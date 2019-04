Probealarm in Franken: In diesen Städten und Gemeinden heulen am Donnerstag Sirenen

Am kommenden Donnerstag, den 11.04.2019, hat das bayrische Staatsministerium des Innern einen landesweit einheitlichen Probealarm der Sirenen angekündigt. Ab 11 Uhr kommt es überall im Freistaat zu anhaltenden Sirenen-Tests.Wie es auf der Seite des Staatsministeriums heißtwerden die Sirenen- beziehungsweise Lautsprecherwarnungen vor allem in Gemeinden oder Städten zu hören sein, welche in besonders gefährlichen Gebieten liegen. Sinn und Zweck des Probealarms ist es, Menschen im Rahmen des Katastrophenschutzes für schwerwiegende Gefahren in der öffentlichen Sicherheit zu sensibilisieren.

Eine Übersicht darüber, wo in Franken am kommenden Donnerstag Sirenen zu hören sein werden, finden Sie hier.

Regierungsbezirk Oberfranken

In Oberfranken kommt es zusätzlich zu den Probealarmen auch zu Meldungen durch die Warn-Apps "NINA" und "KATWARN".

Landkreis Bamberg

Stadt Baunach

Stadt Hofheim

Landkreis Haßfurt: Aidhausen, Bundorf, Burgpreppach, Ermershausen, Maroldsweisach und Riedbach

Landkreis Kulmbach

Gemeinde Himmelkron

Landkreis Bayreuth

Hier kommt es ausschließlich zu Benachrichtigungen über die Warn-App NINA.

Stadt Bayreuth

Im Stadtgebiet werden zusätzlich zu den Benachrichtigungen über die Warn-App NINA auch Warnungen über KATWARN versendet.

Regierungsbezirk Mittelfranken

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Gem. Adelsdorf

Markt Eckenthal

Gem. Hemhofen

Markt Heroldsberg

Herzogenaurach

Gem. Heßdorf

Höchstadt a. d. Aisch

Landkreis Fürth

Markt Cadolzburg

St. Oberasbach

Gem. Obermichelbach

Gem. Puschendorf

Markt Roßtal

St. Stein

Gem. Tuchenbach

Landkreis Nürnberg Land

Gem. Engelthal

Gem. Happurg

Gem. Henfenfeld

St. Hersbruck

Gem. Pommelsbrunn

Stadt Ansbach

Stadt Erlangen

Stadt Fürth

Stadt Nürnberg

Stadt Schwabach

Im Stadtgebiet Schwabach werden ausschließlich Sirenen- und Lautsprecherwarnungen von mobilen Sirenenanlagen ausgehen.

Regierungsbezirk Unterfranken

Landkreis Aschaffenburg

Im gesamten Landkreis Aschaffenburg werden zusätzlich zu den geplanten Probealarmen auch Warnungen durch die Warn-App KATWARN versendet.

Landkreis Bad Kissingen

St. Bad Kissingen

Markt Elfershausen

Markt Euerdorf

Gem. Fuchsstadt

St. Hammelburg

Markt Maßbach

Gem. Oerlenbach

Gem. Ramsthal

Gem. Rannungen

Markt Sulzthal

Gem. Thundorf

Landkreis Haßberge

Gem. Aidhausen

Gem. Gädheim

St. Haßfurt

Gem. Knetzgau

St. Königsberg

Gem. Rauhenebrach

Gem. Riedbach

Gem. Theres

Gem. Wonfurt

Landkreis Kitzingen

Gem. Albertshofen

Gem. Buchbrunn

St. Dettelbach

St. Iphofen

Markt Kleinlangheim

Gem. Mainstockheim

St. Marktbreit

Gem. Nordheim am Main

St. Prichsenstadt

Gem. Sommerach

Markt Schwarzach am Main

St. Volkach

Landkreis Main-Spessart

St. Arnstein

St. Karlstadt

Markt Thüngen

Gem. Eußenheim

Gem. Retzstadt

Landkreis Miltenberg

Markt Elsenfeld mit Ortsteilen

St. Erlenbach a.M. mit Ortsteilen

St. Obernburg a.M. mit Ortsteilen

Landkreis Schweinfurt

Landkreis Würzburg

Gem. Bergtheim

Gem. Eisenheim

Gem. Estenfeld

Markt Frickenhausen

Gem. Güntersleben

Gem. Hausen

Gem. Kürnbach

Gem. Oberpleichfeld

Gem. Prosselsheim

Gem. Rimpar

Gem. Rottendorf

Gem. Unterpleichfeld

Im gesamten Landkreis Würzburg werden zusätzlich zu den geplanten Probealarmen auch Warnungen über die Warn-Apps NINA und KATWARN versendet.

Stadt Aschaffenburg

Stadt Schweinfurt

Im gesamten Stadtgebiet Schweinfurt werden zusätzlich zu den Probealarmen Meldungen mit der Warn-App NINA versendet.

Stadt Würzburg

Auch in ganz Würzburg werden zusätzlich zu den Sirenentests Meldungen mit der Warn-App NINA versendet.

