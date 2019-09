Nach Dürre: Endlich Regen in Franken?

Die Wetteraussichten für Franken: Während das Wochenende wolkenlose und heitere Zeit mit Temperaturen um 25 Grad Celsius beschert, könnte es am Beginn der bevorstehenden Woche nach langer Zeit regnen. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs prognostiziert, dass bereits am Sonntagabend (22. September 2019) die ersten Regentropfen auf die Region herabprasseln könnten. Auch der Deutsche Wetterdienst sagt bereits für Sonntagabend erste Regenschauer in Süddeutschland voraus.

Wetter: Endlich Regen in Franken?