Regentief in Franken vorbei: Kommt jetzt endlich der langersehnte Sommer?

Gute Neuigkeiten, was das Wetter betrifft: Das Regentief über Franken löst sich im Laufe des Tages auf, teilt Wetterexperte Stefan Ochs mit.

Am Mittwoch soll es zunächst bedeckt bleiben und mit letzten Regenfällen ist zu rechnen. Gegen Mittag beginnt die Wolkendecke langsam aufzulockern und es gibt nur noch ganz vereinzelt Schauer. Es werden bei frischem Wind aus Nordwest maximal 18 Grad erreicht.

Wetter wird etwas wärmer und trockener

Von Donnerstag bis Sonntag soll das Wetter heiter bis wolkig sein. Vor allem am Nachmittag können sich vereinzelte Regenschauer bilden. Das Thermometer klettert bei einem mäßigen bis frischen Wind auf ungefähr 22 Grad. In den Nächsten wird es laut Ochs auf 10 bis 5 Grad abkühlen.

Bis zu 22 Grad in Nürnberg

Auch bei wetter.com sieht die Wetterlage ähnlich aus: Im oberfränkischen Bamberg gibt es bis Montag einen Sonnen-Wolken-Mix bei 19 bis 21 Grad. Am Samstag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 75 Prozent. In Würzburg in Unterfranken wird das Wetter ebenfalls von einer Mischung aus Sonne und Wolken und Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad geprägt sein. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent gibt es am Samstag vielleicht etwas Regen. Auch im mittelfränkischen Nürnberg gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen und 18 und 22 Grad.

Der Wetterexperte Stefan Ochs meldet für nächste Woche jedoch noch einmal eine kühle Westwetterlage mit Regenschauern.

