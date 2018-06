Pfeilschnelle Schüler gesucht: Wer bastelt uns einen großen Dartpfeil?

Bewerbung bis Freitag







Auch in diesem Jahr gehen unsere Reporter für die "inFranken trifft"-Sommerserie auf große Entdeckungstour durch Franken. Ganz nach dem Motto: Wo der Dartpfeil auf der Landkarte stecken bleibt, da geht es hin.Diesmal wollen unsere Reporter auf dem Foto symbolisch zeigen, wo ihr Pfeil gelandet ist. Und dafür brauchen sie die Unterstützung einer pfeilschnellen Schülerklasse: Bastelt bis zum Freitag, 6. Juli, einen circa 1,20 Meter großen Dartpfeil in den Farben rot und weiß. Beim Material gibt es keine Vorgaben.Wer mitmachen will, bewirbt sich bis zum kommenden Freitag, 29. Juni, mit den Kontaktdaten per Mail ( redaktion@infranken.de ). Die Redaktion wird dann eine Klasse auswählen. Als Belohnung bekommen die Schüler , die uns den großen Pfeil basteln, eine Einladung zum Eisessen.