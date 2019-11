Weißer Nikolaus? Berechnungen zeigen, wie die Chancen für Schnee in Franken stehen

Wann kommt der erste Schnee in Franken? Auf diese Frage gibt es offenbar jetzt eine Antwort. Bald, so zeigen es Berechnungen der Wetterdienst, könnten wir mit Schnee rechnen - auch in Franken. Anfang Dezember stehen die Chancen sehr gut, dass es auch in Franken schneit. Temperaturen bis minus 10 Grad ermöglichen den weißen Niederschlag. Mehr dazu erfahren Sie im Video:

Letzte Woche haben wir bei inFranken.de darüber berichtet, dass uns wohl ein Rekord-Winter bevorsteht. Wir erreichen eine Durchschnitts-Temperatur, die es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 nicht gemessen wurde. Am Wochenende wird sich dieser Winter bereits ankündigen.

Das sind die Wetteraussichten für das Wochenende in Franken

Am Freitag ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt oder neblig-trüb, mit Niederschlägen ist jedoch nicht zu rechnen.

Die Höchsttemperaturen liegen laut "Wetterochs" von Donnerstag bis Samstag liegen zwischen 6 und 11 Grad. In den Nächten kühlt es bis nahe 0 Grad ab.

Wetter am Wochenende in Franken: Herbstlich schön, aber auch windig

Für das Wochenende sagt Ochs trockenes Wetter für ganz Franken voraus. Vor allem der Samstag eignet sich für einen Herbst-Ausflug, auch wenn es windig werden kann. Laut Ochs weht am Samstag ein zeitweise mäßiger und vor allem auf den Höhen des Jura in Böen auch starker Ostwind. In den Nordalpen weht ein kräftiger Föhn und von dort ausgehende absinkende Luftbewegungen lösen Nebel und tiefe Wolken komplett auf. Daher ist es ganztägig heiter und trocken.