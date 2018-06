Schlammlawinen und überflutete Keller: Überschwemmungen nach Unwettern in Franken

Aufgrund von unwetterartigen Regen und Gewitter kam es am Donnerstag in Franken zu mehreren Schäden an Gebäuden und Straßen.



Überschwemmungen und Schlammlawinen in Oberfranken

In Oberfranken war laut Polizei der Landkreis Wunsiedel mit Schwerpunkt in den Gemeinde Arzberg, Schirnding, Hohenberg/Eger und Röthenbach am stärksten betroffen. Hier liefen viele Keller voll Wasser, ein Öltank schwamm auf und lief aus. Mehrere Schlammlawinen machten Straßen, unter anderem die B 303, unpassierbar. Teile einer Kreisstraße wurde weggespült. Die genauen Schäden sind noch nicht bekannt und bezifferbar. Insgesamt waren 357 Feuerwehrleuten im Einsatz, ferner die Straßenbauämter sowie das Wasserwirtschaftsamt. Die Aufräumarbeiten dauerten die ganze Nacht an.



Im Landkreis Bayreuth waren die Gemeinden Goldkronach, Drosendorf und Hollfeld betroffen. Hier liefen einige Keller voll Wasser und Straßen wurden überspült. In Goldkronacher Stadtteil Nemmersdorf gingen mehrere Schlammlawinen ab. Eine davon ergoss sich über den Dorfplatz.



In Forchheim und Meeder liefen bereits am Nachmittag mehrere Keller voll Wasser.



Die Feuerwehren waren zum Teil die ganze Nacht im Einsatz. Ein genaues Schadensausmaß wird erst bei Tageslicht zu ermitteln sein.



Auch am Freitag sind Teile Franken nach wie vor von starken Gewittern betroffen. Den ständig aktualisierten Stand finden Sie imUnwetterticker von inFranken.de.





Straßen und Keller und Café im Mittelfranken überschwemmt

Im Mittelfranken traf es den Landkreis Ansbach besonders schlimm. Dort wurden durch den Starkregen mehrere Straßen überschwemmt. Die kräftigen Regenfälle spülten teils den Schlamm von Feldern über die Verkehrswege. Im Ortskern des Marktes Dietenhofen waren ebenfalls mehrere Straßen überschwemmt.



Im Landkreis Erlangen-Höchstadt liefen sogar einige Keller voll. So standen in Adelsdorf in der Bahnhofsstraße und in der Jahnstraße mehrere Keller unter Wasser, die Kameraden der Feuerwehr mussten anrücken, um die Keller auszupumpen. "Plötzlich kaum die braune Brühe, ich habe die Straße nicht mehr gesehen", schildert Helga Friede aus Adelsdorf (Lkr. Erlangen-Höchstadt) der Nachrichtenagentur NEWS5. In ihrem Heimatort sorgte der Starkregen, der gegen 18:30 Uhr einsetzte, für mächtig Wirbel. Die Wassermassen spülten den Schlamm von einem angrenzenden Neubaugebiet in die Jahnstraße und in die Bahnhofsstraße, wo das Gemisch aus Wasser und Schlamm nicht nur die Straßen überflutete, sondern auch in etliche Keller floss. "Wir haben sofort begonnen zu schöpfen, die Nachbarn hat es schlimmer getroffen, bei denen stand das Wasser im Keller bis zur Decke", sagt Friede weiter. Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte in Adelsdorf im Einsatz, um Keller auszupumpen und die Straßen von dem Schlamm zu befreien.



Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in Nürnberg. Schon am späten Nachmittag mussten die Einsatzkräfte in der Frankenmetropole wegen örtlichem Starkregen gleich zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Unter anderem drangen die Wassermassen in das Café eines Kinos am Laufer Schlagturm ein und überflutete den Boden. Nach ersten Informationen stand das Wasser mehr als fünf Zentimeter hoch auf dem Boden des Cafés, die Berufsfeuerwehr ist vor Ort und pumpt das Wasser aus.