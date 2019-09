Das große 80er-Quiz: Wie gut kennen Sie dieses Jahrzehnt?

Es war ein Aufenthalt in Fürth, bei dem sich ein russischer Prominenter in den 80er Jahren absetzte, in die USA emigrierte und den Kommunismus blamierte. Wissen Sie's noch? Und ein Kulmbacher kam in dieser Zeit ganz groß raus - erinnern Sie sich, in welchen Filmen Thomas Gottschalk gemeinsam mit Mike Krüger herumschnüffelte?

Wie gut kennen Sie die 80er? In unserem unterhaltsamen 80er-Jahre-Quiz können Sie Ihr Wissen testen.

Mehr spannende und unterhaltsame Fakten zu den 80er-Jahren finden Sie auf der Seite der Jahrzehnteserie "Die 80er"!