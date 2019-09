Polizei Mittelfranken antwortet auf rechten Tweet - und wird gefeiert

Polizei Mittelfranken postet auf Twitter Statistik zu Gewalt gegen Polizisten

Kommentator unterstellt Zusammenhang mit Flüchtlingszahlen

Polizei kontert geschickt und erhält viel Zuspruch

Eigentlich ging es der Polizei Mittelfranken darum, auf Gewalt gegen Polizisten aufmerksam zu machen, als sie am Donnerstag auf Twitter eine Grafik zu einer Statistik postete.

Rechte Hetze als Antwort auf Statistik

Auf dieser ist zu sehen, dass im Jahr 2018 bei insgesamt 961 Gewaltdelikten gegen Polizisten 362 Beamte im Dienst verletzt wurden. Insgesamt ist die Rede von 1983 "geschädigten Polizeibeamten".

Diesen Post nahm ein Kommentator zum Anlass, gegen Geflüchtete zu hetzen: Er stellte einen Zusammenhang her zu "Fachkräften", die einen erheblichen Teil der Angreifer ausmachen würden nach seiner Ansicht. Aber, so der Twitterer weiter, darüber dürfe die Polizei natürlich nicht reden.

Polizei Mittelfranken kontert rechtsextremen Tweet - und wird gefeiert

Was hinter dem etwas verklausulierten Tweet steckt, ist ein beliebtes Thema rechter Hetze: Die Gewalt sei ihrer Ansicht nach seit 2015 stark angestiegen - schuld seien Geflüchtete. Wenn Statistiken dem widersprechen, wird "argumentiert", dass die angebliche Wahrheit eben vertuscht werde. So auch hier.