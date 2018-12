Schnee und Glatteis am Wochenende? So wird das Wetter in der Region

Das Wetter in den kommenden Tagen: In Franken wird das Wetter in den kommenden Tagen unbeständig. Auf die kurzfristig aufkommenden Gewitter am Montagabend (10. Dezember 2018) folgen am Dienstag und Mittwoch weniger Wind aus Nordwest sowie Höchsttemperaturen rund um +4 Grad.

Wetter in Franken: Am Wochenende wird Glatteisregen erwartet

In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag kann es leichten Frost beziehungsweise Glättegefahr geben. Am Donnerstag und Freitag sinken die Höchsttemperaturen wieder auf +2 Grad in der Region. Dies berichtet der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs.

Die Nächte werden aufs Wochenende hin immer kälter. Von Donnerstag auf Freitag soll es bereits -5 Grad geben. Somit besteht bereits vor dem Wochenende massive Glatteisgefahr für Autofahrer, die in den Abendstunden unterwegs sind. Tagsüber ist es jeweils wechselnd bewölkt: "Hier und da können mal ein paar Schneeflocken fallen, nennenswerte Mengen werden aber nicht erwartet", so Ochs gegenüber inFranken.de.

Am Wochenende stellt sich die Wetterlage allmählich um: Von Island etabliert sich ein großes Sturmtief, "das milde Atlantikluft auf den Kontinent schiebt". Die milde Luft wird jedoch langsamer in Richtung Franken ziehen, als erwartet. Somit bleiben die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Am Sonntag klettern die Temperaturen schließlich wieder knapp über 0 Grad. Stefan Ochs fügt hinzu: "Im Zusammenhang mit dieser Warmfront kann Schnee, aber auch gefährlicher Glatteisregen fallen." tu

