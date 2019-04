Sturmböen und schwere Gewitter in Franken: Hier warnt der Wetterdienst

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlagein Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 27.04.2019, 18 Uhr: Warnung vor Sturmböen und Gewitter

Der DWD warnt in folgenden Regionen bis 20 Uhr vor starken Sturmböen:

Mittelfranken: Kreis und Stadt Ansbach, Neustadt an der Aisch, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Unterfranken: Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Kitzingen, Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Bad Kissingen, Kreis Haßberge, Kreis Main-Spessart, Kreis und Stadt Würzburg

In folgenden Regionen warnt der DWD vor starken Gewittern:

Oberfranken: Kreis und Stadt Bamberg, Kreis und Stadt Bayreuth

Mittelfranken: Kreis Neustadt an der Aisch, Kreis Erlangen-Höchstadt, Stadt Erlangen, Kreis Forchheim, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Unterfranken: Kreis Kitzingen, Kreis Miltenberg

Update vom 27.04.2019, 16.30 Uhr: Warnung vor schweren Gewittern

Der DWD warnt vor schweren Gewittern im Landkreis Kulmbach sowie in Stadt und Landkreis Hof.

Örtlich kann es Blitzschlag geben. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.

Update vom 24.04.2019, 21:28 Uhr: Warnung vor Sturmböen

Der DWD warnt derzeit vor Sturmböen in folgenden Gebieten:

Mittelfranken: Kreis Roth, Stadt Schwabach, Stadt Nürnberg, Stadt Erlangen, Nürnberger Land,



Oberfranken: Kreis und Stadt Hof, Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Kronach, Kreis Kulmbach

Die Warnung gilt bis Donnerstag, 25. April um 2 Uhr.

In den Gebieten

Oberfranken: Kreis Lichtenfels, Kreis Coburg, Kreis und Stadt Bamberg,

Unterfranken: Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Haßberge, Rhön-Grabfeld, Kreis Bad Kissinge

warnt der DWD vor starken Gewittern bis 22.30 Uhr. Dabei können Gegenstände herabstürzen.

Update vom 24.04.2019, 20:40 Uhr: Warnung vor Gewitter

Der DWD warnt aktuell vor starken Gewittern in folgenden Regionen:

Unterfranken: Kreis Bad Kissingen, Kreis und Stadt Aschaffenburg, Kreis Main-Spessart

Durch das Gewitter kann es zu Blitzschlag kommen. Dabei besteht Lebensgefahr. Außerdem können Gegenstände herabstürzen. Die Warnung gilt bis heute Abend um 21 Uhr.

In den folgenden Gebieten gilt die Warnung bis 21:30 Uhr:

Unterfranken: Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Rhön Grabfeld

Update vom 24.04.2019, 19:56 Uhr: Warnung vor Sturmböen

Der DWD hat seine Warnung vor Sturmböen um folgende Gebiete erweitert:

Oberfranken: Kreis und Stadt Coburg, Kreis Lichtenfels, Kreis Forchheim

Mittelfranken: Kreis und Stadt Fürth, Kreis Erlangen-Höchstadt

Die Warnungen gelten für obige Gebiete bis Donnerstag, 1 Uhr. Bürger sollen besonders auf herabstürzende Gegenstände achten.

Bis Donnerstagmorgen um 2 Uhr gilt die Warnung in folgenden Gebieten:

Mittelfranken: Kreis und Stadt Ansbach, Kreis Neustadt a.d Aisch-Bad Windsheim, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen,

Unterfranken: Kreis Haßberge, Rhön Grabfeld

Oberfranken: Kreis und Stadt Bamber

Update vom 24.04.2019, 16:15: Warnung vor Sturmböen

Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen in Franken. Betroffen sind die folgenden Gebiete:

Oberfranken: Kreis und Stadt Bamberg

Unterfranken: Kreis Kitzingen, Rhön-Grabfeld, Haßberge, Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis und Stadt Würzburg, Main-Spessart, Miltenberg, Kreis Bad Kissingen, Kreis und Stadt Aschaffenburg

Mittelfranken: Kreis Neustadt a.d Aisch-bad Windsheim, Kreis und Stadt Ansbach

Die Warnungen gelten bis Donnerstag, 0 Uhr. Durch die Böen können Gegenstände herabstürzen.

Update 09.04.2019: Starke Gewitter in Mittelfranken und Unterfranken

Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern in Franken: Betroffen sind folgende Gebiete:

Mittelfranken: Stadt und Landkreis Ansbach, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Unterfranken: Landkreis Miltenberg

Die Warnung besteht noch bis 17.30 Uhr. Örtlich kann es zu Blitzschlägen kommen.

Update vom 03.04.2019, 21:18: Starke Gewitter in Franken erwartet

In Kreis und Stadt Coburg sowie im Kreis Rhön-Grabfeld warnt der DWD vor starken Gewittern. Die Warnung gilt bis 21:30 Uhr.

Örtlich können Blitze einschlagen. Laut DWD soll auf herabstürzende Gegenstände geachtet werden. Durch den Regen kann es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Update vom 03.04.2019, 20:42 Uhr: DWD warnt vor Gewitter in Franken

Der DWD warnt in Kreis und Stadt Coburg, im Kreis Haßberge, im Kreis Main-Spessart, in Kreis und Stadt Schweinfurt, in Kreis und Stadt Bamberg, in Kreis und Stadt Würzburg, im Kreis Kitzingen und im Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim vor starken Gewittern. Im Die Warnung gilt bis 21 Uhr.

Durch das Gewitter kann es Blitzschlag geben. Dabei besteht Lebensgefahr. Die Bevölkerung soll auf herabstürzende Gegenstände achten. Durch den Platzregen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

