Nach Hitze-Rekord und Gewittern: So geht es weiter mit dem Wetter in Franken

Zur Zeit herrscht eine atlantisch geprägte Wetterlage in Franken, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Nachdem es in den vergangenen Tagen häufig zu schweren Gewittern kam, sagt Wetterexperte Stefan Ochs für Donnerstag und Freitag eine nur geringe Regenwahrscheinlichkeit voraus. Erst zum Wochenende kann es zu einzelnen Schauern, aber auch Gewittern kommen. Laut des Deutschen Wetterdienstes wird es Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad geben. In Gewitternähe gibt es starke Böen.

Atlantisches Wetter in den nächsten Wochen

Während das Juli-Wetter mit der Extrem-Hitze in die Geschichtsbücher eingeht, hält sich auch Anfang August die atlantische Wetterlage in Franken. Nur am Montag kann es bis zu 30 Grad werden, wenn warme Mittelmeerluft nach Norden gelenkt wird. In den Nächten kühlen die Temperaturen auf rund 13 Grad ab.

Besonders der Handel wird sich über die milderen Temperaturen nach der Hitzewelle freuen. Obwohl eine Branche von den hohen Temperaturen stark profitiert hat.