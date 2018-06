Nach Hitzewelle in Franken: Plötzliche Stürme möglich - ohne Vorwarnung

Das Wetter in Franken





Sahara-Sturm ab Donnerstag



Sturmstärke Beaufort 9

Das Ungewöhnliche:



Aussicht für das Wochenende





Am Samstag sind jedoch dann wieder Hitze und Schwitzen angesagt:

red/tu

Ein Azorenhoch beschert der Region am Mittwoch (20. Juni 2018) trockene und sonnige Aussichten. Dabei kommt es zu Temperaturen rund um 20 Grad. Dabei weht kaum Wind. Dies berichtet der " Fränkisches Wetterochs" Jedoch verändert sich das Wetter ab Donnerstag (21. Juni 2018) gewaltig: Es kann in Franken zu Wetter kommen, das bei großen Sandstürmen in der Sahara herrscht. Vormittags steigt das Termometer auf bis zu 30 Grad Celsius. Am Nachmittag folgt dann der gewaltige Temperatursturz, gefolgt von einer regelrechten Kaltfront. Die Kälte wird von heftigen Böen begleitet. Es kommt zu Böen mitDie Stürme kündigen sich nicht an! Den sturmartigen Böen muss keinerlei Sturm, Orkan oder Regenschauer vorausgegangen sein. Meistens ist nicht einmal eine Wolke am Himmel zu sehen. Daher können diese Stürme sehr plötzlich und spontan auftreten. Daher wird vor kurzfristig umherfliegenden Gegenständen gewarnt.Wie der "Wetterochs" berichtet, flachen die Stürme am Freitag zwar ein wenig ab, werden jedoch unterstützt durch Schauer und starkem Regenfall. Über Franken ist es zeitweise stark bewölkt.Ein erneuter Ableger des Azorenhochs eilt in die Region und bringt hohe Temperaturen mit sich. Das Thermometer eilt wahrscheinlich teilweise über die 30-Grad-Marke. Der Trend hält sich wohl bis Mitte nächster Woche (25.-30. Juni 2018).