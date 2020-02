Nach "Sabine": Wetterdienst warnt vor neuem Sturm in Franken

Nicht einmal eine Woche ist es her, der hinterließ Sturmtief "Sabine" beträchtliche Schäden in Franken und dem Rest Deutschlands. Doch schon am Wochenende droht Franken neues Ungemach: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es bereits in der Nacht auf Sonntag zu stürmischen Böen in Franken kommen.

Während in der Nacht vor allem höhere Lagen (über 800 Meter) gefährdet sind, wird es am Sonntag auch in flacheren Gefilden stürmisch. Derzeit (Stand 15.02.2020, 19.30 Uhr) geht der DWD davon aus, dass vor allem die unterfränkischen Landkreise Rhön-Grabfeld, Schweinfurt, Haßberge, Miltenberg, Main-Spessart, Bad Kissingen und Aschaffenburg betroffen sind (teilweise vor allem in Lagen über 400 Meter).

Sturm: Auch oberfränkische Landkreise betroffen

Aber auch in den Landkreisen Coburg, Hof, Kronach, Bayreuth und Kulmbach soll es stürmisch werden mit orkanartigen Böen. Laut dem DWD ist bis in die Morgenstunden des Montags mit Sturm zu rechnen.

Der Sonntag soll in ganz Bayern stark bewölkt bleiben, mit vereinzelten Niederschlägen. In Franken soll es dann in der Nacht auf Montag stärker regnen. Auch der Wochenstart wird bewölkt mit Schauern.

Derweil warnt die Feuerwehr weiter vor Spaziergängen im Wald: Nach "Sabine" seien weiterhin viele Bäume umsturzgefährdet - am Samstag wurde bei Nürnberg ein Mensch von einem umstürzenden Baum schwer verletzt.