Grade in diesem Geschäftszweig ist das fatal: "Im Bereich der Sexarbeit lebt ein hoher Anteil von der Hand in den Mund und hat wenig bis keine Rücklagen", heißt es von Seiten des "Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD)". Auf Soforthilfe dürfen die Arbeiter im Gewerbe auch nicht hoffen. In der fränkischen Bordell-Hochburg Nürnberg droht deshalb vielen Frauen die Obdachlosigkeit. Betroffen sind deutschlandweit 33.000 angemeldete und nach Schätzungen bis zu 400.000 Prostituierte.

"Wir wollen helfen, die Zeit des coronabedingten Prostitutionsverbots zu überbrücken und den Frauen zeigen, sie sind nicht vergessen", sagt Julia Wege, Chefin der von der Stadt Mannheim und dem Sozialministerium geförderten diakonischen Anlaufstelle. In Mannheim wurden einige "Survival"-Beutel für betroffene Frauen zusammengestellt. Darin enthalten sind Lebensmittel und Hygieneartikel. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Corona-Lockerungen: Hygiene-Konzept für Bordelle entwickelt

Wann die Beschränkungen aufgehoben werden, ist bisher noch unklar. "Zum Teil geht die Prostitution im Verborgenen aber weiter, etwa in Fahrzeugen, im Freien oder bei Freiern", sagt Wege gegenüber der dpa. Um den erotischen Dienstleistungssektor langsam wieder zu reaktivieren, hat der "BesD" nun ein Hygiene-Konzept entwickelt. Auf knapp neun Seiten wurden Regelungen für den Besuch im Bordell, Haus- und Hotelbesuche und den Straßenstrich vorgeschlagen.

Doch die "erotischen Dienstleistungen" sind eingeschränkt. Auf folgende Auflagen könnten sich künftige Kunden vorbereiten:

Alle Dienstleistungen sind ausschließlich mit Mund-Nasen-Bedeckung/Mundschutz möglich

Keine oralen Praktiken

Während der Dienstleistung muss mindestens eine Unterarmlänge Abstand zwischen den Köpfen der beiden Personen sein

Anale Praktiken werden ausschließlich mit Handschuhen durchgeführt

Außerdem sollten die Prostituierten auch auf Begrüßungsrituale wie Händeschütteln oder eine Umarmung ihrer (Stamm-)Kunden verzichten. Spaß im Whirlpool ist erlaubt, solange der Mundschutz anbehalten wird.

Nach dem Verkehr muss der Raum mindestens zehn Minuten durchgelüftet und alle Oberflächen wie Stühle und Liegen müssen desinfiziert werden. Kleidung und Bettwäsche muss nach dem Akt gewechselt und in die Waschmaschine gegeben werden.

Außerdem müssen von jedem Kunden die Kontaktdaten dokumentiert und für mindestens vier Wochen aufbewahrt werden, um eine mögliche Infektionskette nachzuverfolgen.