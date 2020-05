Pfingst-Urlaub 2020: Was ist in Franken erlaubt?

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben in den vergangenen Wochen größtenteils lahm gelegt. Nach und nach treten die ersten Lockerungen in Kraft. Anfang Juni stehen in Franken die Pfingstferien an. Kann man da schon wieder in Urlaub fahren? Julia Zeller, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bayern, beantwortet grundlegende Fragen zum Thema (Pfingst-) Urlaub und erklärt, worauf Urlauber unbedingt achten sollten.

1. Darf man an Pfingsten verreisen? "Das kommt darauf an, wo man hinfahren möchte. In Deutschland lockern die Behörden die Beschränkungen Schritt für Schritt. Touristische Übernachtungen werden in den meisten Bundesländern in nächster Zeit wieder erlaubt sein. In vielen anderen Ländern gelten hingegen noch strenge Beschränkungen und teilweise bestehen auch Einreiseverbote. Ein Urlaub im Ausland zu Pfingsten ist wenig realistisch."

Vorsicht bei der Reiseplanung: Was ist in den Pfingstferien möglich?

2. Wohin darf man nach derzeitigem Stand fahren? "Soweit in den einzelnen Bundesländern touristische Übernachtungen wieder möglich sind, kann dorthin auch gereist werden. Die Grenzen zu einigen Nachbarländern werden jetzt bis zum 15. Juni stückchenweise geöffnet. Jedoch ist zum Beispiel nach Österreich aktuell noch kein Ausflugsverkehr möglich."

3. Mit wem darf man verreisen? "Da in Deutschland aktuell nach wie vor Kontaktbeschränkungen bestehen, sollte dies auch bei der Reiseplanung bedacht werden. In Bayern etwa ist es seit dem 8. Mai erlaubt, neben der engeren Familie - das heißt neben Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft - außerhalb des eigenen Hausstands auch Verwandte in gerader Linie (Großeltern, Eltern, Kinder) und Geschwister sowie die Angehörigen eines weiteren Hausstands zu treffen."

4. Welche Ferien-Einrichtungen haben wieder geöffnet? "Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In den ersten Bundesländern haben Hotels und Restaurants bereits wieder geöffnet. In Bayern sind touristische Übernachtungen in Hotels voraussichtlich ab dem Pfingstwochenende wieder möglich. Darunter fallen auch Ferienwohnungen und Campingplätze."

Reisen mit der Bahn ist möglich - Was ist mit Flügen?

5. Welche Verkehrsmittel kann man nutzen? "Die Deutsche Bahn hat während der Ausgangsbeschränkungen ihr Angebot weitgehend aufrechterhalten und kann auch weiterhin genutzt werden. Wann der reguläre inländische Bus- oder auch Flugverkehr wieder aufgenommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt."

6. Was sollte man bei der Reiseplanung beachten? "Wer bereits seine Reise gebucht hat, sollte die aktuelle Situation genau verfolgen und sich darüber informieren, was am geplanten Urlaubsort erlaubt ist. Zudem empfiehlt es sich, mit dem Betreiber der Unterkunft Kontakt aufzunehmen und Unklarheiten vorab zu klären."

7. Welche Reise-Utensilien braucht man in Corona-Zeiten unbedingt? "Das ist letztendlich vom geplanten Reiseziel und den vorliegenden Bestimmungen abhängig. Beispielsweise sollen in öffentlichen Verkehrsmitteln Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden. Unter Umständen kann das auch im Frühstücksraum im Hotel nötig sein. Hier sollten sich die Reisenden im Vorfeld informieren."

Urlaub stornieren wegen Corona?

8. Besteht die Gefahr, dass die Reise kurzfristig storniert wird? Wenn ja, welche Rechte hat man als Verbraucher? "Es besteht grundsätzlich die Gefahr, dass die Reise aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Welche Rechte dem Reisenden dann zustehen, hängt stark davon ab, ob es sich um eine Pauschalreise handelt oder die einzelnen Reisebausteine individuell gebucht wurden. Sagt zum Beispiel der Reiseveranstalter die Reise ab, bekommt der Reisende den bereits gezahlten Reisepreis zurück. Aber auch wenn die gebuchte Ferienwohnung beispielsweise aufgrund einer behördlichen Beschränkung nicht mehr zu erreichen sein sollte, hat der Reisende Anspruch auf Rückerstattung der Kosten."