Maroldsweisach vor 33 Minuten

Lebensbedrohlich verletzt

Schrecklicher Crash: Auto kracht frontal in Lkw - Mann schwebt in Lebensgefahr

Am Mittwochnachmittag hat sich ein schwerer Unfall im Kreis Haßberge ereignet. In Maroldsweisach krachte ein Auto frontal in einen Lkw, berichtet die Polizei.