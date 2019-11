Rote Kulturnacht, ABBA-Konzerte und Co.: Das sind die Wochenendtipps vom 15. bis 17. November

In Franken gibt es jedes Wochenende viele Veranstaltungen, die zum Verweilen und Amüsieren einladen. Egal ob Feste, Messen, Konzerte oder Kirchweihen - inFranken.de behält den Überblick und gibt Tipps für Ihre Wochenendgestaltung.

"ABBA - The Tribute Concert" in Mitterteich

Was: Sind Sie ein Fan der schwedischen Band "ABBA"? Dann sollten Sie am Freitag auf keinen Fall das "ABBA - The Tribute Concert" in Mitterteich verpassen. Live und detailgetru werden die Hits der Kultband wiedergegeben. Neben der Musik wird das Programm auch noch mit einer professionellen Lichtshow unterstrichen.

Wann: 15. November, 20:00 Uhr

Wo: Zanklgartenstraße 22, 95666 Mitterteich

Eintritt: 39,99 Euro, Kinder von sieben bis zehn erhalten 10,00 Euro Ermäßigung pro Ticket, Gruppen ab zehn Personen erhalten 5,00 Euro Ermäßigung pro Ticket

Weitere Informationen zum ABBA - Tribute Concert finden Sie hier.

Winterträume auf Schloss Faber-Castell in Stein

Was: Die vorweihnachtliche Messe "Winterträume" in Stein findet auch dieses Jahr wieder auf Schloss Faber-Castell statt. Dort präsentieren an drei Tagen rund 100 Aussteller, was sie zu bieten haben: Von Wohnaccessoires über Bastelkunst bis hin zu Kleidung ist alles dabei. Neben kreativen und inspirierenden Verkaufsständen wird den Besuchern auch Live-Musik geboten. Was dieses Jahr neu ist: Das Messegelände wird in ein atemberaubendes Lichterfestival verwandelt und am Freitag können Kinder bis 16 Jahre mit selbstgebastelten Laternen an einem St. Martins-Umzug teilnehmen – und erhalten dafür freien Eintritt.

Wann: Freitag, 15. November ab 14:00 Uhr bis Sonntag, 17. November um 19:00 Uhr

Wo: Graf von Faber-Castell’sches Schloss, Rednitzstraße 2, 90547 Stein

Eintritt: Online-Ticket 8,- Euro, Tageskasse 9,- Euro, Freitagsfeierabendticket am Freitag von 18 bis 22 Uhr für 2 Personen (nur online) 9,- Euro



Weitere Informationen und Tickets finden Sie hier.

Rote Kulturnacht in Nürnberg

Was: Bei der roten Kulturnacht in Nürnberg finden Sie eine tolle Mischung aus Musik, Kabarett und Comedy. Dabei vereinen die elf Musiker von #Zweiraumsilke verschiedene Musikrichtungen von Hip-Hop bis Jazz und sorgen mit ihrem Programm für gute Laune. Als Entertainer, Kabarettist und Stand Up Comedian begeister Oliver Tissot die Zuschauer. Auch beim Crowdsinging mit “6aufKraut“ wird so schnell bestimmt keinem langweilig. Für künstlerisch-witzige Einlagen sorgt Comedy-Jongleur Stefan Eichbauer. Mit seinen spektakulären Einlagen und einer guten Portion Humor bringt er das Publikum zum Staunen und Lachen. Wer den Abend eher ruhiger angehen möchte, kann die Lesung von Thorsten Brehm besuchen.

Wann: Samstag, 16. November von 20.00 Uhr bis 02.00 Uhr

Wo: Kulturwerkstatt auf AEG, Fürther Straße 244d, 90429 Nürnberg

Eintritt: VVK 14,70 Euro



Weitere Informationen zur Roten Kulturnacht finden Sie hier.

"Macht verrückt" in Erlangen

Was: Der Mentalmagier Christoph Kuch dringt in seiner neuen Show in übersinnliche Gebiete vor. Der deutsche Meister und Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst zeigt den Menschen mit seinen Methoden auf interessante und humorvolle Weise, was es mit dem Übernatürlichen auf sich hat. Das Publikum wird zum Teil der Show und erlebt eine emotionale Reise voller Magie und Entertainment.

Wann: Samstag, 16. November um 20:00 Uhr

Wo: Theater Fifty-Fifty, Südliche Stadtmauerstr. 1, 91054 Erlangen

Eintritt: 26,20 Euro



Mehr Informationen über Christoph Kuch und seine Tour gibt es hier.

"Bayreuther Winterdorf" in Bayreuth

Was: Wenn Sie Lust auf mehr als 17 verschiedene Glühwein- und Punschsorten haben und sich gerne bei angenehmer Hüttenatmosphäre ein Paar leckere Bratwürste, Steaks oder Crepes gönnen, dann ist das "Bayreuther Winterdorf" genau das Richtige für Sie. In einem liebevoll dekorierten Hüttendorf werden sie mit einem umfangreichen Programm verwöhnt.

Wann: Bis zum 31. Dezember, täglich von 10:30 Uhr bis 23:00 Uhr

Wo: Maximilianstraße 12-14, 95444 Bayreuth

Eintritt: kostenlos,

Weitere Informationen zum Bayreuther Winterdorf finden Sie hier.