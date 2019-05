Freising vor 2 Stunden

Naturschutz

Pestizide aus der Luft: 1600 Hektar Wald in Franken mit Insektengift besprüht

Auch in Franken wird in den nächsten Tagen wieder ein Pestizid aus der Luft versprüht, um Schädlinge abzutöten. Naturschützer kritisieren, dass dabei auch Schmetterlinge und Raupen sterben. Ist die Bekämpfung von Schwammspinner und Co. wirklich nötig?