Open Air Konzert-Highlights in Franken: Das erwartet Sie 2020

Max Giesinger, The BossHoss, Die Toten Hosen und Co rocken im Sommer 2020 die fränkischen Bühnen. inFranken.de zeigt Ihnen, wer beim Schloss Eyrichshof Open Air in Ebern, beim Tambacher Sommer, beim HUK Coburg Open Air und beim Open Air in Hof auftritt.

Rösler Open Air Schloss Eyrichshof

Seine gute Lage und sein historisches Ambiente haben das Schloss Eyrichshof bei Ebern zu einem beliebten Veranstaltungsort für sommerliche Kabarett- und Musikveranstaltungen unter freiem Himmel gemacht. Diese Künstler treten 2020 im Schlosshof auf:

Max Giesinger (21.07.)

Der charmante Musiker präsentiert sein aktuelles Album "Die Reise". Auch alt bekannte Songs stehen mit auf dem Programm.

Jetzt Tickets für Max Giesinger sichern

The BossHoss (22.07.)

Seit Jahren sind die sympathischen Cowboys auf Erfolgskurs. Ihr neues Album "Black Is Beautiful" spiegelt die musikalische Bandbreite der Country-Band wieder.

Jetzt Tickets für The BossHoss sichern

Rainhard Fendrich (23.07.)

"Starkregen" ist das 18. Studioalbum des Wiener Schlagersängers und Liedermachers. Nach drei Jahren Pause geht Rainhard Fendrich nächstes Jahr wieder auf Tour.

Jetzt Tickets für Rainhard Fendrich sichern

Viva Voce (24.07.)

Zur "Nacht der Stimmen" kommt die A-Capella-Band "Viva Voce" nach Schloss Eyrichshof. Außerdem sind "Robeat" und "Füenf" zu hören.

Jetzt Tickets für Viva Voce sichern

Stahlzeit (25.07.)

"Stahlzeit" liefert die wohl spektakulärste Rammstein-Tribute-Show, die Ebern je gesehen hat. Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen.

Jetzt Tickets für Stahlzeit sichern

Ben Zucker (26.07.)

Der sympathische Schlagersänger gastiert mit seiner Sommershow auf Schloss Schloss Eyrichshof. Seit er 2017 seine Debüt-Single "Na Und?!" veröffentlicht hat, erobert Ben Zucker die Herzen seiner Fans.

Jetzt Tickets für Ben Zucker sichern Zum Video "Diese Bands kommen 2020 zu uns auf Tour!"

Tambacher Sommer

Der Tambacher Sommer im Innenhof von Schloss Tambach bei Coburg ist ein Klassiker im fränkischen Veranstaltungskalender. Folgende Stars geben sich im kommenden Jahr dort die Ehre:

Gregor Meyle (24.07.)

Mehrfach war der Mann mit Gitarre, Brille und Hut bereits beim Programm des Tambacher Sommers dabei. Seine Auftritte mit der Sing-meinen-Song-Band sind Tradition.

Jetzt Tickets für Gregor Meyle sichern

Christina Stürmer (25.07.)

Ihre kleine Tochter wurde zu Christina Stürmers musikalischer Inspiration. Nach der Babypause starten sie und ihre Band wieder durch - so authentisch wie eh und je.

Jetzt Tickets für Christina Stürmer sichern

I am from Austria (26.07.)

Mit "I am from Austria" kommt österreichische Pop-Musik nach Coburg. Humor und viel Gefühl garantiert.

Jetzt Tickets für I am from Austria sichern

The Sweet (29.07.)

In den 70er-, 80er- und 90er-Jahren konnten die Rocker große Erfolge feiern. Bis heute begeistern sie ihre Fans.

Jetzt Tickets für The Sweet sichern

Helge Schneider (31.07.)

Das komödiantische Multitalent sorgt mit einer bunten Mischung aus Musik, Parodien und Imitationen für glänzende Unterhaltung. Lachen leicht gemacht.

Jetzt Tickets für Helge Schneider sichern

Münchner Freiheit (01.08.)

Die bayerische Kultgruppe bringt jede Menge Ohrwürmer und gute Laune mit. Mit im Gepäck sind Klassiker wie "Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein".

Jetzt Tickets für Münchner Freiheit sichern

HUK Coburg Open-Air-Sommer

Im Rahmen des HUK Coburg Open-Air-Sommers bietet der Coburger Schlossplatz eine Bühne für ganz große Live-Acts. Mit dabei sind:

Sarah Connor (20.08.)

Die Soul- und Popsängerin spielt ihr neues Album "HERZ KRAFT WERKE". Texte und Melodien schreibt sie selbst.

Jetzt Tickets für Sarah Connor sichern

AVANTASIA (21.08.)

Mit der Metal-Oper schuf "Aventasia" ein neuen musikalisches Genre. Nach 20 Jahren geht die Band auf Jubiläumstour. Für Deutschland gibt es nur diesen einen Termin.

Jetzt Tickets für Avantasia sichern

Ausverkauft: Die Toten Hosen (22.08.)

Die Toten Hosen präsentieren ihr neues Akustik-Projekt "Alles ohne Strom". Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Sido (23.08.)

Mit seinem Debüt-Album "Maske" stürmte der Deutsch-Rapper einst die Charts. Nun spielt er seine neuen Hits aus "Ich und keine Maske".

Jetzt Tickets für Sido sichern

Open Air in Hof

Im August 2020 gibt es ein zweitägiges Open-Air-Event auf dem Volksfestplatz in Hof. Diese beiden Top-Stars haben sich angekündigt:

Xavier Naidoo (14.08.)

Deutschlands erfolgreichster Soul-Sänger kommt nach Hof. Er bringt seine größten Hits aus sieben Studio-Alben mit.

Jetzt Tickets für Xavier Naidoo sichern

Mark Forster (15.08.)

Fans lieben den Sänger und Songwriter für seine charmante und bodenständige Art. "Liebe" heißt Mark Forsters aktuelles Album. Jetzt Tickets für Mark Forster in Hof sichern