnsystem "NINA" eine Warnung vor Orkanböen veröffentlich, die ab 22 Uhr gelten. Dabei wird für folgende Gebiete vor Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 105 und 120 Stundenkilometer (km/h) gewarnt:

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis

Kreis Wunsiedel

Kreis Miltenberg

Kreis Main-Spessart

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Die windige Wetterlage gilt insbesondere für die Höhenlagen in der Region, sprich Lagen über 600 Höhenmeter. Schwere Schäden an Gebäuden sind durch die Orkanböen möglich. "Schließen Sie alle Türen und Fenster", warnt der "DWD".

Stand: 22.30 Uhr

Update, 01.02.2020, 13.45 Uhr: Kräftige Regenschauer und Gewitter am Samstag