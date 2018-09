Bamberg vor 1 Stunde

Großeinsatz

Oberfranken: Wütender Mann bedroht Mitarbeiter - Polizei evakuiert Gebäude in Bamberg

Die Polizei in Bamberg hat am Donnerstagnachmittag ein Gebäude in der Nähe des Bahnhofes evakuiert. Kurz zuvor hatte ein Mann damit gedroht, den Mitarbeitern seiner Krankenkasse etwas anzutun.