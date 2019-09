Orkan in Franken? Experte rechnet mit starkem Sturm zum Wochenstart

Nach einem stürmischen und kalten Wochenstart bleibt das Wetter auch in den nächsten Tagen weiterhin wechselhaft. Die Temperaturen steigen dafür wieder etwas an. Am Samstagvormittag regnete es noch die meiste Zeit, nachmittags klart es dann wieder etwas auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad, zeitweise kann es starke Windböen aus dem Südwesten geben.

Wetter: Sonntag wird der schönste Tag

Laut dem fränkischen Wetterexperten Stephan Ochs gibt es die besten Aussichten für den letzten Tag der Woche: Der Sonntag liegt demnach im Warmsektor eines herannahenden Tiefs. Ab dem Nachmittag ziehen allerdings Regenschauer in die Region. Zuerst erreicht der Regen Unterfranken. Den ganzen Abend bis in die Nacht auf Montag (30. September 2019) ergießen sich Regenschauer über Franken.

Orkan in Franken? Experte rechnet mit starkem Sturm

In der Nacht zum Montag zieht ein Tief auf und bringt zwischen 3 und 14 Uhr einen Sturm nach Franken. Die Böen können die Windstärke 9 von 16 erreichen. Informationen des Meteorologen Stefan Ochs zufolge können sich dabei starke Gewitter entwickeln, die einen Orkan mit sich bringen. Dies gilt allerdings für sehr hohe Luftschichten (Stärke Beaufort 12 in 2000 Meter Höhe). Aktuell ist noch unklar, ob dieser Orkan bis zum Boden durchschlägt.

Im Laufe des Montags kann es weiterhin regnen: Über den Tag hinweg kann es zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 20 Grad dennoch recht warm. Ab Dienstag beschäftigt die Region das nächste Atlantiktief. Dabei kann es erneut zu gewittrigen Regenschauern und starken Winden kommen.