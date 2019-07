Schlimme Wetter-Prognose für Franken: Auch nächste Woche kein Regen!

Das Wetter in Franken bringt in der kommenden Woche angenehme Temperaturen, bleibt aber staubtrocken: Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach sagt von Montag bis Samstag null Niederschlag voraus, einzig am Sonntag seien Regenfälle möglich. Dabei wäre Regen in Franken derzeit dringend nötig. Vielerorts ist der Boden ausgedörrt, die Waldbrandgefahr ist nach wie vor sehr hoch.

"Am Sonntag fließt mit in Böen frischen Nordwestwinden kühle Luft vom Nordmeer über die Nordsee zu uns. Es ist wechselnd bis stark bewölkt", so der "Wetterochs". Vor allem in der ersten Tageshälfte gab es bereits einige Regenschauer. "Die aufsteigenden Luftpakete werden dabei in 2000 Metern Höhe von einer Schicht gebremst, in der die Temperatur kaum mit der Höhe abnimmt", erklärt Stefan Ochs. " Daher ist die Intensität der Schauer eher gering und es werden wohl kaum mehr als 2 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen."

Das Wetter von Montag bis Samstag: Kein Regen in Franken

Von Montag bis Mittwoch ist es dann in der trockenen Polarluft wechselnd wolkig mit Zwischenaufheiterungen und niederschlagsfrei. Am Montag gibt es starke Windböen aus Nordwest, danach lässt der Wind nach. Die Höchsttemperaturen liegen weiterhin bei 22 Grad.

Auch am Donnerstag und Freitag fällt kein Regen, häufig scheint die Sonne und die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad.

Das Wetter am Sonntag: Ergiebiger Regen möglich

Somit haben die Wettermodelle im halbwegs zuverlässigen Prognosezeitraum keine Niederschläge mehr im Programm. Damit hat sich das ECMWF, also das beste Mittelfristmodell durchgesetzt. Zumindest zeigt dieses Modell nun am 14. Juli ergiebigere Regenfälle.