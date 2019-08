Nach Regenfällen und Gewittern: So wird das Wetter in Franken zum Wochenende

Nach den Regenfällen und Gewittern der vergangenen Tage, bestimmt ein Zwischenhoch das Wetter am Donnerstag. Wetterexperte Stefan Ochs aus Mittelfranken sagt wolkig bis heiteres Wetter voraus. Die Schauerneigung soll dem Experten zufolge nur gering ausfallen. Die Höchsttemperaturen in Franken liegen am Donnerstag bei 25 Grad. Ein schwacher Wind weht aus West.

Am Freitag lenkt dann ein von Irland nach Osten ziehendes Tief Luft aus Spanien zu uns. Es wird zeitweise sonnig bei bis zu 30 Grad. In der Nacht zum Samstag erreicht uns die Kaltfront des Tiefs und es kommen Regenfälle und Gewitter auf, wie der Wetterochs mitteilt. Die Temperaturen liegen am Samstag bei maximal 25 Grad. Über aktuelle Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes hält inFranken.de Sie immer auf dem Laufenden.

Wechselhaft - auch in der kommenden Woche

Das nächste Zwischenhoch kommt dann am Sonntag: "Heiter bis wolkig, trocken, 28 Grad" - so die Zusammenfassung von Stefan Ochs. In der nächsten Woche herrscht sehr wechselhaftes Westwetter. Regenfälle, Schauer und Gewitter wechselnd sich mit Zwischenaufheiterungen ab. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 20 und 25 Grad. "Zeitweise weht ein lebhafter Westwind", so der Wetterochs.

Die feuchte Luft kühlt in der Nacht zum Samstag nur bis auf 19 Grad ab. Ansonsten liegen die nächtlichen Tiefsttemperaturen bei 16 bis 11 Grad.