Franken vor 1 Stunde

Wettervorhersage

Saharaluft bringt Hitzewelle nach Franken: Die kommende Woche wird heiß - zuvor kann es aber noch gewittern

Am Samstag Schauer, am Sonntag Sonne und ab Montag Sahara - so beschreibt Wetterexperte Stefan Ochs die Wettervorhersage für die kommenden Tage.