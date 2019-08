Nach schweren Unwettern am Sonntag: Wie geht es weiter mit dem Wetter in Franken?

Nach Temperaturen von bis 29 Grad am Tag, war der Sonntagabend, 18. August 2019, ungemütlich in Franken: Wetterexperte Stefan Ochs sagte für den Abend und die Nacht zum Montag im Einflussbereich einer Kaltfront zahlreiche Schauer und Gewitter voraus. Inklusive Hagel und orkanartigen Böen.

Am Abend in Franken: Orkanböen von über 100 Stundenkilometern möglich

Dies deckte sich mit der Prognose des Deutschen Wetterdienstes, der am Sonntag zahlreiche Unwetterwarnungen herausgegeben hat. In der Folge von Unwettern wurde der Zugverkehr in Teilen Deutschlands lahmgelegt. Ein Blitz schlug in ein Stellwerk ein, Bäume stürzten in Oberleitungen.

Laut "Wetterochs" Stefan Ochs zieht die Kaltfront am Montag bis zum Vormittag nach Süden ab. Nachfolgend ist es wechselnd wolkig mit im Tagesverlauf zunehmenden Aufheiterungen. Nur vereinzelt gibt es dann noch Schauer bei maximal 23 Grad. Am Dienstag wird die Kaltfront vorübergehend nach Norden rückläufig, es ist überwiegend bedeckt. Zeitweise regnet es - wie ergiebig, ist aber noch unklar. Die Temperaturen liegen bei bis zu 22 Grad.

Am Mittwoch baut sich in Franken ein Hoch auf. Es gibt noch letzte Schauer. Ab Donnerstag ist es dann sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen steigen von 23 auf 28 Grad. In der kommenden Nacht zum Montag kühlt es nur bis auf 18 Grad ab. Danach liegen die nächtlichen Temperaturminima bei 10 Grad.

Weitere Hitzewellen noch gut möglich

Nach den wiederholten Hitzeperioden seit Juni habe sich das Wetter beziehungsweise die Temperatur nun auf ein für Mitteleuropa und für die Jahreszeit übliches Niveau begeben, teilte der Wetterdienst mit. Das Ende des Sommers müsse das aber nicht bedeuten, auch neue längere Hitzewellen seien noch gut möglich.

Typisch für September sei zum Beispiel der sogenannte Altweibersommer, eine beständige Hochdrucklage über Mitteleuropa. "Höchsttemperaturen um 30 Grad sind dabei keine Seltenheit." Tageshöchsttemperaturen von 25 Grad oder mehr seien bis weit in den Oktober hinein möglich.