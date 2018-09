Gerolzhofen vor 1 Stunde

Rettungs-Einsatz

Pärchen streitet sich lautstark in Wohnung - das rettet ihm vermutlich das Leben

Ein lautstarker Streit hat einem Pärchen in Gerolzhofen (Kreis Schweinfurt) vermutlich das Leben gerettet. Die Polizei rückte am Sonntagnachmittag zur Wohnung der beiden Streithähne an, aber statt des Paares hörten die Beamten einen lauten Alarm.