Franken vor 6 Stunden

Unfallbilanz am Wochenende

Netter Autofahrer in Oberfranken will Passanten nicht mit Matsch bespritzen - und landet an Hauswand

Winterwetter hat am Wochenende zu zahlreichen Glätteunfällen in Bayern geführt. In unserer Zusammenfassung geht es unter anderem um ein missglücktes Ausweichmanöver in Burgkunstadt (Oberfranken) und einen Reifenplatzer bei Poppenhausen (Unterfranken).